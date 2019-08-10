Прогноз и ставки Тоттенхэм — Астон Вилла (10.08.19)
Прогноз редакции на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
Всех волнует вопрос – сумеет ли команда Маурисио Почеттино выдать второй такой же сезон. Несмотря на гору слухов и домыслов — все лидеры команды остались на Западе Лондона и готовы пойти в очередной крестовый поход.
У «Астон Виллы» своя свадьба – клуб пробился в АПЛ, пройдя стыки в Чемпионшипе. Этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя триумфатором. Там уверены, что это не просто надолго, а навсегда. В клубе есть и деньги, и игроки, и крепкий тренер.
Ориентировочные составы на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
«Тоттенхэм» (4-5-1): Льорис — Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Уокер-Петерс — Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон, Лукас — Кейн
Не сыграют: —
«Астон Вилла» (4-5-1): Хитон — Таргетт, Мингс, Энгельс, Жилбер — Хурихейн, МакГин, Жота, Грилиш, Эль-Гази — Коджиа
Не сыграют: —
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
Если «Тоттенхэм» планирует бороться за чемпионство, то терять очки дома в матчах с новичком лиги – это катастрофа. Эриксон, Моура, Сон и Кейн на месте, а это всегда гарант того, что команда может забить в любую минуту. У «Астон Виллы» таких исполнителей в атаке нет, но эта команда знает, как терпеть и добиваться результата.
Гости попытаются сыграть вторым номером, а «Тоттенхэм» не очень уверен, когда безраздельно владеет мячом. И все-таки верим в голевое чутье Харри Кейна и работоспособность Хон Мын Сона. Наш прогноз – индивидуальный тотал хозяев больше 2 за 2,1.
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Тоттенхэм — Астон Вилла 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Маурисио Почеттино со своей командой начинает новый поход за званием сильнейшего клуба Англии. В первом туре в гости на новый стадион пожалует новичок Премьер-лиги – «Астон Вилла», которая, на самом деле, является одной из легендарных команд высшего дивизиона (7 титулов чемпиона страны). Помимо этого, по количеству проведенных сезонов в элите бирмингемцы уступают лишь «Эвертону». Тем не менее опыт гостей не имеет значения, и победа «Тоттенхэма» оценивается скромным коэффициентом в районе 1,3. А вот шансы увезти очки из Лондона куда более значительны и на то, что «Астон Вилла» не проиграет, можно поставить с показателем около 4.
Результаты при подобных коэффициентах
«Тоттенхэм» в прошедшем розыгрыше на своем поле с представителями второй части турнирной таблицы исключительно побеждал – 10 побед. С новичками АПЛ прошлого сезона лондонцы играли по-разному: 2 победы с разницей в 1 и 2 мяча («Кардифф» и «Фулхэм»), а также поражение от «Вулверхэмптона».
Важные новости
Дин Смит возглавил «Астон Виллу» 10 октября прошлого года, когда бирмингемцы шли на 14-м месте в Чемпионшипе. По итогам сезона команда заняла 5-е место, во многом благодаря 10 подряд победам в марте – апреле. Эта серия стала рекордной в истории клуба и побила прежнее достижение 109-летней давности.
Долгосрочные ставки
Перед стартом чемпионата букмекеры склоняются к тому, что «Тоттенхэм» станет лучшей командой Лондона по итогам сезона и предлагают на это кэф в районе 2,2. Подопечные Маурисио Почеттино котируются выше, чем земляки из «Челси» и «Арсенала», на которых предложены показатели около 3 и 3,5 соответственно.
А вот чемпионами «Тоттенхэму» не стать. Именно к такому мнению склоняются букмекерские конторы, предлагая на титул «шпор» высокий кэф около 15.
На бирмингемцев есть интересное предложение с коэффициентом приблизительно 9. Именно с таким показателем оценивается титул лучшей команды Мидлендса в АПЛ на финише сезона и среди конкурентов лишь 2 соперника в лице «Лестера» и «Вулверхэмптона».
Статистика для ставок
В 6 последних очных противостояниях в рамках АПЛ 6 раз сыграла ставка на то, что в 1-м тайме будет забит гол. Кэф на это событие находится на уровне 1,3.
Не стоит ожидать от «Тоттенхэма» множества голов в игре с новичком лиги. В предыдущих 17 личных встречах в АПЛ лондонцы 14 раз забивали максимум 2 гола в ворота бирмингемцев. Прогноз на «ИТМ 2,5» котируется в районе 1,6.
Обращает на себя внимание прогноз на то, что в матче будет забито 2-3 гола. Такая результативность сыграла 9 раз в последних 12 встречах команд в Премьер-лиге. Коэффициент на это пари – примерно 2.
Прогноз на
матч
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 10 августа
Команды
«Шпоры» прыгнули выше головы, добравшись до главного матча прошлого евросезона. Никто не ожидал такого успеха от команды, за целый год не совершившей ни одного трансфера. Победа в Лиге чемпионов стала бы настолько крутой ачивкой, что даже Почеттино заявил, что покинул бы клуб после такого триумфа: выше с этой командой ему уже не прыгнуть.
Не случилось, и «Тоттенхэм» ударно провел лето, наконец вложив хоть какие-то деньги в усиление (последние несколько лет все финансы клуба шли на строительство новой арены). «Шпоры» оформили покупку Танги Ндомбеле за 65 английских мультов – рекордная сделка в истории клуба. Ближе к закрытию трансферного окна «шпоры» вновь активизировались: поползли слухи об интересе к Коутиньо, Бруно Фернандешу и даже Пауло Дибале. Команда явно готовит замену для Эриксена, у которого пошел последний год контракта.
Тоттенхэм — Астон Вилла 10.08.2019
Тоттенхэм — Астон Вилла 10.08.2019
08.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:30 по московскому времени. Сможет ли Астон Вилла дать бой грозному сопернику? Какие ставки сделать этот поединок? Смотрите ответы в нашем прогнозе.
П1 (1.33) Х (5.65) П2 (10.00) Тоттенхэм Астон Вилла Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Тоттенхэм Хотспур». Лондон 10.08.2019 19:30
Ориентировочные составы на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
Тоттенхэм : Тоттенхэм: Льорис; Роуз, Вертонген, Санчес, Уокер-Петерс; Ндомбеле, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас; Кейн. Астон Вилла : Астон Вилла: Калинич; Честер, Мингс, Таргетт, Жилбер; Луиз, МакГинн, Грилиш, Трезеге, Эль Гази, Весли.
В составе Тоттенхэма на данный момент травмированным числится только один футболист — центральный защитник Хуан Фойт, получивший травму лодыжки во время предсезонных сборов. Однако, в ближайшей встрече «шпорам» не поможет один из лидеров — Сон Хён-Мин, получивший дисквалификацию ещё в концовке прошлого сезона.
На данный момент Астон Вилла не имеет абсолютно никаких проблем с составом. Все футболисты этого клуба находятся в полном здравии готовы помочь своей команде в предстоящей встрече.
История личных встреч
История встреч между Тоттенхэмом и Астон Виллой насчитывает 159 поединков. Не удивительно, что в 70 из них победа осталась за «шпорами». Однако, в период своего пика Астон Вилла смогла набрать аж 50 побед над данным соперником. Ещё 34 поединка между данными оппонентами закончились вничью.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
Тоттенхэм является чуть-ли не самой стабильной командой в Англии. Не совершив ни одного трансфера в прошлом сезоне, «шпоры» смогли занять четвертую строчку в Премьер-лиге и сенсационно дойти до финала Лиги Чемпионов, в котором без шансов уступили Ливерпулю. Тем не менее, руководству Тоттенхэма снова удалось сохранить в команде всех лидеров, а также потратиться на опорника Ндомбеле и перспективного защитника Сессеньона. В новом сезоне от Тоттенхэма тяжело ждать борьбы за чемпионство, но в четвёрке этот клуб оказаться вполне способен.
Что касается Астон Виллы, то она в прошлом сезоне стала лишь пятой в Чемпионшипе. Однако, ей удалось выиграть плейофф и добиться повышения в классе. На этот раз руководство Бирмингемцев решительно настроено закрепить свою команду в Премьер-лиге. На летние трансферы Астон Вилла потратила аж 148 миллионов, что является рекордом в истории клуба. Но, пока нужно время, чтобы новые футболисты сыгрались друг с другом. Да и вряд ли нынешняя Астон Вилла способна дать равный бой такому сопернику, как Тоттенхэм. Зато, команды из подвала турнирной таблицы должны быть биты Астон Виллой без особых проблем.
Прогноз: Тоттенхэм не испытает никаких трудностей. Вряд ли гостям удастся даже отличиться.
Интересные факты перед матчем
- Астон Вилла смогла забить только один мяч в трёх последних поединках против Тоттенхэма.
- Тоттенхэм победил в 6 из 7 предыдущих домашних поединков против Астон Виллы.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Тоттенхэм — Астон Вилла, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Тоттенхэм — Астон Вилла Ставка: Победа Тоттенхэма с форой (-1) Коэфф: 1.47 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тоттенхэм — Астон Вилла Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Выстоит ли «Астон Вилла» против «Тоттенхэма»?
В субботу, 10 августа, «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Астон Виллу» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» отлично провел прошлый сезон, в котором занял четвертое место в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).
«Шпоры» дебютировали на Международном кубке чемпионов, одержав победу над «Ювентусом» (3:2).
После этого во втором матче турнира лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), из-за чего потеряли шансы выиграть первенства, где также затем уступили по пенальти «Интеру» (1:1).
Тем не менее, подопечным Маурисио Почеттино удалось выиграть Кубок Ауди в Германии. После победы в полуфинале над «Реалом» (1:0) они выиграли у «Баварии» (2:2) в решающем матче по пенальти.
Летом клуб потерял разве что одного ключевого игрока — правого фулбека Кевина Триппьера, но зато усилился оборонцем Райаном Сессеньоном и полузащитниками Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо.
«Астон Вилла»
По итогам минувшего сезона в Чемпионшипе «Астон Вилла» не сумела пробиться в английскую Премьер-лигу напрямую. Команда на 13 очков отстала от проходной второй позиции.
Тем не менее, пятое место позволило ей поучаствовать в плей-офф за право пробиться в элиту. В его решающем поединке бирмингемцы победили «Дерби Каунти» (2:1) и вернулись в АПЛ спустя три года.
Среди заслуживающих внимания новичков летом коллектив Дина Смита усилили полузащитники Марвелус Накамба и Трезеге, а также нападающий Весли.
Примечательно, что вместе с тремя заключительными матчами прошлого сезона победная серия кларетовых составляет восемь поединков.
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.
Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,62.