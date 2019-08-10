Прогноз Виктория Берлин — Арминия (10.08.19), ставки и коэффициенты
Виктория 1889 — Арминия 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
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Прогноз редакции на матч Виктория Берлин — Арминия
Вот интересно, почти во всех парах на данной стадии есть явные фавориты матча. Смогут ли они оправдать надежды капперов? Ведь если собрать экспресс с командами фаворитами, то получится неплохой коэффициент, но такой исход маловероятен. Кто-то обязательно даст сбой в системе и почему бы это не “Арминия”?
На первый взгляд клуб из Белефельда явный фаворит матча, но “Виктория” так просто не сдасться. Тем более “Арминия” играет на выезде и как правило, основа не выйдет, а это значит, будет борьба и разгрома в этом матче мы скорее всего не увидим.
Ориентировочные составы на матч “Виктория” — “Арминия”
“Виктория”: (4-4-2) : Тим – Маттис, Тобиас, Квабе, Башич – Бранд, Менз, Кристоф, Ндуалу – Счарковский, Фалькао
Не сыграют: — Лукас
“Арминия” : (4-1-2-3): Ортега – Клаусс, Бехрендт, Салгер, Хартерс – Притл – Ябо, Эдмундсон – Соукоу, Клос, Вогсламер
Не сыграют: —
Прогноз на матч “Виктория ” — “Арминия”:
“Виктория” в Северо-восточной региональной лиги провела три матча и пока идет с одним поражение, ничьей и победой. Последние два матча, голы “Виктория” не забивала и это очень напрягает болельщиков данного клуба. Не основному составу “Арминии” забивать можно и нужно, ну а гости свои пару мячей та точно забьют.
У “Арминии” защита не самая сильная и поэтому, мы поверим в то, что оба клуба забьют за отличный коэффициент в пари матч 2,37
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