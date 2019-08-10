Прогноз редакции на матч Текстильщик — Шинник

Прогноз Текстильщик — Шинник (10.08.19), ставки и коэффициенты

Текстильщик — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Текстильщик — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Текстильщик — Шинник состоится в субботу 10 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Шинник. Российские болельщики давно привыкли, что нередко та или иная команда проводит номинально домашние матчи на нейтральном поле, но до сих пор может вызывать шок ситуация, когда номинально домашний матч фактически является гостевым. Текстильщик вышел в ФНЛ, но в Иваново нет готового к матчам второго дивизиона стадиона. Так что Енисей и Химки он принимал в Москве. А в ближайшую субботу Текстильщик сыграет с Шинником в Ярославле. Формально подопечные Дениса Бояринцева хозяева. Фактически — стадион против них. Неудивительно, что букмекеры выше 50% оценивают вероятность победы Шинника.

После шести туров Шинник делит седьмое место с СКА-Хабаровском, набрав десять очков. В прошлую субботу он проиграл дома Авангарду со счетом 1:3. Это было его второе подряд поражение и в третий раз кряду волжане не победили. Перед этим они выиграли шесть из семи матчей. Кстати, за два последних туров Шинник проиграл столько же раз, сколько за 17 встреч перед этим. На своем поле до поражения от Авангарда он не проигрывал с сентября прошлого года или 13 матчей кряду — восемь побед и пять ничейных результатов. Текстильщик сейчас делит 18-е место с Енисеем, набрав всего четыре очка. В прошлую субботу он одержал первую победу, обыграв на выезде Нефтехимик со счетом 2:1. Перед этим ивановский клуб четыре раза проигрывал и один раз играл вничью. Интересно, что в пятый раз подряд Текстильщик и забил, и пропустил. В том числе в каждом из четырех матчей сезона, которые фактически были для него выездными, забивали обе команды. Эксперты сайта считают, что Шинник оправдает статус фаворита и одержит победу в этой игре. При этом можно поставить на то, что он забьет в ворота соперника больше одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Текстильщик — Шинник:

Победа Текстильщика — 4.55, ничья — 3.21, победа Шинника — 1.78.

Текстильщик — Шинник. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Шинника; индивидуальный тотал Шинника больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Шинника со счетом 1:0 (коэффициент 4.80). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на индивидуальный тотал Шинника больше 1,5 голов принимаются с коэффициентом 2.22.

Текстильщик Иваново

«Текстильщик» из Иваново стартовал в нынешнем розыгрыше ФНЛ с трех подряд поражений. Команда начала новый сезон с поражения от «Енисея» при своих болельщиках (0:1). В Волгограде во втором туре хозяева были близки к тому, чтобы отобрать очки у «Ротора». Команда дважды отыгрывалась после точных ударов Сараева и Шилова, но победный гол Саная в компенсированное ко второму тайму время вновь оставил «Текстильщик» без очков. В третьем туре «ткачи» попали под каток набравших ход «Химок» и были раздавлены лидером ФНЛ — 1:4. Первое очко в сезоне «Текстильщик» набрал там, где подвигов от него не ждали. В Краснодаре, на прекрасном стадионе «Академии ФК Краснодар» был добыт балл благодаря ничьей с «Краснодаром-2″.

Все вернулось на круги своя, когда команда отправила в Томск, где уступила одному из претендентов на выход в РПЛ со счетом (1:2). И, наконец, первая победа в сезоне все же случилась у «Текстильщика». В рамках 6-го тура ФНЛ команда встречалась в гостях с «Нефтехимиком», где смогла продемонстрировать свою лучшую игру и одержала победу, набрав сразу три очка в копилку. После шести сыгранных встреч «Текстильщик» идет на 18-й строчке с 4-мя баллами, но благодаря победе в очной встрече с ярославцами может не только выйти из красной зоны, но и оказаться сразу в середине «табели о рангах». Такая нынче плотность в ФНЛ. Одна победа может многое исправить.

Шинник

«Шинник» традиционно для себя резво стартует, но затем команду как будто что-то останавливает. Ярославский коллектив бойко вел себя на старте нового сезона, сумев сходу оформить три победы над своими соперниками. Под каток «черно-синих» попали хабаровский СКА (2:1), «Мордовия» (1:0) и «Нижний Новгород» (3:1). Остановила прыть ярославцев ничья с «Армавиром» (1:1). А в двух последних играх команда и вовсе уступила. Правда, и оппоненты были у гостей непростые. Сперва «Шинник» слетал во Владивосток к «Лучу» (1:2), после чего на своем поле уступил одному из претендентов на выход в РПЛ (1:3). На очереди очередной непростой выезде, в Иваново, где три очка набрать команде из Ярославля будет непросто. После 6-ти туров «Шинник» идет восьмым, но все также остается в числе претендентов на повышение.

Прогноз

Статистика и цифры:

— «Текстильщик»: одержал всего одну победу в 6-ти последних матчах; забивал хотя бы гол в каждом из 5-ти предыдущих поединков; пробивал в своих играх «тотал больше 2,5 голов» в 4-х последних встречах из 5-ти;

— «Шинник»: одержал 3 победы в 6-ти предыдущих матчах; забивал хотя бы мяч в каждом матче текущего чемпионата ФНЛ; прогноз «обе забьют» в играх ярославцев проходил в 5-ти предыдущих случаях из 6-ти;

— В своей истории соперники встречались всего 8 раз. Из них в основное время матчей «Шинник» побеждал 4 раза, еще в 2-х встречах успех одерживал «Текстильщик» и дважды соперники расписывали мировую.

В нынешнем сезоне оба соперника пропагандируют зрелищный и весьма результативный футбол. Три гола в играх «Шинника» и «Текстильщика» — не редкость. Уверен, что и в этой игре команды покажут открытую игру, которая позволит им, как минимум, трижды расписаться в воротах. Благо, и букмекерские конторы серьезно подсобили нам солидным коэффициентом на эту встречу, который обязан «залетать» просто, как по маслу.

Прогноз редакции на матч Текстильщик — Шинник

Если бы встреча “Текстильщика” с “Шинником” состоялась чуть ранее, мало у кого бы возникли сомнения насчет неблагоприятного для хозяев исхода противостояния. Новичок сезона после пяти туров с одним набранным очком замыкал таблицу, тогда как клуб из Ярославля после трех туров шел без потерь, а после четырех — без поражений. Однако сейчас все иначе: “Текстильщик” успел одержать свою первую победу, причем в гостях, а команда Побегалова две последние свои встречи проиграла. Впрочем, все равно гости остаются фаворитом, хотя бы по причине более сильного состава.

Ориентировочные составы на матч Текстильщик — Шинник

“Текстильщик” (4-5-1): Смирнов — Маричев, Фомин, Н. Радченко, Шилов — Горюшкин, Андреев, Гайдуков, Юрченко, Мухаметзянов — А. Радченко

Не сыграют: Алексеев

“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Щербаков, Цховребов, Кожемякин — Эктов, Дроздов, Визнович, Бакаев — Низамутдинов, Самодин

Не сыграют: —

Прогноз на матч Текстильщик — Шинник

Коллектив небезызвестного Дениса Бояринцева оба своих домашних матча проиграл, зато в трех свежих гостевых поединках (они следовали один за другим) набрали вполне приличные 4 очка. Именно гостевой успех в игре с “Нефтехимиком” позволил клубу, вернувшемуся на этот уровень спустя 11 лет, впервые подняться со дна. Впрочем, не из зоны вылета. А вот “медведи” после бурного старта резко сдали. Сначала не обыграли дома “Армавир”, потом позволили “Лучу” впервые победить дома, наконец, дома просто-напросто провалились против “Авангарда”. Едва ушли от разгрома, но это слабое утешение.

Оба этих коллектива — из тех, что выступают достаточно зрелищно, особенно на общем фоне ФНЛ. Прогноз напрашивается: ТБ (2) за коэффициент 1.85.

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Текстильщик — Шинник 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Текстильщик» является новичком ФНЛ. После 6 туров ивановский клуб располагается на предпоследнем месте турнирной таблицы. «Шинник» занимает 7-е место в чемпионате. Поставить на победу хозяев в этой встрече можно с коэффициентом порядка 4,8, а на гостей примерно за 1,8.

Результаты при подобных коэффициентах

Схожие котировки на победу «Текстильщика» были и в прошлом туре. В той встрече команда одержала первую победу в ФНЛ.

Статистика для ставок

Клуб из Иваново пропускал во всех 6 матчах текущего первенства. Футболисты из Ярославля наоборот забивали во всех 6 играх чемпионата. При таких раскладах неплохо смотрится пари на гол гостей за кэф в районе 1,3.

Забивает новичок ФНЛ тоже исправно. В 5 последних встречах в Первой лиге «Текстильщику» удавалось поражать ворота соперника. «Шинник» пропускает в 4 матчах чемпионата кряду. Котировки на гол хозяев составляют порядка 1,8.