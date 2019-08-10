Прогноз Портленд Тимберс — Ванкувер (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Портленд — Ванкувер

Наконец-то “Ванкувер” прервал свою неудачную серию из трех поражений подряд. В предыдущем матче они выиграли у “Цинциннати”. Кто только их не обыгрывал в этом сезоне. До этого гости скатали в нулевую ничью с “Миннесотой”. В игре с “Портлендом” мы проверим, было ли это случайностью, либо команда выходит из кризиса. Хотя, сами хозяева даже не входят в зону плей-офф, хоть и барахтаются возле нее в нескольких баллах. Возможно, необходимые очки они заполучат в противостоянии с канадцами.

Ориентировочные составы на матч Портленд — Ванкувер:

“Портленд” (4-5-1): Кларк — Валентин, Дьельна, Мабиала, Морейра — Паредес, Чара, Эбобиссе, Бланко, Асприлья — Фернандес

Не сыграют: —

“Ванкувер” (4-5-1): Крепо — Адлан, Корнелиус, Годой, Нервински — Тейберт, Хванг, Фелипе, Байр, Монтеро — Ардаиз

Не сыграют: Бангура, Норман, Хемири, Хасал

Прогноз на матч Портленд Тимберс — Ванкувер:

“Портленд” тоже прервал свою серию, только не из поражений. Им удавалось набирать очки четыре матча подряд, но в предыдущем туре они уступили “Миннесоте”. В этом нет ничего страшного, ведь “Миннесота” идет на втором месте в Западной конференции. Уступить фавориту с минимальным перевесом в один мяч не так уж и плохо. Кроме того, у хозяев были и свои моменты, просто они не смогли ими грамотно воспользоваться. В этот раз у них все должно получиться. Ставим на П1 с форой (-1,5) за 1,98