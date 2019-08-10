Прогноз Кристал Пэлас — Эвертон (10.08.19), ставки и коэффициенты

Кристал Пэлас — Эвертон. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Кристал Пэлас — Эвертон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Кристал Пэлас — Эвертон. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Кристал Пэлас — Эвертон, который состоится на стадионе Селхерст Парк (Selhurst Park) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Кристал Пэлас — Эвертон. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. В прошлом сезоне Кристал Пэлас занял 12-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. В конце чемпионата он провел четыре кряду матча без поражений — три победы и одна ничья. Причем в каждом выигранном поединке ему удавалось забить минимум три гола. На своем поле в прошлом сезоне столичный клуб играл нестабильно и, например, из 11 предыдущих матчей в родных стенах выиграл только три при таком же количестве ничейных результатов и пяти поражениях. В целом за весь прошлый сезон Кристал Пэлас набрал у себя дома только 20 очков — на девять меньше, чем в гостях.

Эвертон прошлый сезон завершил на восьмом месте, набрав 54 очка. В конце чемпионата он не проиграл ни одного из четырех последних матчей, по два раза победив и сыграв вничью и трижды сыграв на ноль. А за восемь предыдущих встреч в чемпионате страны Эвертон уступил лишь раз и одержал пять побед. В шести из восьми этих матчей ему удавалось сыграть на ноль. На выезде «Ириски» проиграли только два из шести последних поединков в Премьер-лиге, по два раза сыграв вничью и победив. За весь сезон на чужом поле они набрали 20 очков — столько же, сколько Кристал Пэлас набрал дома.

Кристал Пэлас — Эвертон. Ставки на матч:

Кристал Пэлас — Эвертон. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Кристал Пэлас Эвертон набрал четыре очка, победив со счетом 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. В целом мерсисайдцы не проигрывают этому сопернику с сентября 2014 года или девять матчей подряд — четыре победы и пять ничейных результатов. За эти девять встреч Эвертон пропустил лишь пять голов и пять раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности. Стоит добавить, что всего в двух из девяти этих матчей забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

0

Кристал Пэлас — Эвертон. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что шансы Эвертона в этой игре недооценены и он не только не проиграет, но и может одержать победу. В данном случае можно поставить на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Эвертона 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш гостей с нулевой форой принимаются с коэффициентом 1.744.



Кристал Пэлас — Эвертон 10.08.2019

Кристал Пэлас — Эвертон 10.08.2019

08.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Кристал Пэлас и Эвертон. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Эвертон подтвердить статус фаворита? Какие ставки поставить на эту встречу? Ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.20) Х (3.38) П2 (2.40) Кристал Пэлас Эвертон Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Селлхерст Парк». Лондон 10.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Кристал Пэлас — Эвертон

Кристал Пэлас : Кристал Пэлас: Гуаита; Сако, Кэйхилл, Ван Аанхольт, Уорд; Миливоевич, Куяте, Шлупп, Майер, Заа; Бентеке. Эвертон : Эвертон: Пикфорд; Кин, Мина, Динь, Сидибе; Делф, Гомес, Сигурдссон, Ричарлисон, Уолкотт, Кин.

На данный момент в составе Кристал Пэлас нет ни одного отсутствующего футболиста. Все игроки Лондонской команды долечили свои травмы, отдохнули и как следует подготовились к новому сезону, чтобы помочь своей команде добиться новых вершин.

В Эвертоне сейчас также нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов. Все игроки этого клуба максимально готовы к новому сезону и не имеют никаких проблем со здоровьем.

История личных встреч

История встреч между Кристал Пэлас и Эвертоном насчитывает 44 поединка. 18 из них закончились победой Ливерпульской команды, в 16 играх была зафиксирована ничья. И всего лишь на 10 победных поединков смог сподобиться Кристал Пэлас.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Прошлый сезон Кристал Пэлас закончил на 12-ой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Это достаточно неплохой результат для команды, в которой пребывало очень много арендованных футболистов. Однако, в летнее трансферное окно Лондонцы потеряли правого защитника Ван-Биссаку, который перешёл в Манчестер Юнайтед, а также нападающего Батшуаи, у которого завершился срок аренды. Да, состав Кристал Пэлас пополнил Гари Кэйхилл, который несомненно укрепит центр обороны, но, атакующая линия Лондонцев точно требует усиления. Кристиан Бентеке, который является чуть-ли не единственным нападающим в клубе, уже далёк от пика своей формы.

А вот Эвертон очень продуктивно поработал на трансферном рынке. Состав «ирисок» пополнили нападающий Мойзе Кин, полузащитники Гбамин, Андре Гомес и Фабиан Делф, а также защитник Монако Джибриль Сидибе. Кроме Гуйе, перешедшего в ПСЖ, Эвертон никакого не потерял, а значит, команда значительно укрепилась. В прошлом сезоне Ливерпульцы остановились в одном шаге от еврокубковой зоны. Но, в новом розыгрыше первенства Англии Эвертон смело может замахнуться на высокие места. Как минимум, на попадание в Лигу Европы. Для этого у руководства и тренерского штаба «ирисок» есть абсолютно всё необходимое.

Прогноз: Гости не проиграют эту встречу. Нас ждёт результативная игра.

Интересные факты перед матчем

Эвертон проиграл только в 1 из 8 последних официальных поединков. Кристал Пэлас никогда в своей истории не выигрывал у Эвертона на своем поле.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Кристал Пэлас — Эвертон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Кристал Пэлас — Эвертон Ставка: Победа Эвертона с форой (0) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Кристал Пэлас — Эвертон Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Кристал Пэлас — Эвертон 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этой паре «Эвертону» и предлагают на их победу коэффициент примерно 2,7, а вот на победу столичных футболистов он составляет около 3. Во многом такие показатели сформированы из-за того, что лондонцы не могут обыграть ливерпульцев на протяжении последних 9 встреч в Премьер-лиге. К тому же в минувшем розыгрыше подопечные Роя Ходжсона по игре на своем поле заняли лишь 18-е место. Прошлый сезон обе команды завершили ближе к середине турнирной таблицы: «Эвертон» – 8-й, а «Кристал Пэлас» – 12-й.

Результаты при подобных коэффициентах

В предыдущем чемпионате лондонцы на своем поле по идентичной линии на победу сыграли 3 матча, в которых одержали 1 победу и 2 раза проиграли. У «Эвертона» на выезде при таких же показателях на выигрыш было также 3 игры и в них команда 2 раза сыграла вничью и 1 раз уступила.

Долгосрочные ставки

Букмекеры склоняются к тому, что «Эвертон» по итогам сезона 2019/20 финиширует в первой половине турнирной таблицы. Кэф на это событие составляет примерно 1,4.

А вот то, что «Кристал Пэлас» сможет занять одно из мест в первой десятке АПЛ, оценивается показателем в районе 3,7.

Статистика для ставок

Интересным можно назвать предложение на ничью в этом поединке. Эта ставка сыграла 3 раза в 4 последних очных противостояниях в АПЛ на поле «Кристал Пэлас» и коэффициент на это событие приблизительно 3,5.

Вероятнее всего мирным будет и 1-й тайм. Прогноз на ничью в первые 45 минут матча сыграл во всех 4 предыдущих встречах на «Селхерст Парк». Кэф на это пари котируется в районе 2,1.

Также в 1-м тайме команды могут не забить ни одного гола. В последних 6 очных поединках в Лондоне ставка на «Тотал меньше 1» в первой половине игры не проиграла 5 раз (4 победы и 1 возврат). Котировки на этот прогноз находятся на уровне 1,8.

Обновленный «Эвертон» успешно стартует в новом сезоне АПЛ

«Кристал Пэлас»

В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать на своем поле «Эвертон». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на



Команда в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнирной таблице АПЛ, добыв 14 побед при семи ничьих и 17 поражениях.





Стоит отметить, что первый круг подопечные Роя Ходжсона провалили, но дальше выровняли результаты. Что касается домашних поединков, то «стекольщики» были одними из худших по результатам в родных стенах — 18-е место среди всех команд.













На трансферном рынке долго ходили слухи о возможном подписании Федора Чалова из ЦСКА, но переход так и не состоялся. Зато удалось сохранить лидера Вильфрида Заа. При этом в «Манчестер Юнайтед» перешел один из лидеров защиты — Эрон Уан-Биссака. Компенсировать потерю должен Гари Кэхилл из «Челси».





В товарищеских матчах команда и проигрывала, и играла вничью, и побеждала. Особенно стоит отметить разгром «Бристоля» (5:0) и фиаско в игре с «Гертой» (0:4).







«Эвертон»



Прошлый сезон для гостей выдался не очень успешным. Руковоство «ирисок» вложило приличные деньги в проект, который на бумаге выглядит очень амбициозным.





Тем не менее, пробиться даже в Лигу Европы не удалось — итоговое восьмое место и досадное отставание от еврокубковой зоны в три очка.





Марку Силва при этом сохранил работу на тренерском мостике команды и получил еще один шанс попытаться «выстрелить» в новом сезоне. Тем более, в конце прошлого были признаки, что должно что-то получиться, ведь были обыграны «Челси», «Арсенал» и «МЮ».





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Не обошлось этим летом и без мощного усиления с тратой больших денег. За 40 миллионов евро был куплен хавбек «Арсенал» Алекс Ивоби, из «Ювентуса» пришел молодой и перспективный форвард Мойзе Кин (33 млн), а у «Майнца» был куплен полузащитник Жан-Филипп Гбамен (25 млн). Также состав пополнили Фабиан Делф из «Ман Сити» и защитник «Монако» Джибриль Сидибе.





Кроме того, был выкуплен у «Барселоны» контракт плеймейкера Андре Гомеша. Что касается потерь, то в ПСЖ перешел Идрисса Гейе, а в «Лейпциг» отправился Адемола Лукман.





В рамках предсезонной подготовки команда провела ряд контрольных встреч. В трех из последних четырех счет был 0:0, а забить удалось только «Монако» (1:0). Сложно делать выводы по таким результатам.







Прогноз







Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2.41, тогда как успех хозяев оценивается в 3.10, а ничья — в 3.30.





В последних двух очных поединках «ириски» побеждали. Летом команда Марку Силвы стала сильнее, чего не скажешь о «Пэлас». Предлагаем поставить на победу «Эвертона» с форой 0 за 1.72.





Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Эвертоном. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз в пользу победы Эвертона:

Эвертон не проиграл ни одного из девяти предыдущих матчей против Кристал Пэлас (+4=5).

Кристал Пэлас выиграл только один из десяти предыдущих домашних матчей против Эвертона в Премьер-лиге — в октябре 1994 года со счетом 1:0.

В прошлом сезоне только Хаддерсфилд набрал в домашних матчах меньше очков (9), чем Кристал Пэлас (20).

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат гости.

2.408П2

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Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 11 последних матчей в Премьер-лиге Эвертон восемь раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

В 2019 году только Манчестер Сити провел в Премьер-лиге больше матчей без пропущенных голов (12), чем Эвертон (10).

Гильфи Сигурдссон в матчах против Кристал Пэлас в Премьер-лиге набрал семь очков по системе Гол+Пас (3 гола и 4 передачи). Только в матчах против Манчестер Сити он набрал больше (9 очков).

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Эвертон не пропустит.

2.75Эвертон не пропустит

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Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы по остальным линиям:

Кристал Пэлас и Эвертон уже играли друг с другом в первом туре чемпионата — в 1997 году столичный клуб победил в Ливерпуле со счетом 2:1, но по итогам сезона занял последнее место и вылетел во второй дивизион.

Кристал Пэлас не выиграл ни одного из пяти матчей в рамках первого тура чемпионата Премьер-лиги, если играл дома (=1-4).

За шесть последних лет Эвертон пять раз начинал чемпионат с ничьей и один раз с победы. Кстати, четыре из пяти ничьих были при счете 2:2. В целом Эвертон 11 раз начинал сезон в Премьер-лиге с ничьей — чаще всех.

Эвертон проведет пятый кряду гостевой матч Премьер-лиги в Лондоне.

Рой Ходжсон выиграл как тренер 25 из 72 матчей Премьер-лиги во главе Кристал Пэлас. Только под руководством Алана Пардью столичный клуб одержал так же много побед.

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу гостей с форой (0).

1.705П2 (0)