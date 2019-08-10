«Мордовия» — «Балтика». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Мордовия — Балтика (10.08.19)

Мордовия

Саранская команда, равно как и ее соперник, пока не может найти своей игры в ФНЛ, а потому клуб не показывает своей игры. За семь туров, проведенных саранским коллективом во втором по значимости дивизионе России одержана только одна победа, и добыта она была над второй спартаковской командой (1:0). По ходу сезона хозяева успели также набрать очки в очных встречах с «Торпедо» (2:2) и «Чайкой» (0:0), а также проиграли «Нефтехимику» (0:1), «Шиннику» (0:1) и в последнем туре в Воронеже «Факелу» (1:2). Такие результаты позволяют команде держаться на 14-й строчке и опережать идущих в зоне вылета соперников только благодаря дополнительным показателям. Если в ближайшее время клубу не удастся наладить свою игру, то в нынешнем чемпионате его ждет слишком печальная судьба, которая обозначит вылет команды в ПФЛ.

Балтика

«Балтика» в нынешнем сезоне не показывает той игры, которую от нее ждут болельщики. Команда, входящая в расширенный список претендентов на выход в Премьер-Лигу, вновь стартовала в ФНЛ с неудачной трехматчевой серии из одних только поражений. Команда умудрилась уступить «Спартаку-2″ (0:1), «Торпедо» (0:2) и «Чайке» (0:1), не забив ни одного гола. Слегка разбавила негативное влияние неудач выездная победа в Воронеже над «Факелом», которая, впрочем, показала, что являлась, скорее, случайностью, нежели чем-то другим. В двух последующих матчах калининградскому коллективу было не суждено набрать очков. Команда уступила «Чертаново» (1:2) и «СКА-Хабаровску» (0:2). По итогам 6-ти сыгранных туров в лучшей лиге мира «Балтика» идет на последнем месте, наступая на те же грабли, что и в прошлом сезоне.

Прогноз

Статистика и цифры:

— В трех последних матчах «Мордовии» и «Балтики» был зафиксирован счет 1:0;

— «Балтика» смогла одержать всего одну победу в 11-ти предыдущих матчах;

— В 5-ти предыдущих встречах «Мордовия» одержала лишь одну победу;

— «Балтика» забивала в 2-х из 6-ти матчей ФНЛ нынешнего сезона.

Ничью в этой встрече категорически не рекомендую брать, поскольку из 12 матчей, сыгранных командами в ФНЛ, лишь дважды бал зафиксирован мирный исход. В последнее же время наиболее часто судьбу поединков между «Мордовией» и «Балтикой» решает один-единственный мяч, забитый кем-то из соперников. Последняя игра в Саранске завершилась минимальной победой «Мордовии». Советую взять страховочный вариант с нулевой форой в пользу хозяев, которые на старте сезона смотрятся чуть лучше своего соперника, находящегося пока на самом дне турнирной таблицы.

«Мордовия» — «Балтика». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 7-й тур.

«Мордовия» (Саранск) – «Балтика» (Калининград).

Стадион: «Старт», Саранск. 10.08.2019. 17:00 (МСК).

Матч команд нижней части турнирной таблицы, где после неудачного старта каждое очко на вес золота.

Форма «Мордовии»

Перед стартом минувшего сезона «Мордовию» называли одним из главных претендентов на повышение в классе, но в итоге команда финишировала лишь 12-й, а одно время даже претендовала на вылет. Не заладился старт у нее и в нынешнем чемпионате – в 6 играх коллектив из Саранска набрал 5 очков, и только по дополнительным показателям опережает команды из зоны вылета.

Команда играет в закрытый футбол с оглядкой на свои ворота. Более одного мяча в домашних матчах «Мордовии» зрители еще не видели в нынешнем сезоне. Всего в среднем в поединках с участием саранского коллектива забивается менее двух голов за матч, что не сулит результативного футбола в этой встрече.

Форма «Балтики»

Еще хуже дела у «Балтики», которую явно никто не записывал в аутсайдеры чемпионата, но факт налицо – клуб из Калининграда после 6 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу с одной победой в активе. На счету команды всего 3 забитых мяча.

Похоже, что калининрадцев, как и в минувшем сезоне, ждет борьба за выживание. Но теперь не факт, что они выйдут из нее победителями.

История встреч «Мордовии» и «Балтики»

Команды сыграли между собой в общей сложности 12 матчей в рамках ФНЛ. Кто из них лучше они пока так и не выяснили, одержав по 5 побед. Еще 2 матча завершились вничью. В прошлом сезоне команды обменялись минимальными победами на своих полях.

Интересные факты о матче «Мордовия» – «Балтика»

В 6 из 7 последних очных встречах в ФНЛ сыграла ставка «обе забьют – нет»;

В 6 из 7 последних очных встречах команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Мордовия» – «Балтика»

Данный матч это тот случай, когда можно рискнуть и поставить на тотал меньше 1,5. Последние 3 очных матча заканчивались со счетом 1:0 в пользу той или иной команды, да и на старте нынешнего сезона они забили всего 7 мячей на двоих. БК «





Мордовия — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Мордовия — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Мордовия — Балтика состоится в субботу 10 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Старт. В этой игре букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные и ставят на ничейный результат. Мордовия после шести туров делит 13-е место с еще четырьмя клубами, набрав всего пять очков. В прошлую субботу она проиграла на выезде Факелу со счетом 1:2. Это было ее четвертое поражение за семь последних матчей в чемпионате при одной победе и паре ничейных результатов. На своем поле саранский клуб играет лучше и проиграл только один матч из семи последних, по три раза победив и сыграв вничью. Причем за эти семь поединков Мордовия пропустила лишь два гола и пять раз оставляла собственные ворота в неприкосновенности. Стоит добавить, что всего в двух из девяти предыдущих домашних матчей Мордовии в чемпионате ФНЛ забивалось больше одного гола и ни разу не забивалось больше двух голов.

Балтика — это аутсайдер турнира. Она занимает последнее место с тремя набранными очками. В прошлые выходные калининградская команда потерпела очередное поражение, уступив со счетом 0:2 СКА-Хабаровску. Это был второй подряд проигрыш Балтики. А выиграла она всего 2 из 15 предыдущих матчей, проиграв девять раз. В гостях ей удалось выиграть только 1 из 14 предыдущих матчей при четырех ничейных исходах и девяти поражениях. А в шести из девяти последних встреч на выезде Балтика не забивала ни одного гола. В прошлом сезоне Мордовия и Балтика обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. В целом в последние годы в этом противостоянии было равенство: из 12 предыдущих матчей каждая команда выиграла по пять и еще дважды они играли вничью. Стоит отметить, что в шести из десяти последних матчей между Мордовией и Балтикой забивалось не более одного мяча. В предстоящей игре специалисты сайта считают недооцененными шансы саранского клуба и ставят на победу хозяев с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мордовия — Балтика:

Победа Мордовии — 2.67, ничья — 2.91, победа Балтики — 2.66.

Мордовия — Балтика. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Мордовии с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Мордовии с форой (0) можно с котировкой 1.92.

Мордовия — Балтика 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мордовия» занимает 17-е место в нынешнем первенстве. «Балтика» с одной победой расположилась на последней строчке турнирной таблицы. При этом букмекеры считают команды примерно равными по классу оценивая шансы на победу любого из клубов коэффициентом порядка 2,7.

Результаты при подобных коэффициентах

В 1-м и 3-м туре на клуб из Саранска были схожие котировки. В этих встречах «Мордовия» по разу выиграла и проиграла с одинаковым счётом 1:0. На калининградскую команду схожая линия была в матче третьего тура. Ту игру команда проиграла всё с тем же счётом 0:1.

Статистика для ставок

Несмотря на общую низкую результативность, 1-й тайм команды зачастую заканчивают с голами. Так, к примеру, в 5 последних личных встречах в ФНЛ в стартовые 45 минут неизменно забивался хотя бы 1 мяч. В этой ситуации интересно смотрится пари на гол до перерыва за кэф порядка 1,6.

В 4 из 5 последних очных противостояний калининградцы забивали хотя бы 1 мяч. Поставить на гол «Балтики» в этом матче можно за коэффициент около 1,5.

В 3 последних матчах между собой в рамках ФНЛ команды неизменно забивали ровно 1 гол. Ставка «Тотал меньше 1,5» оценена букмекерами кэфом в районе 2,6.

Прогноз редакции на матч Мордовия — Балтика

Саранская “Мордовия” и калининградская “Балтика” — в чем-то антиподы. Первая — команда-качели, или, если угодно, лифт: 2016-й год “красно-бело-синие” начинали в элите, а уже 2017-й заканчивали в ПФЛ. Зато нынешний клуб Евгения Калешина — просто-таки образец стабильности: команда обретается в пердиве уже 16 лет кряду, иногда составляя конкуренцию в борьбе за высокие места, но изредка и падая на опасную глубину. Вот как сейчас: седьмой тур “Балтика” встречает на самом дне, проиграв все домашние встречи, и лишь в Воронеже сумев разжиться очками.

Ориентировочные составы на матч Мордовия — Балтика

“Мордовия” (4-4-2): Шебанов — Климов, Ятченко, Теняев, Хрипков — Адаев, Орлов, Буранов, Джумаев — В. Сергеев, Базелюк

Не сыграют: Смирнов

“Балтика” (4-4-2): Помазан — Кузьмин, Плопа, Наилсон, Тишкин — Макарчук, Глушков, Чочиев, Альшин — Маркин, Кисиль

Не сыграют: Овсиенко, Маклаков, Жиронкин

Прогноз на матч Мордовия — Балтика

“Мордовия” этим летом показывает результаты записного середняка: после двух минимальных поражений пошла серия из трех туров, где подопечным Мустафина удавалось заносить в очки копилку, пока эту условную идиллию не оборвал “Факел”. Впрочем, у “балтийцев” дела еще хуже: проиграны 5 матчей из 6-ти, забито всего три мяча (меньше только у “Чайки”), да и то два из них — в игре с уже упомянутым “огнеопасным” соперником. Так или иначе, плотность в таблице сумасшедшая: 13-е место от последнего отделяют всего два зачетных пункта.

Саранцы успешнее играют дома: тут были и единственная победа (над “Спартаком-2”), и ничья с неуступчивой “Чайкой”. Вдобавок у гостей нешуточные проблемы с составом. Наш прогноз: хозяева с форой (0) за коэффициент 1.90.