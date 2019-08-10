Прогноз и ставки Сиэтл Саундерс — Нью-Инглэнд Революшн (10.08.19)

Прогноз на матч Сиэтл Соундерс – Нью-Инглэнд Революшн

Сегодня вечером в чемпионате Млс состоится матч, где Сиэтл Саундерс принимает на своем поле команду Нью-Инглэнд Революшн.Хозяева занимают 4 строчку с 38 очками и сразу 3 команды имеют столько же очков где идет напряженная борьба за 1 место на котором уверенно находится Лос-Анджелес с 52 очками и никуда в ближайшее время не собирается.Гости же занимают 7 строчку в восточной конференции с 33 очками и им нужна победа чтоб не упустить шанс сыграть в плей офф.Думаю обе команды после прошлых поражений в прошлом туре забьют

АПЛ. Прогноз:

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