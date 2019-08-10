Прогноз редакции на матч Краснодар — Рубин

«Краснодар» — «Рубин». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Краснодар – Рубин. Прогноз и статистика на матч РПЛ от БК Лига Ставок

Закроет субботние матчи 5-го тура чемпионата российской Премьер-лиги встреча «Краснодара» и «Рубина». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Сергея Матвеева и Эдуардо Докампо Альдама назначено на 10 июля в 19:00 МСК.

В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Сергея Матвеева. Ставки на победу «Ростова» принимаются с коэффициентом 1,70. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.70, а ставки на победу «Спартака» принимают с коэффициентом 5.50.

Статистика от БК «Лига Ставок»

7 из восьми домашних матчей выиграл «Краснодар» у «Рубина».

Правда, в пяти случаях брал верх с минимальным перевесом (трижды — 1:0, дважды — 2:1). Единственное исключение — ничья 1:1 на финише чемпионата-2017/18, когда казанцы ушли от поражения благодаря мячу Сердара Азмуна на 87-й минуте.

3 последние встречи Премьер-Лиги на своём поле «быки» выиграли с «сухим» счётом.

В конце прошлого сезона они победили ЦСКА (2:0) и «Рубин» (1:0), в начале нынешнего — «Сочи» (3:0).

Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» от БК «Лига Ставок»:

Тотал голов в матче больше 2-х с коэффициент 1.70.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.

Снимет ли «Рубин» проклятье выездов в Краснодар?

«Краснодар»

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 10 августа пройдет встреча «Краснодара» и казанского «Рубина». Команды сыграют на арене «ФК Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на



В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, одержав три победы в трех матчах: над «Спартаком» (2:1), ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0). Затем они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).





Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Юнеса Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо.









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Из «Аль-Айна» был куплен шведский нападающий Маркус Берг, из «Сент-Этьена» хавбек Реми Кабелла. Ушли из клуба Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Роман Шишкин.





В первом туре «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой». «Краснодар» проигрывал со счетом 0:2, но выиграл — 3:2. В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).









В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.





В последнем матче «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов, на своем поле уступив «Порту» со счетом 0:1 — единственный мяч был пропущен со стандарта на последних минутах.









После 4-х туров РПЛ «Краснодар» с 7 очками расположился на 6-м месте. Разница мячей 7-4, два гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский и Виктор Классон.







«Рубин»



«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.









В рамках предсезонной подготовки «Рубин» потерпел три поражения, уступив «Нефтехимику» (1:2), «Нижнему Новгороду» (0:1) и ЦСКА (0:4), затем выиграл у «Мордовии» (4:1) и сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).





В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с обладателем Суперкубка России «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.





Календарь и таблица РПЛ





Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, но сумели продержаться, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.





Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а вот в последнем туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.







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После 4-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 4-м месте. Разница мячей 3-2, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.





В прошлом сезоне «Рубин» победил дома 2:1, но в Краснодаре уступил 0:1. Восемь последних выездов в гости к «Краснодару» обернулись семью поражениями и одной ничьей.







Прогноз



На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат — 3,80, а на выездной успех «Рубина» — 5,75.









Статистика не на стороне «Рубина», к тому же кубанцы постараются реабилитироваться после фиаско с «Порту». Прогнозируем победу «Краснодара».









«Рубин» мало забивает, но пропускает еще меньше, матч вряд ли будет результативным, исход может решить один мяч. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65.





Прогноз редакции на матч Краснодар — Рубин

«Рубин» Романа Шаронова ломает все стереотипы, которые долгие годы выстраивал Курбан Бердыев. Нынешняя казанская команда всего за четыре матча вернула зрителей на родной стадион. Но хватит ли у молодежи сил выстоять в Краснодаре после поражения от ЦСКА? Тем более, что проект Сергея Галицкого переживает очередной футбольный бум.

Ориентировочные составы на матч «Краснодар» — «Рубин»:

«Краснодар» (4-4-2): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Вильена, Ольссон, Вандерсон, Кабелла – Ари, Игнатьев

Не сыграют: —

«Рубин» (4-3-3): Дюпин – Данченко, Сорокин, Уремович, Степанов – Коновалов, Могилевец, Подберезкин – Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртенссон

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин»

Нынешний «Рубин» очень похож на «Краснодар», периода своего становления. Такая же яркая, смелая и немного наивная команда, которая всегда стремится играть красиво и забывает о прагматизме. Если уж проигрывать — то красиво, в атаке! А не отбиваться всей командой, стоя у своих ворот.

«Краснодар» намного солиднее, но сейчас «быки» полностью поглощены Лигой чемпионов и могут не настроиться на сто процентов на матч чемпионата. К тому же не будет забывать про усталость и матчи через два дня на третий. У Казани будет намного больше времени на подготовку и отдых, чем у «Краснодара», а это может сказаться во втором тайме, которые «Рубин» всегда проводит сильнее. Наш прогноз – тотал меньше 2,5 голов за 1,85.

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Краснодар – Рубин. Прогнозы от БК 1хСтавка

Краснодар – Рубин, суббота (10 августа 2019 г.), город Краснодар, стадион «Краснодар», 19:00 (МСК), российская Премьер-лига, 5-й тур.

Трансляция матча: «Матч ТВ»

У «Краснодара» тяжелый график — выезд в Питер, домашняя встреча с «Порту» в Лиге чемпионов, а в эти выходные матч с невероятно прогрессирующим «Рубином». Атакующий футбол Романа Шаронова стал влюблять в себя фанатов, как в свое время это сделали «быки».

После матча с «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что «0:1 не катастрофический счет». По мнению тренера, команда может забить на выезде. Но домашнюю встречу «быки» провалили — было слишком много брака в передачах, центр поля не мог сразу вкатиться в игру. Первые полчаса инициатива была за португальцами. Во втором тайме «Краснодар» попытался осадить ворота «Порту», но в створ удалось попасть только два раза. А сопернику было достаточно всего одного эпизода, чтобы обуздать «быков».

«Рубин» может воспользоваться усталостью «Краснодара» и заработать себе три очка в турнирной таблице. Притом, что приедут казанцы в Краснодар после проигрыша от ЦСКА. А тренер «Рубина» Роман Шаронов, как главный мыслитель команды, снова выдал выдающуюся речь в раздевалке, которая достойна клубного ТВ. Тренером восхищаются на трибунах и за их пределами, а типичный казанский футбол Бердыева превратился в новаторский молодого коуча Шаронова. Это снова собирает полные домашние стадионы.

Интересно будет понаблюдать за игрой двух команд, которые пропагандируют открытый футбол. Прагматичность в этом сезоне ушла на второй план, что не может не радовать.

Краснодар – Рубин. Коэффициенты на матч от БК 1хСтавка:





Прогноз на матч Краснодар – Рубин:

Победа Краснодара с форой -1 (коэффициент 2.33).

*Примечание: все коэффициенты представлены на момент публикации материала.

Для справки:

БК «Букмекер Паб» (1хСтавка) — инновационная российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 17 ФНС РФ, выданной 1 октября 2010 года, является партнером проекта «Первый ЦУПИС», что позволяет оператору легально принимать интерактивные ставки в Российской Федерации через доменное имя 1xstavka.ru.

Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Краснодар — Рубин, который состоится на стадионе Краснодар в субботу 10 августа, начало в 19:00 (МСК).

Краснодар — Рубин. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре является Краснодар, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. После четырех туров в активе «Быков» семь очков и они делят четвертое место с еще четырьмя клубами, в числе которых и Рубин. В прошлом туре Краснодар сыграл вничью 1:1 в гостях у действующего чемпиона России Зенита. Причем подопечные Мурада Мусаева вели 1-0, но пропустили ответный мяч в компенсированное время. Перед этим Краснодар одержал две подряд победы, забивая по три мяча — над Уфой и Сочи. С учетом прошлого сезона он проиграл всего один матч из десяти последних, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. А на своем поле краснодарцы выиграли три предыдущих матча с общим счетом 6:0.

Рубин в прошлое воскресенье проиграл дома ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Перед этим он дважды побеждал с таким счетом — в матчах против Динамо и Ахмата. В этом сезоне он одержал больше побед, чем за 12 последних туров прошлого чемпионата. При этом у команды остаются проблемы с результативностью: с начала этого календарного года в 17 матчах чемпионата Рубин лишь раз забил больше одного мяча. На выезде подопечные Романа Шаронова выиграли всего один из девяти последних матчей и проиграли пять раз. В этих девяти поединках они забили пять голов и ни разу больше одного за игру.

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Краснодар — Рубин. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Краснодар и Рубин обменялись домашними победами с разницей в один мяч. В частности, Краснодар выиграл на своем поле со счетом 1:0. В целом в этом противостоянии в последние годы преимущество было у «Быков», которые проиграли лишь 1 из 12 предыдущих матчей против Рубина, одержав девять побед и дважды сыграв вничью. У себя дома он и вовсе не проигрывал казанцам — семь побед и одна ничья. Стоит добавить, что в 9 из 13 последних поединков между ними забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

0.75

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Краснодара в этой игре на фоне низкой результативности. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Краснодара со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.50 и 6.50 соответственно). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.77.