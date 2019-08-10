Прогноз, ставки и коэффициенты Марсель — Реймс (10.08.19)

«Марсель» — «Реймс». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

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Суббота, 10 августа – основной игровой день во французской Лиге1. Программу первого тура продолжат «Марсель» и «Реймс». Так ли очевиден фаворит? — ниже прогноз наших экспертов на вечерний поединок

Марсель

В прошлом сезоне «Марсель» провалился на всех направлениях. Команда Руди Гарсиа не вышла из группы Лиги Европы, финишировала пятой в Лиге1 и осталась без еврокубков. Помимо этого, «олимпийцы» не преуспели в обоих национальных кубках. Неудовлетворительные итоги сезона привели к отставке французского специалиста с последующей заменой на более маститого Андре Виллаша-Боаша.

Марсель – Реймс. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Марсель – Реймс. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Марселем и Реймсом. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Марсель – Реймс. Прогноз в пользу ничьей:

Марсель в 70-й раз в своей истории начинает сезон в высшем дивизионе Франции. Ни одна другая команда не провела в Лиге 1 так много сезонов. В том числе Реймс, для которого это 35-й розыгрыш турнира.

Марсель проиграл ровно половину всех матчей против Реймса в Лиге 1 (30 из 60). Ни с одной другой командой, против которой играл минимум два раза, Марсель не проигрывает так часто.

Марсель выиграл всего один из пяти предыдущих матчей против Реймса в Лиге 1 (=3-1) — в мае 2016 года со счетом 1:0.

Реймс выиграл пять из семи последних матчей Лиги 1, сыгранных в августе, проиграв две другие встречи.

Марсель – Реймс. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч завершится вничью.

3.82ничья в матче

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Марсель – Реймс. Прогнозы статистики на голы (тотал):

В прошлом сезоне Марсель пропустил в Лиге 1 в общей сложности 52 гола. В последний раз он пропускал за один чемпионат больше в сезоне 1984/85 (67 голов).

Матье Кафаро выступал в роли ассистента двух последних голов Реймса в ворота Марселя в Лиге 1.

Марсель – Реймс. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что забивать в этой игре будут обе команды.

2.05обе забьют — да

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Марсель – Реймс. Прогнозы по остальным линиям:

В прошлом и позапрошлом сезонах Марсель начинал чемпионат с крупной победы, разгромив в 2017 году Дижон со счетом 3:0 и выиграв со счетом 4:0 у Тулузы год назад.

В прошлом сезоне футболисты Реймса совершили 488 перехватов мяча в матчах Лиги 1 — больше всех в этом турнире.

Альваро Гонсалес может стать седьмым испанским футболистом, который сыграет за Марсель в Лиге 1 в 21-м веке. Ранее это делали Аспиликуэта, Коке, Манкильо, Ривера, Морьентес и Альфонсо.

Новый главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш ранее не работал во Франции. При этом он играл против французских команд и потерпел всего одно поражение в шести поединках (+3=2) — в декабре 2014 года от Монако во главе Зенита со счетом 0:2.

Марсель – Реймс. Ставка на

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу Реймса с положительной форой (+0.5).

2.375П2 (+0.5)

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Прогноз на

матч

«Марсель» ‒ «Реймс» 10 августа

В первом туре французской Лиги 1 «Марсель» примет «Реймс». Встреча состоится 10 августа, пройдёт на арене «Велодром», а её начало намечено на 18:30 мск.

«Марсель»

«Марсель» прошлый сезон завершил на пятой строчке турнирной таблицы и остался без еврокубков, так как выиграть Кубок Франции или Кубок лиги «олимпийцы» также не смогли. Готовясь к старту очередного сезона, бело-голубые провели семь товарищеских матчей, в которых одержали четыре победы при трёх поражениях. За это время южане забили 14 голов (в среднем по два за игру) и пропустили в ответ 10 мячей (1,4 за матч), лишь однажды сыграв на ноль в самом первой игре против молодёжного состава «Сток Сити».

«Реймс»

«Реймс» в прошлом сезоне финишировал восьмым с отставанием от «Марселя» на шесть очков и также остался без еврокубков. В ходе подготовки к нынешнему сезону Лиги 1 арденцы отыграли только пять товарищеских встреч. Начали красно-белые с двух ничьих с одинаковым счётом 1:1, после чего одержали три победы кряду, забивая не менее двух голов за матч. Всего «Реймс» организовал 10 забитых мячей (в среднем по два за игру), при этом пропустил четыре ответных гола (0,8 за матч). Как и «Марсель», на ноль арденцы отыграли только одну встречу.

Надёжный прогноз на матч «Марсель» ‒ «Реймс»

Оба клуба подходят к началу сезона в неплохой форме, но эксперты оценивают шансы хозяев на победу несколько выше. На стороне «Марселя» более звёздный состав и преимущество своего поля, где «олимпийцы» традиционно играют крайне неуступчиво и способны отнять очки у любой команды. К тому же в ходе предсезонки бело-голубые играли против более сильных соперников, что положительно сказывается на готовности команды к старту сезона, в том числе способствуя психологической уверенности в собственных силах. Поставить на победу хозяев с коэффициентом 1,675 можно в БК «1хСтавка».

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Каким будет дебют для Виллаша-Боаша?

«Марсель»

10 августа продолжится первый тур нового сезона французской Лиги 1. В Марселе встретятся местный клуб «Марсель» и «Реймс». Матч будет проводиться на «Велодром», а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Прогноз на



«Марсель» сменил тренера. Команда не смогла пройти в еврокубки, заняв 5 место в чемпионате, что повлекло за собой отставку менеджера Руди Гарсии. Вместо него пришел Андре Виллаш-Боаш.





Для «олимпийцев» это будет первая официальная игра сезона. До этого хозяева выступали исключительно в рамках товарищеских встреч. К слову, их было 7, при этом победу удалось одержать в четырех из них.









Календарь и таблица Лиги 1





Из последних результатов можно выделить матчи с «Бордо» (победа 2:1), «Сент-Этьеном» (победа 1:2), «ДС Юнайтед» (1:8) и «Наполи» (поражение 0:1).





Есть вероятность, что в игре не смогут принять участие Луис Густаво и Флориан Товен из-за проблем со здоровьем. Однако они пока под вопросом и каких-то серьезных предпосылок для этого нет.







«Реймс»



«Реймс» финишировал на 8 месте, набрав 55 очков, что на 6 пунктов меньше, чем у «Марселя». Клубу не удалось зацепиться за еврокубки, поэтому в нынешнем сезоне гости смогут сосредоточиться лишь на чемпионате и Кубке страны.









В межсезонье коллектив провел 5 товарищеских поединков. Во всех случаях «красно-белые» оставались непобежденными. В целом, если учитывать прошлый сезон, то беспроигрышная серия «двухцветных» длится уже 7 игр.





В прошлый раз «Реймс» выиграл у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Перед этим были победы в противостояниях с «Дижоном» (1:3) и «Мецом» (2:0).









В лазарете только один Дзенелли, который травмировался в рамках предсезонной подготовки.







Прогноз



По коэффициентам ситуация такая: 1.66 на победу хозяев и 6.00 на победу гостей. На ничью дают 3.75.





«Марсель» не проигрывал «Реймсу» в последних трех домашних матчах. В прошлом сезоне команды сначала сыграли в нулевую ничью, а затем «красно-белые» смогли выиграть на своем поле со счетом 2:1.





Летом «олимпийцы» встречались с более сильными соперниками, и продемонстрировали довольно неплохие результаты. Пока что судить о работе Виллаша-Боаша сложно, но этот тренер талантлив, поэтому его коллектив вполне может стартовать с победы.









Ставим на победу «Марселя». Все-таки у «бело-голубых» сильная линия атаки, да и в центре поля собраны неплохие футболисты, способные разрушать атакующие выпады команды соперника.





Марсель — Реймс. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Марсель — Реймс. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Марсель — Реймс. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Марсель — Реймс, который состоится на стадионе Велодром (Stade Vélodrome) в субботу 10 августа, начало в 18:30 (МСК).

Марсель — Реймс. Кто фаворит матча?

На этой неделе стартует чемпионат Франции по футболу и в одном из матчей Марсель примет на своем поле Реймс. Букмекеры в этой игре ставят на победу хозяев, оценив вероятность такого исхода значительно выше 50%. В прошлом сезоне Марсель занял пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Лиги 1, набрав 61 очко. В конце турнира он одержал четыре победы за семь последних матчей, проиграв только два раза. А на своем поле Марсель выиграл шесть из девяти предыдущих поединков, один раз сыграв вничью и дважды проиграв. В пяти из девяти этих встреч он не пропускал ни одного гола.

Реймс прошлый чемпионат занял на восьмом месте, набрав 55 очков. В конце турнира он одержал две подряд победы с общим счетом 4:1. В том числе Реймс обыграл дома ПСЖ со счетом 3:1. Перед этим он не мог выиграть в Лиге 1 в семи встречах кряду — три ничьи и четыре поражения. Причем в четырех из семи тех матчей Реймс не забивал ни одного гола. На выезде он проиграл лишь 3 из 15 предыдущих матчей, одержав четыре победы и восемь раз сыграв вничью. С другой стороны, за шесть последних матчей вдали от дома он победил лишь раз.

Марсель — Реймс. Ставки на матч:

Марсель — Реймс. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Марселя Реймс набрал четыре очка, победив со счетом 2:1 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. Если брать в расчет только основное время, то Реймс проиграл лишь два из десяти предыдущих матчей против Марселя, трижды победив и пять раз сыграв вничью. Отдельно стоит сказать, что всего 4 из 11 предыдущих матчей между Марселем и Реймсом забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

0

Марсель — Реймс. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что Реймс если и проиграет Марселю, то с разницей не более, чем в один мяч. В данном случае выгодной будет ставка на его выигрыш с положительной форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Марселя со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа Марселя 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Реймса с форой (+1) предлагается с котировкой 1.75.