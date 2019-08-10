«Химки» — «Краснодар 2». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Химки — Краснодар-2

Домашний матч с “Краснодаром-2” — отличный шанс для “Химок” укрепить свои лидерские позиции, хотя бы по дополнительным показателям. Подопечные Талалаева сразу рванули с места в карьер, наколотили в четырех турах невозможные 16 мячей, и казалось, что в такой форме они пройдутся катком по сезону, не замечая никого и ничего. Увы, похмелье наступило быстро: ничья в Волгограде, вслед за ним — безголевой поединок с “чертятами”; и куда подевалась былая прыть? Кубанцы тем временем выглядят ни шатко ни валко: всего одна победа при трех поражениях.

Ориентировочные составы на матч Химки — Краснодар-2

“Химки” (4-4-2): Лантратов — Тихий, Данилкин, Гапон, Филин — Полярус, Натфуллин, Мендель, Корян — К. Алиев, Скворцов

Не сыграют: —

“Краснодар-2” (4-3-3): Крицюк — Марков, Таранов, Бородин, Ивашин — Мацукатов, Панталеан, Уткин — Сабуа, Онугха, Н. Сергеев

Не сыграют: —

Прогноз на матч Химки — Краснодар-2

Если дележ очков в игре с “Ротором” был вполне ожидаемым, то голевое бессилие “красно-черных” в последнем туре обескуражило. Возникло оно не на ровном месте: в атаке по разным причинам не приходилось рассчитывать на Кухарчука с Алиевым, плюс слабо выступил Дядюн. И все-таки “Химки” в этой встрече явный фаворит, матч домашний, внутренний резерв имеется.

Свою единственную пока победу “черно-зеленые” одержали не где-нибудь, а в Красноярске, над плачевно выглядящим “Енисеем”. Впрочем, уже следующая игра, дома с “Ротором”, показала: против лидеров дивизиона младшим “быкам” тягаться тяжело. “Краснодар-2” четыре из пяти своих очков набрал на выезде, однако на “Новых Химках”, как нам представляется, команде Олега Фоменко нечего ловить. Прогнозируем вариант Ф1 (-1) за 1.82.

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Химки — Краснодар-2 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Химки» подходят к матчу на 1-м месте. Подмосковный клуб остаётся одной из трёх команд, ещё не проигрывавших в чемпионате. «Краснодар-2» располагается на 16-й строчке. Хозяева являются фаворитами этой встречи. Заиграть победу команды Андрея Талалаева можно с коэффициентом порядка 1,5. Шансы на успех гостей оценены кэфом около 6.

Статистика для ставок

За 2 личных встречи в истории ФНЛ «Химки» ни разу не смогли отличиться в 1-м тайме. Котировки на продолжение сухой серии хозяев находятся в районе 2,1.

Продолжая тему стартовых 45 минуток, можно отметить, что краснодарский клуб ни разу не проиграл в 1-м тайме. Поставить на то, что и в этой встрече гости не проиграют первую половину матча можно с коэффициентом порядка 1,7.

Ставки на игроков

Полузащитник хозяев Илья Кухарчук забил 3 гола в 3 матчах. Почему бы не поставить на продолжение результативных успехов бывшего футболиста «Томи»?

Химки — Краснодар-2. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Химки — Краснодар-2. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Химки — Краснодар-2 состоится в субботу 10 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Арена Химки. Фаворитом в этом матче являются Химки, от которых букмекеры ждут победу с разницей более, чем в один мяч. После шести туров они делят первое место с Томью и Чертаново, набрав 14 очков. В прошлую субботу Химки как раз играли с Чертаново и этот матч завершился нулевой ничьей. Это была вторая подряд ничья подмосковного клуба. Перед этим он одержал в ФНЛ пять побед подряд. Проиграли Химки лишь раз за 14 последних матчей в чемпионате при девяти победах и четырех ничейных результатах. Что касается их домашней статистики, то они выиграли четыре предыдущих матча в родных стенах с общим счетом 11:1. А за 15 последних встреч на своем поле Химки проиграли лишь раз, одержав девять побед и пять раз поделив с соперниками очки.

Краснодар-2 перед этим туром делит 13-е место с еще четырьмя клубами, набрав всего пять очков. В прошлую субботу он проиграл дома Ротору со счетом 0:1. Выиграть же ему удалось всего один матч из десяти последних при пяти ничейных результатах и четырех поражениях. В этих десяти матчах Краснодар-2 забил только шесть голов и ни разу больше одного за игру. На выезде же он выиграл всего один из восьми предыдущих поединков при трех ничейных результатах и четырех поражениях. Правда, за пять последних матчей на чужом поле Краснодар-2 проиграл всего один раз, а в этом сезоне четыре из пяти своих очков набрал на выезде. В прошлом сезоне Химки и Краснодар-2 обменялись домашними победами. В частности, Химки выиграли на своем поле со счетом 3:0. Аналитики сайта считают, что подмосковный клуб снова победит и на этой неделе. При этом результативность встречи на этот раз окажется невысокой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Химки — Краснодар-2:

Победа Химок — 1.47, ничья — 4.03, победа Краснодара-2 — 5.95.

Химки — Краснодар-2. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Химок; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Химок со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.90.

Прогноз на матч Химки – Краснодар 2

Десятого июля в 18:00 начнется один из заключительных матчей седьмого тура чемпионата ФНЛ. Клуб «Химки» на стадионе «Новые Химки» сыграет против второго состава «Краснодара». Сможет ли «Химки» все таки оторваться от своих конкурентов и закрепиться на первой позиции по итогу этого матча? Узнаем очень скоро!

«Химки» — по итогу 6 матчей состав занимает первое место, однако, у него за спиной два клуба с таким же количеством очков — 14. Начался сезон для состава с линии из четырех побед подряд, однако, вскоре он дважды сыграл в ничью. Крайний матч провел против «Чертаново» и закончил ничьей со счетом 0:0 на выезде. К слову, забить у игроков получилось 17 голов и 4 гола они пропустили.

«Краснодар 2″ — для Краснодара этот сезон пока что идет туго, и это с учетом того, что прошлый он закончил на 10 месте. Пока что за 6 матчей он смог сделать 5 очков и стоит на 13-ой позиции в таблице. Выиграть он смог — 1 раз, сыграл в ничью — 2 раза и проиграл — 3 раза. Крайний матч сыграл против клуба с 4-ой позиции — «Ротора», у себя дома, и проиграл ему со счетом 0:1.

Крайние два очных матча ушли победой к «Химкам» и я считаю, что этот так же не станет исключением, так как «Химки» находятся в идеальной игровой форме, даже против остальных фаворитов на чемпионство они играют на ровне, поэтому против «Краснодара» состав должен уверенно выигрывать, тем более на домашней арене.

Химки

Химки очень мощно начали нынешнее первенство ФНЛ — сейчас подмосковная команда лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков из 18-ти возможных. Стоит отметить тот факт, что химчане невероятно много забивают — в среднем чуть меньше 3-ех голов за игру, что является просто космическим результатом для ФНЛ. Да, в двух крайних поединках Химки добыли лишь два очка, однако кто был в соперниках? Ротор и Чертаново, которые начали сезон также невероятно мощно. В прошлом сезоне Химки смотрелись намного хуже — подмосковная команда заняла лишь 9-ое место в турнирной таблице, однако даже при не лучшем футболе на своем поле химчане переиграли дубль Краснодара со счетом 3-0, думаю, что и сегодня хозяева смогут добыть три очка, все-таки нельзя третью игру подряд оставаться без побед…

Краснодар-2

Дубль краснодарской команды достаточно посредственно провел прошедший сезон — южане закончили первенство ФНЛ 2017-2018 на 10-ой строчке, аккурат за Химками. Сейчас у Краснодара-2 проблем еще больше — в 6-ти стартовых турах команда смогла набрать всего лишь 5 очков, что, конечно, далеко не лучший результат. Если вспомнить, насколько плохо смотрелся Краснодар-2 в Химках в прошлом сезоне, то поставить на гостей рука не поворачивается. К тому же, у южан в новом сезоне есть очевидные проблемы с атакой — всего лишь 5 голов в 6-ти матчах, у Химок, к слову, — 17. Никаких шансов в этом матче на очки я не вижу, единственное, что может дать шанс «быкам», — это расслабленность Химок…

Прогноз

Честно говоря, мне не очень ясно, за счет чего краснодарская команда может зацепиться в этом поединке. Химки смотрятся очень мощно на старте нынешнего сезона, в то время как Краснодар-2 испытывает очевидные проблемы даже в матчах с довольно средними коллективами. Победа Химок!