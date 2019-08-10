Прогноз и ставки Тоттенхэм — Астон Вилла (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Тоттенхэм — Астон Вилла

Всех волнует вопрос – сумеет ли команда Маурисио Почеттино выдать второй такой же сезон. Несмотря на гору слухов и домыслов — все лидеры команды остались на Западе Лондона и готовы пойти в очередной крестовый поход.

У «Астон Виллы» своя свадьба – клуб пробился в АПЛ, пройдя стыки в Чемпионшипе. Этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя триумфатором. Там уверены, что это не просто надолго, а навсегда. В клубе есть и деньги, и игроки, и крепкий тренер.

Ориентировочные составы на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

«Тоттенхэм» (4-5-1): Льорис — Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Уокер-Петерс — Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон, Лукас — Кейн

Не сыграют: —

«Астон Вилла» (4-5-1): Хитон — Таргетт, Мингс, Энгельс, Жилбер — Хурихейн, МакГин, Жота, Грилиш, Эль-Гази — Коджиа

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Если «Тоттенхэм» планирует бороться за чемпионство, то терять очки дома в матчах с новичком лиги – это катастрофа. Эриксон, Моура, Сон и Кейн на месте, а это всегда гарант того, что команда может забить в любую минуту. У «Астон Виллы» таких исполнителей в атаке нет, но эта команда знает, как терпеть и добиваться результата.

Гости попытаются сыграть вторым номером, а «Тоттенхэм» не очень уверен, когда безраздельно владеет мячом. И все-таки верим в голевое чутье Харри Кейна и работоспособность Хон Мын Сона. Наш прогноз – индивидуальный тотал хозяев больше 2 за 2,1.

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Тоттенхэм — Астон Вилла 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Маурисио Почеттино со своей командой начинает новый поход за званием сильнейшего клуба Англии. В первом туре в гости на новый стадион пожалует новичок Премьер-лиги – «Астон Вилла», которая, на самом деле, является одной из легендарных команд высшего дивизиона (7 титулов чемпиона страны). Помимо этого, по количеству проведенных сезонов в элите бирмингемцы уступают лишь «Эвертону». Тем не менее опыт гостей не имеет значения, и победа «Тоттенхэма» оценивается скромным коэффициентом в районе 1,3. А вот шансы увезти очки из Лондона куда более значительны и на то, что «Астон Вилла» не проиграет, можно поставить с показателем около 4.

Результаты при подобных коэффициентах

«Тоттенхэм» в прошедшем розыгрыше на своем поле с представителями второй части турнирной таблицы исключительно побеждал – 10 побед. С новичками АПЛ прошлого сезона лондонцы играли по-разному: 2 победы с разницей в 1 и 2 мяча («Кардифф» и «Фулхэм»), а также поражение от «Вулверхэмптона».

Важные новости

Дин Смит возглавил «Астон Виллу» 10 октября прошлого года, когда бирмингемцы шли на 14-м месте в Чемпионшипе. По итогам сезона команда заняла 5-е место, во многом благодаря 10 подряд победам в марте – апреле. Эта серия стала рекордной в истории клуба и побила прежнее достижение 109-летней давности.

Долгосрочные ставки

Перед стартом чемпионата букмекеры склоняются к тому, что «Тоттенхэм» станет лучшей командой Лондона по итогам сезона и предлагают на это кэф в районе 2,2. Подопечные Маурисио Почеттино котируются выше, чем земляки из «Челси» и «Арсенала», на которых предложены показатели около 3 и 3,5 соответственно.

А вот чемпионами «Тоттенхэму» не стать. Именно к такому мнению склоняются букмекерские конторы, предлагая на титул «шпор» высокий кэф около 15.

На бирмингемцев есть интересное предложение с коэффициентом приблизительно 9. Именно с таким показателем оценивается титул лучшей команды Мидлендса в АПЛ на финише сезона и среди конкурентов лишь 2 соперника в лице «Лестера» и «Вулверхэмптона».

Статистика для ставок

В 6 последних очных противостояниях в рамках АПЛ 6 раз сыграла ставка на то, что в 1-м тайме будет забит гол. Кэф на это событие находится на уровне 1,3.

Не стоит ожидать от «Тоттенхэма» множества голов в игре с новичком лиги. В предыдущих 17 личных встречах в АПЛ лондонцы 14 раз забивали максимум 2 гола в ворота бирмингемцев. Прогноз на «ИТМ 2,5» котируется в районе 1,6.

Обращает на себя внимание прогноз на то, что в матче будет забито 2-3 гола. Такая результативность сыграла 9 раз в последних 12 встречах команд в Премьер-лиге. Коэффициент на это пари – примерно 2.

Прогноз на

матч

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» 10 августа

Команды

«Шпоры» прыгнули выше головы, добравшись до главного матча прошлого евросезона. Никто не ожидал такого успеха от команды, за целый год не совершившей ни одного трансфера. Победа в Лиге чемпионов стала бы настолько крутой ачивкой, что даже Почеттино заявил, что покинул бы клуб после такого триумфа: выше с этой командой ему уже не прыгнуть.

Не случилось, и «Тоттенхэм» ударно провел лето, наконец вложив хоть какие-то деньги в усиление (последние несколько лет все финансы клуба шли на строительство новой арены). «Шпоры» оформили покупку Танги Ндомбеле за 65 английских мультов – рекордная сделка в истории клуба. Ближе к закрытию трансферного окна «шпоры» вновь активизировались: поползли слухи об интересе к Коутиньо, Бруно Фернандешу и даже Пауло Дибале. Команда явно готовит замену для Эриксена, у которого пошел последний год контракта.