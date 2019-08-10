Прогноз и ставки Александрия — Олимпик (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Александрия — Олимпик Донецк

“Олимпик” продолжает биться за справедливость. Федерация футбола Украины обвиняет донецкий клуб в договорных матчей, в ответ на что гости подали иск в суд по делу о фальсификации доказательств. В такой атмосфере начался сезон, но мы надеемся, что все эти интриги остались лишь в кабинетах, а футболисты провели подготовку на должном уровне. Тем более, этим летом стан Вячеслава Шевчука пополнился многими качественными футболистами, что вызвало бурную реакцию в СМИ.

Ориентировочные составы на матч Александрия — Олимпик:

“Александрия” (4-4-2): Панькив — Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Пасаев — Третьяков, Гречишкин, Банада, Лучкевич — Ковалец, Безбородко

Не сыграют: —

“Олимпик” (4-4-2): Халими — Вантух, Ксенз, Гришко, Трубочкин — Ду Коуту. Цымбалюк, Завийский, Политыло — Дийе, Альмейда

Не сыграют: Пенков, Абубакар

Прогноз на матч Александрия — Олимпик:

В прошлом сезоне “Александрия” могла составить конкуренцию “Динамо” и “Шахтеру” в первой тройке лидеров, а сейчас проигрывает уже два матча подряд на старте, почему и находится на самом дне рейтинга Украинской Премьер-лиги. Команда очень ужасно вписалась в новый футбольный год, но хотя бы забила в обеих проигранных встречах. Что касается “Олимпика”. у них дела обстоят еще хуже, ведь они также уступили два раза, но при этом не смогли отличиться. Мы ставим в этом противостоянии на победу хозяев поля за 1,78