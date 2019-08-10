Прогноз, ставки и коэффициенты Баунаталь — Бохум (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Баунаталь — Бохум

“Баунаталь” выступает в Оберлиги Германии — одна из самых первых лиг немецкого чемпионата. И хотя клубу уже 55 лет, никаких значимых достижений у клуба нет. Играют против известных команд как раз только в кубке Германии. Забивает в среднем команда за все время не более одного мяча за игру, а вот пропускает стабильно и не по одному, а по три, четыре мяча. Так что этот матч исключением не станет. “Бохум” приедет и при любом раскладе разгромит “Баунаталь”. Другого исхода в этом матче быть не может.

Ориентировочные составы на матч “Баунаталь” — “Бохум”:

“ Баунаталь” (4-4-2): Сиппел – Волф, Юоннес, Ханске, Лобер – Улусой, Венгерек, Небе, Фрекинг – Аутемур, Пфорр

Не сыграют:

“Бохум” (4-2-3-1): Риманн – Осей-Туту, Лоренз, Декарли, Соарес – Жанелт, Лосилла – Ли, Майер, Блюм — Жанвоула

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Баунаталь” — “Бохум”:

“Липпштадт”, “Фреидберг”, “Гиессен” — все эти клуба забили минимум по три мяча “Баунталю”. Скажите, вы знаете хоть одну команду, которая играючи выигрывала у “Баунталя” в последнее время? А вот теперь подумайте, что сделает именитый “Бохум” можно сказать с дворовым клубом.

Такое ощущение, что если пользователи Ставка ТВ соберут свой состав, то сыграют лучше нежели клуб из Оберлиги Германии. “Бохум” даже пешком если будут ходить, обыграют своего соперника очень увренно. если в последнем матче “Арминии” три было забито, то сколько забьется “Баунталю”? Мы предположим, что не менее четырех. Наш прогноз: ИТБ2 3,5 за 2,01