Прогноз Борнмут — Шеффилд Юнайтед (10.08.19), ставки и коэффициенты

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

Борнмут. Стадион: «Виталити». 10.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Кевин Френд

«Борнмут» второй сезон подряд начинает с матча против команды, вышедшей из Чемпионшипа. На этот раз «вишни» примут на своём поле «Шеффилд Юнайтед», который вернулся в АПЛ спустя 12 лет. Окажет ли «Борнмут» тёплый приём «Шеффилду» это мы узнаем уже в эту субботу. Напомним, что в прошлый раз «Борнмут» начинал сезон с матча против «Кардифф Сити», который был переигран «вишнями». И мы считаем, что «Борнмуту» ничего не помешает взять верх и в этот раз.

Форма «Борнмута»

«Борнмут» провёл предсезонку в своём стиле, в стиле качель. Проиграли «Жироне», затем одолели «Уимблдон», сотворили триллер с «Лацио» на «Виталити», хотя и проиграли 3:4, и после под конец предсезонной подготовки разгромили «Лион» со счётом 3:0. Впрочем ничего нового не ждём от этой безбашенной команды, ведомой Эдди Хау.

Форма «Шеффилда»

«Шеффилд» решил основательно подойти к сезону в АПЛ, добавив в свой ростер игроков на постоянной и арендной основе, дабы не разорить бюджет. Из известных игроков стоит выделить возвращение Фила Джагелки, который является воспитанником «Шеффилда», вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, которого арендовали на 1 сезон, полузащитника «Борнмута» Лиса Муссе, который не пришёлся «Борнмуту» ко двору, и лучшего бомбардира «Суонси» Оливера Макберни, забивший 22 гола в прошлом сезоне. И это далеко не все приобретения «Шеффилда». А пока что нам остаётся ждать, что же «Шеффилд» покажет.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Шеффилд» не обладает достаточно сильным составом, чтобы бороться даже за нормальные позиции. Поэтому мы увидим «Шеффилд» в борьбе за выживание. Пока рано говорить, какое место займет «Шеффилд» по итогам сезона, но в начале сезона «Шеффилд» будет аутсайдером во всех матчах. Пока поводов на неожиданное поражение «Борнмута» пока нет, поэтому ставка победа хозяев от БК





Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Борнмут — Шеффилд Юнайтед, который состоится на стадионе Виталити (Vitality Stadium) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Борнмут, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял 14-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги. В этом футбольном году, как считают букмекеры, Борнмут снова будет вести борьбу за места во втором десятке. Концовку прошлого чемпионата Борнмут провел неудачно и выиграл лишь 3 из 14 предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев восемь поражений и еще три раза сыграв вничью. А у себя дома он победил лишь раз за шесть предыдущих встреч при двух ничейных исходах и трех поражениях. Для сравнения, перед этим ему удалось выиграть три из четырех матчей в родных стенах и в каждом из этих трех выигранных поединков он оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Шеффилд Юнайтед — это новичок Премьер-лиги. В прошлом сезоне он занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в высший дивизион спустя 12 лет. В последний раз он играл в Премьер-лиге в сезоне 2006/07. Это было еще в эпоху доминирования Манчестер Юнайтед — в том чемпионате именно «Красные Дьяволы» заняли первое место. А Шеффилд вместе с Чарльтоном и Уотфордом отправился на понижение, заняв 18-е место и лишь по дополнительным показателям уступив ставшему 17-м Уигану. Причем в решающем поединке Юнайтед принимали Уиган на своем поле. Их устраивала и ничья, но они проиграли со счетом 1:2 и отправились в Чемпионшип. В конце прошлого сезона Шеффилд провел семь кряду матчей без поражений и одержал в них четыре победы. В каждом выигранном матче ему удавалось оставить собственные ворота на замке.

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Ставки на матч:

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Как играли между собой?

Борнмут и Шеффилд Юнайтед не играли друг с другом с сезона 2012/13. Тогда они выступали в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии, и Шеффилд выиграл оба матча — 5:3 дома и 1:0 на выезде. В целом он выиграл у Борнмута четыре последних матча в чемпионате страны с общим счетом 10:4.

>Забивает за игру

0

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на выигрыш Шеффилда с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Борнмута со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Шеффилда с форой (+0.5) можно с котировкой 1.89.



Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Борнмутом и Шеффилдом Юнайтед. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Прогноз в пользу ничьей:

Это будет первый официальный матч между Борнмутом и Шеффилдом Юнайтед с февраля 2013 года, когда в Лиге 1 Шеффилд победил на выезде со счетом 1:0.

Борнмут проиграл всего 1 из 11 предыдущих домашних матчей против новичков Премьер-лиги (+7=3) — в апреле этого года с минимальным счетом 0:1 он уступил Фулхэму.

Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.56ничья в матче

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Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики на голы (тотал):

В свой последний сезон в Премьер-лиге — 2006/07, Шеффилд забил всего восемь голов за 19 гостевых матчей. Причем ни разу он не забивал больше одного мяча за игру. В последний раз он забивал на выезде в высшем дивизионе больше одного гола в мае 1994 года, когда уступил со счетом 2:3 Челси.

С начала сезона 2005/06 форвард Шеффилда Билли Шарп забил в чемпионате Англии в общей сложности 218 голов — больше всех игроков в четырех сильнейших дивизионах.

Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что результативность игры не превысит двух мячей.

1.95ТМ 2.5

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Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Прогнозы по остальным линиям:

Борнмут и Шеффилд Юнайтед встречались друг с другом в Чемпионшипе, в Лиге 1 и Лиге 2, но никогда не играли вместе в высшем дивизионе.

Борнмут и Шеффилд Юнайтед уже играли друг с другом в рамках первого тура чемпионата — в сезоне 1987/88 во втором дивизионе. Шеффилд тот чемпионат закончил в зоне вылета.

В прошлом сезоне Борнмут начал чемпионат с победы и его соперником, как и сейчас, был новичок Премьер-лиги Кардифф, которому Борнмут забил два безответных мяча. Перед этим три года подряд Борнмут начинал чемпионат с поражения.

За пять последних лет Шеффилд Юнайтед четыре раза начинал чемпионат с поражения и победил лишь раз. В то же время ни один из трех последних сезонов в Премьер-лиге он не начинал с проигрыша (+2=1).

Шеффилд Юнайтед проиграл девять из десяти предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге, не победив ни разу. В последний раз он выигрывал на чужом поле в высшем дивизионе в декабре 2006 года — у Уигана со счетом 1:0.

Борнмут – Шеффилд Юнайтед. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш гостей с положительной форой (+0.5).

1.88П2 (+0.5)

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Борнмут — Шеффилд Юнайтед 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

С момента образования Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» лишь в 3-й раз заявился в высший дивизион Англии. В последний раз команда пребывала в этой лиге в сезоне 2006/07, в котором заняла 18-е место и вернулась обратно в Чемпионшип. «Шеффилд Юнайтед» заметно прибавил, после покупки 50% акций клуба саудовским принцем — команда всего за 2 сезона смогла из Лиги 1 перебраться в Премьер-лигу. Тем не менее стоит отметить непостоянство в результатах у «клинков», и букмекеры склоняются к мнению, что команда, скорее всего, снова проведет лишь 1 сезон в АПЛ, причем займет последнюю строчку таблицы. В первом туре шансы гостей хотя бы не проиграть котируются кэфом примерно 2. Ориентировочно с похожим показателем около 2 можно взять победу «Борнмута». Подопечные Эдди Хау считаются крепким середняком чемпионата и основной целью для команды будет – приблизиться к порогу в 50 очков за сезон, который еще ни разу не покорялся «Борнмуту».

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом розыгрыше «Борнмут» по-разному провел свои домашние матчи с новичками лиги. Команда проиграла «Фулхэму», сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» и обыграла «Кардифф». Причем во всех 3 играх более 2 мячей не забивалось.

Важные новости

Крис Уайлдер руководит «Шеффилд Юнайтед» уже более 3 лет. На протяжении своей карьеры тренер ни разу не тренировал другие клубы из АПЛ и Чемпионшипа.

Долгосрочные ставки

Есть хорошее предложение на то, что «Шеффилд Юнайтед» закончит в нижней части турнирной таблицы на Рождество. Коэффициент на это событие находится в районе 4,3.

Для сравнения, на «Борнмут» эту же ставку можно сделать с кэфом около 14,5.

Статистика для ставок

«Борнмут» сложно отнести к домашним командам. В прошлом сезоне команда на своем поле в 19 играх лишь 5 раз выиграла с разницей в 2 и более мячей. А вот «Шеффилд Юнайтед» в выездных матчах Чемпионшипа с таким гандикапом в прошлом сезоне проиграл лишь 1 раз. Таким образом ставка на фору гостей с (+1) с кэфом примерно 1,5 выглядит довольно-таки перспективной.

Вероятно, «Борнмуту» не удастся забить 2 и более голов в ворота новичка лиги. В предыдущих 6 домашних матчах в АПЛ хозяева поединка лишь 1 раз смогли забить более 1 мяча. В то же время, «Шеффилд Юнайтед» в 7 последних гостевых играх Чемпионшипа 6 раз пропускал максимум 1 гол за матч. Ставка на «ИТМ 1,5» «Борнмута» котируется на уровне 2.

Прогноз редакции на матч Борнмут — Шеффилд Юнайтед

Две команда, которые должны провести очень веселый сезон. «Борнмут» в прошлом сезоне пропустил дикие 70 мячей, но, несмотря на это, обеспечил себе прописку в АПЛ задолго до окончания чемпионата. У «Шеффилда» своя история – команда очень давно ждала возвращения в элиту и может наслаждаться мгновением, испивая чашу до дна. Старт в гостях с «Борнмутом» — это не выезд на «Энфилд», так что ждать можно всего, чего угодно.

Ориентировочные составы на матч «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

«Борнмут» (5-3-1-1): Траверс – Смит, Кук, Аке, Симпсон, Клайн – Фрэйзер, Лерма, Кинг – Айб — Уилсон

Не сыграют: —

«Шеффилд Юнайтед» (3-5-2): Хендерсон – Крани, Стирман, О’Коннел – Болдок, Норвуд, Флэк, Стивенс, Дафи – Мадин, Макголдрик

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

«Борнмут» — одна из самых веселых команд АПЛ. Они играют сами и дают другим. Совсем недавно они уничтожили «Лион» (3:0), а за пару дней до этого проиграли «Лацио» (3:4). В этой команде забивать умеют даже защитники – Натан Аке один из лучших по игре на стандартах у чужих ворот.

«Шеффилд» — самая британская команда лиги: здесь ставка делается на англичан, ирландцев и шотландцев. Это островной футбол в его чистом виде с темпом, борьбой и подачами с флангов. Для Чемпионшипа в самый раз, но в лучшей лиге мира нужно что-то другое. «Шеффилд Юнайтед» будет бороться за выживание до последнего тура. Начать придется прямо с первого матча. Наш прогноз – победа хозяев за 2.