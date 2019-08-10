Прогноз и ставки Сеара — Шапекоэнсе (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Сеара — Шапекоэнсе

В 14-м туре Бразилейрао “Сеара” сыграет с “Шапекоэнсе” в родной Форталезе. “Черно-белые” после Кубка Америки в отличие от большинства команд были сосредоточены только на чемпионате. И это принесло плоды — им удалось обыграть “Палмейрас” и “Форталезу”, взлетев на 11-е место в турнирной таблице. “Зеленые” же плетутся на 17-й позиции, не зная вкуса побед уже с 27 мая, на протяжении семи матчей.

Ориентировочные составы на матч “Сеара — “Шапекоэнсе”

"Сеара" (4-1-4-1): Д.Силва — Лукас, Шавьер, Валдо, Л.Отавио — Фабиньо — Рикардиньо, Гальярдо, Лима, Кардосо — Карвальо

Не сыграют: —

"Шапекоэнсе" (3-5-2): Тьепо — Эдуардо, Гум, Пачеко — Рамос, Сесар, Кампаньяро, Араужо, Камило — Эвералдо, А.Гомес

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Сеара — “Шапекоэнсе”

“Шапекоэнсе” в последний игровой уикэнд подарил болельщикам надежду на свое выздоровление. Обычно низовые “зеленые” на выезде сыграли матч-триллер против “Гремио”. На табло после финального свистка горели цифры 3:3. И “Сеара”, и “Шапекоэнсе”, кажется, воспользовались преимуществом в виде продолжительного отдыха между матчами. Команды сыграли между собой шесть матчей, в пяти из них проходила ставка “Обе забьют”. И сейчас мы ожидаем нечто подобное, но думаем, что голов будет больше, кондиции и тех, и других наводят на “верховые” мысли. Наш прогноз — тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,13.