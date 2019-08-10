Прогноз и ставки Брест — Тулуза (10.08.19)

Брест — Тулуза 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Брест» стал серебренным призером Лиги 2 в прошлом сезоне и возвращается в Лигу 1 спустя 5 лет. Перед командой стоит непростая задача по сохранению прописки в высшем дивизионе Франции. В этой игре букмекеры считают «Брест» фаворитом – коэффициент на победу хозяев около 2,5. «Тулуза» завершила прошлый сезон на 16-м месте турнирной таблице Лиги 1. В предстоящей игре вероятность успеха гостей оценивается букмекерами котировкой в районе 3.





Долгосрочные ставки

«Брест» и «Дижон» букмекеры считают главными претендентами на вылет из чемпионата Франции в этом сезоне. Котировки на такое событие находятся в районе 2,7.





Статистика для ставок

В каждой из 6 последних личных встреч между командами в Лиге 1 «Тулузу» не проигрывала. Исходя из статистика можно рассчитывать, что и в предстоящем поединке подопечные Алена Казановы не допустят поражения. Котировки на такой исход в районе 1,6.

Кроме того, в 6 предыдущих очных матчах в Лиге 1 «Брест» не забивал в ворота соперника больше 1 мяча, при этом в 5 из этих игр команда и вовсе покидала поля без забитых мячей в активе. Коэффициент на то, что «Брест» в предстоящем поединке не забьет больше 1 мяча около 1,6, а на безрезультативный матч команды в районе 3,5.





Важные новости

Новым главным тренером «Бреста» назначен Оливье Далль»Ольо, возглавлявший «Дижон» с 2012 по 2018 годы.

Прогноз редакции на матч Брест — Тулуза

Этим летом чемпионат Франции пополнился еще одним игроком из Российской Премьер-лиги. В прошлом году в стан “Монако” перебрался Александр Головин из ЦСКА, а сейчас в “Тулузу” отправился Аугустин Рохель из “Крылышек”. Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро, что можно считать весомым пополнением казны самарского клуба. Неизвестно, увидим ли мы бывшего футболиста РПЛ в первом туре против “Бреста”, но в этом поединке его новый коллектив считается явным фаворитом.

Ориентировочные составы на матч Брест — Тулуза:

“Брест” (4-5-1): Леон — Траоре, Вебер, Кастеллетто, Генри — Белкебла, Батточчио, Н’Гома, Аутрет, Курт — Шарбонье

Не сыграют: —

“Тулуза” (4-3-3): Гойкоэчеа — Диаките, Жульен, Седзи, Морейра — Сангаре, Сидибе, Коне — Доссеви, Лея, Нгому

Не сыграют: Жан

Прогноз на матч Брест — Тулуза:

В этом сезоне “Брест” вернулся в Лигу 1 из низшего дивизиона. В лучшем первенстве Франции команда провела всего лишь 14 сезонов, хоть клуб и существует уже более ста лет. Самым сильным результатом стало восьмое место в 1987 году. В этот раз хозяева снова попробуют закрепиться в турнирной таблице и пробыть с такими командами как “ПСЖ” не один сезон. Им будет крайне сложно, ведь как мы видели в прошлом году, даже “Монако” пришлось бороться за выживание. Ставим в этой игре на победу “Тулузы” за 3,14

Сделать ставку без риска

Повторить





Брест – Тулуза. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Брест – Тулуза. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Брестом и Тулузой. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Брест – Тулуза. Прогноз в пользу победы Тулузы:

Брест выиграл только 1 из 22 предыдущих матчей против Тулузы в Лиге 1 (=10-11) — в марте 1988 года со счетом 1:0. К слову, ни у кого в Лиге 1, проведя не менее пяти матчей, Брест не выиграл такой низкий процент поединков, как у Тулузы (5%).

Брест проиграл 11 предыдущих матчей в Лиге 1 и может повторить рекорд турнира, если проиграет снова (только Страсбур, Гренобль и Париж проигрывали в большем количестве поединков кряду — в 12).

Тулуза не выиграла ни одного из семи предыдущих матчей в Лиге 1 (=3-4). Последнюю победу она одержала в апреле над Нантом со счетом 1:0.

Брест – Тулуза. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат гости.

3.144П2

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Брест – Тулуза. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За пять предыдущих домашних матчей против Тулузы в Лиге 1 Брест не забил ни одного гола. Перед этим он забивал в пяти из шести поединков на своем поле против нее.

В прошлом сезоне форвард Бреста Гаэтан Шарбонье забил 27 голов в чемпионате Лиги 2. Это лучший результат турнира с сезона 2007/08, когда Гийом Оаро забил 28 мячей.

За 37 матчей в Лиге 2 в прошлом сезоне Шарбонье забил больше голов, чем за 111 поединков в Лиге 1 (19 голов).

Макс-Ален Градель принял участие в 16 из 35 голов Тулузы в прошлом сезоне (11 голов и 5 передач).

Брест – Тулуза. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито не более двух голов.

1.76ТМ 2.5

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Брест – Тулуза. Прогнозы по остальным линиям:

За шесть последних сезонов в Лиге 1 Брест ни разу не начинал чемпионат с победы (=3-3).

Тулуза выиграла четыре из шести предыдущих матчей Лиги 1, сыгранных в августе, проиграв две другие встречи.

Тулуза проиграла лишь 1 из 13 предыдущих матчей против новичков Лиги 1 (+5=7) — в декабре 2017 года со счетом 1:2 она уступила Страсбуру.

Брест – Тулуза. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш Тулузы с форой (0).

2.256П2 (0)

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

«Брест» — «Тулуза». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

В Лиге1 образца нынешнего сезона всего два новых коллектива. Один из них примет на своем поле старожила высшего французского дивизиона. Знакомимся с прогнозом на матч от 10 августа «Брест» — «Тулуза».

Брест

В минувшем сезоне «Брест» стал серебряным призером второй французской лиги и получил автоматическое продвижение в главный национальный дивизион. Одним из соавторов успеха был тренер «двадцать девятых» — Жан-Марк Фюрлан. Его контракт с клубом истек в середине мая и не был продлен. Сейчас новичком руководит – Оливье Даль’Ольо, многолетний наставник клуба «Дижон».

Брест — Тулуза. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Брест — Тулуза. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Брест — Тулуза. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Брест — Тулуза, который состоится на стадионе Франсис Ле Бле в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Брест — Тулуза. Кто фаворит матча?

На этой неделе состоятся матчи первого тура чемпионата французской Лиги 1 и в одном из них Брест примет на своем поле Тулузу. Букмекеры в этой игре отдают предпочтение хозяевам. Брест в прошлом сезоне играл во втором дивизионе страны и занял там второе место, добившись повышения в классе. В Лиге 1 он не играл с сезона 2012/13, когда финишировал на последнем месте, набрав всего 29 очков. В конце того чемпионата он потерпел 11 подряд поражений. Выиграть ему удалось всего три матча из 25 последних в Лиге 1. Причем все три победы были гостевыми. В прошлом сезоне в конце чемпионата Лиги 2 Брест выиграл шесть из восьми последних матчей. А на своем поле он не проигрывал в четырех предыдущих встречах — три победы и одна ничья.

Тулуза по итогам прошлого сезона заняла 16-е место, набрав 38 очков. Она завершила чемпионат с серией из семи матчей без побед — три ничьи и четыре поражениях. А из 17 последних матчей в Лиге 1 выиграла всего один. На выезде Тулуза не побеждает с 19 января или восемь матчей подряд, проиграв шесть из них. В каждом из шести проигранных поединков она пропускала больше одного мяча, тогда как сама ни разу за девять последних выездных встреч в чемпионате страны не забивала больше одного гола.

Брест — Тулуза. Ставки на матч:

Брест — Тулуза. Как играли между собой?

В последний раз Брест и Тулуза играли друг с другом в сезоне 2012/13. Тулуза тогда выиграла обе встречи — 3:1 дома и 1:0 на выезде. В целом она не проигрывает этому сопернику в шести матчах кряду, выиграв четыре из них. Стоит добавить, что всего в одном из восьми последних матчей между Тулузой и Брестом забивалось больше двух голов, а в шести из семи предыдущих поединков между ними минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

0

Брест — Тулуза. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на то, что результативность игры не превысит двух мячей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Бреста 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.74.