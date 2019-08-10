Прогноз редакции на матч Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм

Прогноз, ставки и коэффициенты Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм (10.08.19)

Вюрцбургер Кикерс

«Красноштанники» вступаю в борьбу за Кубок Германии. Правда, эта встреча рискует стать последней, так как соперник у Вюрцбургера очень серьезный. Если рассматривать игровое кондиции Кикерс через призму межсезонья и начала регулярного чемпионата, то можно сказать с большой уверенностью, что клуб плох. Если в межсезонном контроле, который состоял из четырех встреч, команде Михаэля Шиле ещё удавались победы, то при наступлении времени официальных встреч за Вюрцбургер записана только одна виктория, состоявшаяся в родных стенах в первом туре. Вторая Бавария проиграла в результативном противостоянии – 3:1. Три последующих матча турнира завершались поражением.

Третья бундеслига, конечно, не Бог весть что, но даже в ней «Красноштанники» умудрились выделиться. Благодаря трем подряд проигранным турам, Кикерс возглавляют квартет аутсайдеров и являются самой пропускающей командой лиги. Есть ли им дело до Кубка?

Хоффенхайм

Мощные «деревенские» парни пока не завели себе домашнее животное. Место главного тренера остается вакантным. В прошлом первенстве до зоны еврокубков клубу не хватило совсем немного, трех очков. Чемпионат завершился для «деревенских» на девятом месте, с положительной разницей забитых и пропущенных мячей – 70/52. Между прочим, никто кроме двух лидеров сезона, Баварии и Дортмунда, даже близко не приблизился к хоффенхаймовской производительности. Пожалуй, только Байер.

В межсезонье сыграл шесть поединков, в которых по два раза выиграл, проиграл и расписал мировую. Концовку прошлого сезона сложно записать клубу в актив. Из пяти последних туров выигран только один, да и тот самый ранний. Остальные четыре трижды проиграны. Ничья с Мёнхенгладбахом -2:2 в принципиальном поединке вот, пожалуй, и всё, чем запомнился Хоффенхайм на излёте чемпионата.

Прогноз

Пропасть в целую лигу между командами ставит крест на дальнейшем выступлении Вюрцбургера. Или крест на себе ставит сам Кикерс, беззубым выступлением и пораженческим настроем? Так или иначе, но гости увезут победу. Для Хоффенхайма состоится игровая тренировка. «Деревенские» славно проведут время.

Ставка: ТБ(3.5)

Прогноз редакции на матч Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм

Как же хорошо “Вюрцбургер” пропускает в начале сезона в третьей Бундеслиги. Только посмотрите: сыграно четыре матча, пропущено 12 мячей, а забито 7. Но, последние два матча “Вюрцбургер” стабильно проигрывает со счетом 3:0. Интересно, сможет ли что-то “красноштанники” противопоставить крепкому середняку Бундеслиги. Матч скоро все покажет.

Ориентировочные составы на матч “ Вюрцбургер ” — “Хоффенхайм”:

“Вюрцбургер” (4-3-3): Верстаппен – Хажтик, Квадво, Счвеерс,Шуппан – Зулциак, Кауфманн, Зонтхацймер – Бауманн, Вренези, Пфайфер.

Не сыграют:

“Хоффенхайм” (3-4-1-2) Вацлик – Эскудеро, Каррису, Кьер, Навас – Гудель, Хордан – Окампос,Банега, Эль-Хаддади – Де Йонг

Не сыграют:

Прогноз на матч “ Вюрцбургер ” — “Хоффенхайм”:

“Хоффенхайм” провел уже шесть товарищеских матчей против известных клубов Европы. Выиграть за все эти матчи удалось только у “Регенсбурга”, все остальные матчи заканчивались либо ничейным результатом, либо поражением.

В кубке Германии “Хоффенхайм” не будет расслабляться это точно. Чтобы грамотно стартовать в Бундеслиги, нужно быть хорошо подготовленным и как раз размяться, отработать домашние заготовки, можно с таким клубом как “Вюрцбургер”. Люлой состав гостей в силах одолеть основу “красноштанников”, поэтому тут без вариантов, победа будет за гостями. Ну а так, как коэффициент небольшой, мы поставим на обе забьют за 1,71

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Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм состоится в субботу 10 августа в 19:30 (МСК) на стадионе Флайераларм Арена.

В этой игре букмекеры явным фаворитом считают Хоффенхайм, прогнозируя его победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне он занял девятое место в чемпионате Германии и не смог попасть в Еврокубки. В национальном Кубке Хоффенхайм год назад стартовал с крупной победы над Кайзерслаутерном со счетом 6:1, но затем проиграл на выезде Лейпцигу со счетом 0:2. Вообще, за четыре последних розыгрыша турнира Хоффенхайм одержал лишь три победы и ни разу больше одной за турнир. В 2015 году он и вовсе вылетел в первом же раунде, уступив на выезде Мюнхену-1860 со счетом 0:2.

Вюрцбургер — это команда из третьей Бундеслиги. В прошлом сезоне он занял там пятое место. А в этом футбольном году за четыре проведенных матча набрал лишь три очка и потерпел три кряду поражения с общим счетом 4:11. В том числе в прошлую пятницу Вюрцбургер проиграл на выезде Ингольштадту, пропустив три безответных мяча. В Кубке Германии он в последний раз играл в 2017 году, когда уступил в первом раунде Вердеру со счетом 0:3. Кстати, за пять последних матчей в этом турнире в основное время Вюрцбургер не забил ни одного мяча. Аналитики сайта считают, что ему не удастся поразить цель и в предстоящей игре и он проиграет Хоффенхайму и завершит борьбу в турнире.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм:

Победа Вюрцбургера — 9.43, ничья — 6.27, победа Хоффенхайма — 1.27.

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 10 августа):

Победа Хоффенхайма; Хоффенхайм не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Хоффенхайма со счетом 2:0 (коэффициент 7.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 2:1 или 3:0 (коэффициент 8.50). Ставки на то, что Хоффенхайм не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.35.

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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