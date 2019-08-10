Прогноз, ставки и коэффициенты Сундсвалль — Эстерсунд (10.08.19)

Сундсвалль — Эстерсунд 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящей матче между собой сыграют команды из нижней части турнирной таблицы. «Эстерсунд» находится ближе к середине списка команд, а вот «Сундсвалль» и вовсе располагается на последнем месте. Букмекеры оценивают шансы каждого коллектива на победу примерно равными коэффициентами, которые расположились около 2,7.

Результаты при подобных коэффициентах

Матчей с почти одинаковыми котировками на исходы до этого не было ни у одного из предстоящих соперников. Отметим, что «Сундсвалль» независимо от коэффициентов на свою победу не выиграл в 5 последних домашних матчах, а «Эстерсунд» не победил в своих 5 последних выездных играх в чемпионате.

Статистика для ставок

«Сундсвалль» не побеждал в 12 последних матчах в Аллсвенскан (3 ничьи, 9 поражений). Пожалуй, это самый весомый аргумент для ставки на непроигрыш «Эстерсунда» в предстоящей встрече. Коэффициент на это событие расположился в районе 1,5.

В 5 последних личных встречах в чемпионате Швеции командам удавалось обменяться забитыми голами. Вероятно, это случится в очередной игре «Сундсвалля» с «Эребру». Поставить на «Обе забьют – да» можно примерно за 1,8.

Сундсвалль

Сундсвалль абсолютно не состоятелен в нынешнем чемпионате. Последние 4 матча подряд проигрывает. Начиная с 6го тура, а вообще уже сыграно 18, побед не знает. Более того только 3 очка взял в этих 12ти матчах. Да, что там считать, если всего 2 победы у Сундсвалля в активе при 11 лузах. Последнее место в таблице. И это худшая команда турнира не только по показателям, но и по игре. Ну к примеру в игре против Хеккена 2 тура назад нанесла 3 удара по воротам за весь матч против 11. Туром ранее против Хаммербрю 5 против 10. И это играя дома.

Эстерсунд

Эстерсунд тоже одно время имел серию из 3х лузов подряд. И в таблице был среди аутсайдеров. Но в целом команда идёт ровно по турниру. А «ровность» её заключается в толерантности. 8 раз в 18 турах команда сыграла вничью. Больше всех в чемпионате (у Кальмара ещё столько же). То есть Эстерсунд не гонится за журавлём в небе, а синица в руках его вполне удовлетворяет.

Прогноз

Именно вот это указанное выше сказанное миролюбие гостей сдерживает сыграть тут его победу. Сундсваль просто не играет. Нет у его возможности противостоять на равных ни одной из команд лиги. Сундсваль проиграл в последнем туре 13му Фалькенбергу. Чуть раньше играл вничью против последнего на то время в таблице АФК. Не хватит У его сил обыграть и Эстерсунд не смотря на то, что играть Сундсваль будет дома. В 2 из 3 последних свиданий против Эстерсунда на своём поле. Сундсваль не выигрывал. В одном из них проиграл. Нет никаких оснований предполагать, что худшая команда чемпионата сможет выиграть и в предстоящем матче.