«Атлетико» – «Ювентус». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Атлетико — Ювентус (10.08.19), ставки и коэффициенты

Атлетико Мадрид — Ювентус 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Международный кубок чемпионов – ежегодный футбольный товарищеский турнир, в котором участвуют преимущественно европейские команды. В этом году матчи турнира пройдут в Северной Америке, Азии и Европе. Участие в соревновании примут 12 команд из двух конфедераций. Каждый клуб сыграет по три матча, а чемпионом станет команда, набравшая наибольшее количество очков в общем зачете. Перед последним игровым днём турнира интриги больше нет, так как «Бенфика» досрочно завоевала трофей.

О матче

Предстоящая встреча является заключительной в текущем розыгрыше Кубка чемпионов. Победитель турнира уже известен, поэтому побороться за 1-е место ни одна из команд уже не сможет. «Атлетико» Мадрид в своём прошлом матче на турнире крупно обыграл мадридский «Реал» (7:3). «Ювентус» на минувшей неделе смог обыграть по пенальти «Интер», при счёте 1:1 в основное время. Букмекеры считают предстоящих соперников примерно равными: об этом свидетельствуют почти одинаковые котировки на победу каждой из команд, которые расположились в районе 2,7.

Статистика для ставок

«Атлетико» Мадрид не проиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка чемпионов в двух матчах (1 победа, 1 ничья). «Ювентус» не выиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка чемпионов ни в одном из матчей (1 ничья, 1 поражение). Исходя из этой статистики можно сделать ставку на непроигрыш «Атлетико» в предстоящей встрече с примерным коэффициентом 1,5.

Атлетико Мадрид

Атлетико провел очень интересную трансферную политику — ушел один из лидеров команды, Антуан Гризманн, на котором, во многом, держалась игра Атлетико в прошедшем сезоне, однако на смену ему пришел Фелиш, уже успевший себя проявить. Также Симеоне теперь располагается новыми лицами, такими как Киран Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эктор Эррера и Маркос Льоренте. В этом сезоне мадридская команда вполне может побороться за высшие места во всех турнирах, все-таки Реал явно не нашел себя, Барселона не омоложает свой состав, так что сложновато будет потянуть, да и Симеоне — слишком целеустремленный тренер, чтобы в течение такого времени ничего не выигрывать. Стоит отметить тот факт, что в этом межсезонье Атлетико играет очень результативно — в 5-ти из 6-ти поединков с участием «матрасников» было забито 3+ мячей, думаю, что и в матче с Ювентусом, который невероятно силен именно в атаке, Атлетико вновь выдаст зрелищный матч…

Ювентус

У Ювентуса с трансферами все еще интересней. Бардзальи, Касерес, Спинаццола и Кин — вот, по сути, и все потери Ювентуса, но посмотрите кто пришел в туринский клуб этим летом: Де Лигт, Демираль, Буффон, Пеллегрини, Рабьо, Рэмзи, Пьяца, Гонсало Игуаин. Сейчас можно реально говорить о том, что у Ювентуса есть скамейка, теперь «старая синьора» может играть на два фронта постоянно ротируя состав. Да, еще ничего не ясно с Дибалой, Манджукичем, однако и без них атака итальянского гранда смотрится невероятно устрашающе. Предсезонные матчи Юве также проводит очень результативно, к тому же, Серия А начинается достаточно скоро, нужно набирать форму, уверен, что в этом поединке номинальные гости могут показать весь свой атакующий потенциал, однако оборона Юве далеко не идеальна сейчас, чисто сыграть сзади точно не получится…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке нам стоит ждать результативного футбола. И Ювентус, и Атлетико обладают исполнителями самого высокого класса, уверен, встреча получится богатой на моменты и голы. Поставлю на тотал больше 2.5!

«Атлетико» – «Ювентус». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Международный кубок чемпионов.

«Атлетико» – «Ювентус»

Стокгольм. Стадион: «Френдс Арена». 10.08.2019. 19:00 (МСК)

Последний матч кубка чемпионов пройдет в Стокгольме. Шведским болельщикам сказочно повезло, что они могут воочию увидеть реванш между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом». Сумеет ли реваншироваться «Атлетико» за обидный вылет в 1/8 финала Лиги Чемпионов? Учитывая накал борьбы в товарищеском матче против «Реала», мы ожидаем, что матч будет жарким и драматичным. Тем более это заключительный матч перед началом сезона.

Форма «Атлетико»

Диего Симеоне строит новую команду. И для этого руководство «индейцев» занимается мощным вливанием средств, подобно «Реалу» и «Барселоне», чтобы быть на одном уровне с этими командами. Но стоит отметить, что «Атлетико» продает игроков за сумасшедшие деньги, что позволяет им закупаться игроками за любые деньги.

Предстоящий сезон будет отдан на эксперименты, так как стан «индейцев» обеднел с уходом прежде всего Антуана Гризманна и Диего Година. На их позиции, а также на другие, были куплены качественные игроки, но чтобы адаптировать их под требования «Эль Чоло», нужно немало времени. Поэтому «Атлетико» провел так много контрольных матчей, помимо международного кубка чемпионов. Во всех играх Симеоне использует масштабную ротацию с целью задействовать максимально возможное количество игроков.

На данный момент «Атлетико» провел 6 контрольных матчей. Из них 5 пришлись на последние 2 недели. За эти 5 игр «Атлетико» не потерпел ни одного поражения, хотя с некоторыми посредственными командами «индейцы» испытали проблемы. А именно с мексиканскими «Гвадалахарой» и «Атлетико Сан-Луис». С первым «Атлетико» разобрался только по серии пенальти, со вторым на протяжении большей части матча уступал 0:1, но в концовке встречи вырвал победу 2:1.

При этом «Атлетико» против более сильных и принципиальных соперников был неудержим. Сначала был унижен мадридский «Реал» со счетом 7:3. Поражение для «Реала» оказалось настолько болезненным, что Зидан после матча пошел сразу на пресс-конференцию, а не в раздевалку. «Атлетико» в очередной раз показал, что у игроков есть «cojones». Затем была разгромлена команда, состоящая из звезд американской MLS (Ибрагимович, Руни, Швайнштайгер, Нани) со счетом 3:0.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что несмотря на все сложности «Атлетико» добывает нужный им результат. А к «Ювентусу» «индейцы» отнесутся аналогично «Реалу», припоминая унижение в 1/8 финала ЛЧ.

Форма «Ювентуса»

«Ювентус» переживает серьезную перестройку под руководством Маурицио Сарри. Оценивать этот беспрецедентный шаг со стороны Андреа Аньелли мы будем оценивать в конце сезона, а пока проанализируем, чего добился «Юве» за месяц работы под его руководством и чего стоит ожидать.

«Ювентус» провел 2 матча в рамках кубка чемпионов и 1 товарищеский матч против звезд южнокорейской лиги. В международном кубке чемпионов «Юве» начал с поражения от «Тоттенхэма» со счетом 1:2. Затем был матч против своего главного противника – миланского «Интера», который этим возглавил Антонио Конте. Победителя пришлось выявлять по серии послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Ювентус». После этого была товарищеская игра против звезд корейского чемпионата, который завершился вничью – 3:3. На результат последнего матча рекомендуем не обращать внимание, так как там не были задействованы ведущие футболисты.

Но остальные результаты могут настораживать, так как Маурицио Сарри пытается привить «Юве» свой стиль. Учитывая, что построение атакующего футбола – это трудоемкий процесс (у Пепа Гвардиолы ушел 1 год на реализацию своей идеологии в «Ман Сити»), сиюминутных результатов не стоит ожидать, хотя качество подбора игроков высочайшего уровня, что может упростить воплощение идей. Между играми против «Интера» и «Атлетико» временной промежуток составит 2,5 недели. За это время «Атлетико» провел 3 игры, а «Ювентус» занимается наигрыванием новых связок. За этот промежуток времени качество позиционной игры у «Ювентуса» может повыситься, но все равно, если с «Атлетико», несмотря на глобальную перестройку, все более-менее понятно, то «Ювентус» – это сплошная загадка.

Трансферы «Атлетико»

Ушли: Родри, Эрнандес, Годин, Гризманн, Филипе Луис, Бенавидес, Вьетто, Мартинш, Менса

Пришли: Фелиш, Триппьер, Эрмосо, Льоренте, Эррера, Монтейро

Трансферы «Ювентуса»

Ушли: Бардзальи, Спинацолла, да Силва, Падован, Кин

Пришли: Де Лигт, Рэмзи, Буффон, Рабьо, Пеллегрини, Демирал

История встреч

«Атлетико» и «Ювентус» провели 9 очных встреч. Счет в противостоянии – 5:3 в пользу «бьянконери». В последний раз их пути пересеклись в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где команды обменялись домашними победами. Сначала «Атлетико» переиграл «Ювентус» на «Ванда Метрополитано» со счетом 2:0, а в ответной встрече «Ювентус» сотворил невозможное, отыграв у «Атлетико» 2 мяча и отгрузив целых 3. Автором хет-трика стал не кто иной, как Криштиану Роналду. Это поражение очень болезненно воспринималось «Атлетико», так как испанцы упустили возможность сыграть в финале ЛЧ на своем родном стадионе. Плюс никто так не доминировал над «Атлетико» в последние годы, как это сделал «Ювентус». Поэтому у «Атлетико» есть что сказать в ответ на эту казнь. И от этого мы ожидаем, что матч будет жарким.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Атлетико» будет предельно мотивирован на эту встречу по вышеупомянутым причинам, а также стоит добавить, что это последний матч турнира, и после этого остается всего лишь 1 неделя до старта чемпионата Испании, в то время как в Италии чемпионат стартует на неделю позже. Поэтому кондиции «Атлетико» должны быть оптимальнее, чем у «Ювентуса». Исходя из этого мы пришли к выводу, что «Атлетико» одержит победу и отомстит «Юве» за тот жестокий вылет из ЛЧ. БК





Прогноз редакции на матч Атлетико — Ювентус

Помните, как “Атлетико” и “Ювентус” зарубились в прошлом сезоне в Лиге чемпионов? Это была настоящая драма! В первой игре итальянцы проиграли испанцам со счетом 2:0, а Диего Симеоне был так рад, что продемонстрировал всем известный жест, который тут же стал мемом. Казалось, что “старая синьора” уже не спасется и покинет турнир, но не тут-то было. Уже через неделю на “Альянц Стадиум” хозяева этой арены совершили камбэк. Все три безответных мяча забил Криштиану, ради чего его и приглашаю в Турин. В рамках этого товарищеского первенства ожидать такого же накала не стоит, но встреча старых знакомых всегда интересна.

Ориентировочные составы на матч Атлетико Мадрид — Ювентус:

“Атлетико” (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Эрмосо, Ренан Лоди — Лемар, Коке, Сауль, Жоау Феликс — Мората, Корреа

Не сыграют: Коста

“Ювентус” (4-3-3): Щенсный — Канселу, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо — Матюиди, Пьянич, Рабьо — Роналду, Игуаин, Бернардески

Не сыграют: —

Прогноз на матч Атлетико — Ювентус:

Этим летом оба клуба переживают перестройку. “Ювентус” сменил главного тренера, позвав на пост коуча Сарри. Этот специалист из тех, кто смотрит на футбол по-своему и поэтому его назначение несет ряд изменений в тактическую схему команды. Это будет уже другой “Юве”, не такой как при Аллегри. “Атлетико” покинул ряд важных для коллектива игроков, на которых строилась игра в последние годы. И если итальянцы снова будут феерить в своей лиге, то мадридцы вряд ли составят конкуренцию “Барсе”. Да и на Международном кубке чемпионов выступления обоих соперников можно подвергнуть критике. Мы поставим в этом матче на тотал меньше 2,5 голов за 2,07

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Атлетико Мадрид – Ювентус. Прогнозы на матч Международного Кубка Чемпионов от БК «БалтБет»

Эксперты букмекерской конторы «БалтБет» дали прогноз на матч Международного Кубка Чемпионов Атлетико Мадрид – Ювентус, который состоится сегодня, 10 августа, начало в 19:06 (МСК).

Подходит к концу летнее межсезонье в главных европейских чемпионатах планеты, однако в самый нелюбимый период для футбольных болельщиков противостояний с приставкой «топ» хватало благодаря ежегодному товарищескому турниру под названием Международный Кубок Чемпионов. Победитель текущего розыгрыша уже известен — им стала португальская «Бенфика», которая заработала максимальное количество очков в общем зачёте по итогам трёх поединков. 10 августа в шведском Стокгольме состоится заключительный матч турнира, где в очной дуэли будут выяснять отношения мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».

В былые времена «Атлетико» не хватало финансовых возможностей для конкуренции на трансферном рынке за сильных и дорогих футболистов c ведущими европейскими клубами, однако в этом межсезонье «индейцы» не испытывали ограничения в деньгах и потратили на трансферы уже свыше 250 млн евро. Впрочем, глядя на список новобранцев, можно сделать вывод, что «матрасники» практически не совершили ни одного приобретения, которое бы сходу усилило команду в ближайшей перспективе. Потери в лице Гризманна, Хуанфрана, Година, Лукаса и Родри серьёзно ослабили команду, а подписанные им на смену Эктор Эррера, Киран Триппьер, Врсалько, Фелипе и Маркос Лорьенте пока кажутся результатом сумбурной работы селекционного отдела. Помимо этого, отдельно стоит выделить трансферы защитника Марио Эрмосы из Эспаньола на 25 млн и вундеркинда из «Бенфики» Фелиша за рекордные для клуба 126 млн Трансфер 24-летнего воспитанника «Реала» видится болельщикам главным успехом—центральный защитник с хорошим первым пасом обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать звездой первой величины под руководством требовательного и целеустремлённого Эль Чоло. А вот к трансферу 19-летнего суперталантливого португальца относятся с опаской. «Атлетико» пошло на риск приобретая игрока за такие деньги, имевшего лишь один сезон на взрослом уровне. Теперь клуб позиционирует его как главную звезду клуба, призванного заменить Гризманна, который был главным системообразующим игроком в тактических построениях Симеоне. Поэтому, Фелишу предстоит справляться с огромным давлением и показывать психологическую устойчивость, чтобы соответствовать требованиям и отрабатывать выданные авансы.

В текущем межсезонье «Атлетико» показывает весьма результативный футбол— в 5 из 6 поединков было забито более 3 мячей, а два предыдущих матча на МКЧ удивили своим диаметрально противоположным результатом в плане количества голов. С мексиканской «Гвадалахарой» подопечные Симеоне разыграли безголевую партию в основное время и были сильнее лишь в серии пенальти, а уже в следующем матче против своего заклятого врага в лице мадридского «Реала», болельщики лицезрели полное превосходство атаки над обороной, что в конечном итоге вылилось в триумф «Атлетико» с удивительным счётом (7-3).

В середине июня «бьянконери» возглавил Маурицио Сарри, что подразумевает под собой серьёзные изменения в игре бессменного чемпиона Италии. Тренерская философия Сарри отражает общий европейский тренд, где во главу угла ставится созидательный и зрелищный футбол, которого так не хватало звёздному составу «Ювентуса» времён чересчур прагматичной и осторожной игры при Аллегри. Сможет ли Сарри, который не раз был достоин сравнения с главными приверженцами данной философии Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом, в короткие сроки глобально перестроить команду большой вопрос, однако руководство клуба дало понять, что не будет требовать сиюминутных результатов, где главной целью, безусловно, видится поход за главным европейским трофеем — кубком Лиги Чемпионов. Во внутреннем первенстве туринцы могут проиграть только сами себе, ведь между «старой сеньорой» и остальными уже давно наблюдается настолько большая пропасть, что серьёзные перемены в игре навряд ли отразятся на завоевании очередного скудетто. «Ювентус» этим летом неплохо усилился — Де Лигт, Игуаин, Рабьо, Рэмзи, Демираль, Пьяца, Пелеггрини и Буффон теперь дают возможность команде с успехом выступать на всех фронтах без серьёзной потери в качестве по ходу изнурительного сезона. На этом фоне уход таких игроков как Касарес, Бардзальи, Кин и Спинацолла кажутся несущественными, да и сами футболисты вряд ли бы могли навязать серьёзную конкуренцию за место в составе, за исключением завершившего карьеру Бардзальи.

В межсезонье «бьянконери» также могут похвастаться высокой результативностью— два матча на МКЧ вместили в себя поражение от «Тоттенхема» (2-3) и победу в серии пенальти над миланским «Интером» (2-1), а крайний поединок против звёзд корейской лиги завершился со счетом (3-3), при этом у туринцев в данной встрече были задействованы все футболисты основы, за исключением Криштиану Роналду.

Сегодня матч Монако – Лион. Прогноз от экспертов БК «БалтБет»:

В предстоящем поединке определённо стоит ждать голов. Считанные дни остаются до начала нового сезона и команды уже должны находиться в оптимальных игровых кондициях, при этом как те так и другие, по ходу предсезонки больше впечатлили в атакующих действиях, нежели надёжной игрой в обороне. Рекомендуем обратить внимание на исход «обе забьют— да» , на который доматчевая линия «БК Балтбет» предлагает коэффициент 1,62.

Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.