Прогноз и ставки Бёрнли — Саутгемптон (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Бернли — Саутгемптон

Матч команд, которые в новом сезоне АПЛ будут решать задачи по сохранению места в элите. Естественно, что амбициозные игроки грезят мечтами о большем, но по факту – ни те, ни другие не способны на какой-то скачок в результате. Тем важнее в такой ситуации очный матч, который может сразу задать эмоцию всему сезону. Прошлый сезон хозяева закончили на 15-м месте, а южане стали 16-ми – всего в паре побед от вылета в Чемпионшип.

Ориентировочные составы на матч «Бернли» — «Саутгемптон»:

«Бернли» (4-4-2): Хитон – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмунссон, Вествуд, Корк, Брэйди – Вуд, Барнс

Не сыграют: —

«Саутгемптон» (4-4-2): Ганн – Валерии, Бондарек, Стивенс, Бертран – Уорд-Пруз, Ромеу, Хейбьерг, Рэдмонд – Ингс, Лонг

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Бернли» — «Саутгемптон»

«Бернли» всегда предпочитает смелую игру, команда постоянно настроена на три очка. Именно такая неосмотрительность стоила им целых 20 поражений в прошлом сезоне. Это говорит о характере команды. Но накануне старта нынешнего сезона «Бернли» демонстрирует приличную форму. Команда обыграла «Ниццу» (6:1) и «Парму» (2:0). К тому же в огне форвард Родригес, который забивает пачками.

«Саутгемптон» всегда предпочитал более осторожную игру. По результатам прошлого сезона – «южане» сыграли сразу на 5 ничьих больше (!), но все-таки оказались ниже в таблице из-за огромного количества поражений. У «Саутгемптона» более слаженная оборона, так что взломать их будет не так просто. Наш прогноз на этот матч – тотал меньше 2,5 голов за 1,75.

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Кто наберет первые очки в новом сезоне АПЛ?

«Бернли»

На «Терф Мур» в одноименном городе местный «Бернли» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Поединок между этими командами состоится 10 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Судить игру будет Грэм Скотт. Прогноз на



Несмотря на свой явный британский стиль футбола «Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо. Особенно сильно команда смотрелась во второй половине сезона, когда она исправно начала набирать очки.





На домашней арене «бордовые» играют особенно хорошо и результаты матчей это показывают не всегда. К примеру, в прошлом сезоне на «Терф Мур» клуб выиграл у «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма», а «МЮ» хозяева устроили настоящее испытание, хотя и проиграли ту встречу.









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На данный момент коллектив Дайча не проигрывает уже 5 поединков подряд. В конце июля «Бернли» выиграл у «Порт Вейл» 1:3 и «Флитвуда» 0:2. Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.





3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.





Перед стартом АПЛ у команды есть определенные проблемы с составом. Не сможет выступить Дефур. Есть проблемы у трех игроков основы. Это Тарковски, Корк и Брэди.







«Саутгемптон»



«Саутгемптону» пришлось нелегко в прошлом сезоне. Клуб закончил всего в 5 очках от зоны вылета. Под конец сезона «святые» не могли выиграть на протяжении 5 встреч. Так что к вылету гости были очень близки.









Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля». Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.





«Красно-белые» выиграли 4 последних товарищеских матча. Со четом 1:3 был побежден «Престон». После этого подопечные Хазенхюттля разобрались с «Гуанчжоу Фули» (4:0) и «Фейеноордом» (1:3). Напоследок коллектив немецкого наставника выиграл у «Кельна» 2:0.









По составу проблем нет никаких. Так что в заявку будет включена оптимальная обойма футболистов.







Прогноз



Дайч и Хазенхюттль встречались лишь раз. Первая встреча завершилась ничьей 1:1. А в целом в АПЛ команды играли вничью в последних трех матчах. Забивают эти клубы мало вот уже 5 поединков кряду — тотал меньше 2.5.





2.75 и 2.75 — по коэффициентам паритет. 3.25 предлагают на ничью.





«Святые» не выигрывали у «бордовых» в 5 последних встречах. А на «Терф Мур» они побеждали в 2007 году и после этого 6 игр подряд «Бернли» оставался непобежденным.









Так как хозяева мощно выступают дома, и они знают толк в оборонительном футболе, мы предлагаем такой прогноз: «Бернли» не проиграет« и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.46.





Увезут ли «святые» очки из Бернли?

«Бернли»

В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле примет «Саутгемптон». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на



«Бернли» по итогам прошлого розыгрыша АПЛ занял 15 место, опередив зону вылета на шесть очков. В 38 матчах чемпионата «бордовые» 11 игр выиграли, 7 раз сыграли вничью и 20 поединков проиграли, разница мячей — 45:68.





В межсезонье дружина Шона Дайча провела семь матчей, в которых она пять встреч выиграла при одном ничейном результате и поражении.









Усилилась команда полузащитником Джейм Родригесом из ВБА и голкипером Северной Ирландии Бэйли Пикок-Фарреллом.









В «Астон Виллу» за 8,8 миллионов евро был продан голкипер национальной команды Англии Том Хитон, который являлся основным стражем ворот «Бернли» с 2013 года.







«Саутгемптон»



«Саутгемптон» закончил прошлый чемпионат Англии на 16 строке в турнирной таблице. В 38 поединках «святые» добыли 9 побед, 12 ничьих и 17 поражений, забили 45 мячей, пропустили на 20 больше.









Подготовку к новому сезону «красно-белые» провели очень удачно. Они выиграли четыре поединка из пяти при одном ничейном результате.





В летнее трансферное окно «Саутгемптон» провел неплохое усиление. У «Ливерпуля» за 22,2 миллиона евро купил форварда Дэнни Ингза, почти за 17 млн приобрел у «Бирмингема» нападающего Фреда Адамса, из бельгийского «Стандарда» пришел малийский хавбек Мусса Дженепо.





Календарь и таблица АПЛ





Продал в «Астан Виллу» за 15,5 миллионов евро защитника Мэтта Таргетта и форварда Сэма Галлахера в Чепионшип.





Оба матча в прошлом сезоне АПЛ между этими командами завершились вничью. В Бернли — 1:1, в Саутгемтоне — 0:0.







Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»



В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Бернли» предлагают — 2.75.









На викторию «Саутгемптона» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30.





Прогнозируем, что «святые», которые более качественно провели трансферную компанию и удачно играли в летних спаррингах, не проиграют в этом поединке.





Бернли

«Бёрнли» провел очень качественную подготовку к старту сезона в АПЛ. Команда провела целых 7 товарищеских матчей. Причем после двух подряд поражений от скромных команд «Сталибридж» (1:3) и «Крю» (0:1), «бордовые», наконец, смогли найти свою игру, и больше не уступали. «Бёрнли» удалось одолеть «Пор Вэйл» (3:1), «Флитвуд» (2:0), «Ниццу» (6:1) и «Парму» (2:0), а между этими встречами затесалась ничья с «Уиганом» (2:2). К новому сезона команда подготовилась очень неплохо, однако в стартовом туре не сможет рассчитывать на Дефура, имеющего повреждение икры и не готового к старту чемпионата.

Саутгемптон

«Саутгемптон» был не столь активен в товарищеских поединках, и провел всего 5 подобных матчей. Зато команда не потерпела ни одного поражения, расписав лишь одну ничью, с которой, кстати говоря, «святые» и стартовали (1:1 с «Альтахом»). Далее команду гостей ждали четыре подряд победы над своими соперниками в лице «Престона» (3:1), «Гуанчжоу Фули» (4:0), «Фейеноордом» (3:1) и «Кёльном» (2:0), которые помогли понять, что коллектив Хазенхюттля отлично готов к старту чемпионата, однако почему-то не является фаворитом будущей дуэли.

Прогноз

Цифры и факты:

— Ни в одном из 5-ти предыдущих очных матчей «Бёрнли» и «Саутгемптона» не было зафиксировано прохода прогноза «тотал больше 2,5 голов»;

— «Саутгемптон» не одержал ни одной победы в 5-ти предыдущих встречах соперников;

— В гостях «святые» не переигрывают «бордовых» с 2007-го года. Тогда соперники еще играли в Чемпионшипе;

— Наиболее популярный счет в матчах между «Бёрнли» и «Саутгемптоном» — 1:0 в пользу одной из команд.

Что-то мне подсказывает, что очередная встреча между «Бернли» и «Саутгемптоном» не станет «верховой». Команды не могут забить на двоих три гола уже на протяжении 5-ти встреч подряд, и только начнут вкатываться в новый сезон. Похоже, что судьбу дуэли решит один забитый мяч, который и поможет соперникам определить победителя встречи.

Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019

Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019

08.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Бёрнли и Саутгемптон. Встреча состоится в эту субботу в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Ждать ли высокой результативности от этого поединка? Какие ставки приготовить на игру? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.70) Х (3.30) П2 (2.84) Бёрнли Саутгемптон Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Терф Мур». Бёрнли 10.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Бёрнли — Саутгемптон

Бёрнли : Бёрнли: Поуп; Тарковски, Гибсон, Ми, Тэйлор, Лоутон; Корк, Хендрик, МкНил, Гудмундссон; Вуд. Саутгемптон : Саутгемптон: Форстер; Вестегор, Беднарек, Худ, Бердтран, Соареш; Лемина, Уорд-Прауз, Хойбьерг, Редмонд, Эльюнусси; Ингс.

В составе Бёрнли нет абсолютно никаких кадровых проблем. Все футболисты из заявки на сезон полностью восстановились от травм и готовы принести пользу своему коллективу.

А вот в Саутгемптоне далеко не такая радужная ситуация. На данный момент в составе «святых» травмированы нападающий Майкл Обафеми и защитник Стив МакКвин. Оба футболиста пропустили большую часть прошлого сезона и, вероятно, не помогут своей команде в начале нового первенства.

История личных встреч

История встреч между Бёрнли и Саутгемптоном насчитывает 33 поединка. В этом противостоянии нет явного лидера. Бёрнли удалось выиграть в 11 встречах, в то время, как Саутгемптон победил десять раз. Зато, большая часть матчей, а именно 12, завершились вничью. Такой исход наблюдался и в трёх последних поединках между данными коллективами.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне показал достаточно слабый футбол. Однако, класса футболистов, собранных в этой команде, вполне хватило для того, чтобы занять итоговое 15-ое место на финише чемпионата. Вот только, в летнее трансферное окно руководство клуба не произвело должного усиления и сейчас Бёрнли снова можно отнести к аутсайдерам Премьер-лиги. Вряд ли этой команде хватит сил, чтобы побороться даже за место в середине турнирной таблицы.

Саутгемптон, в свою очередь, закончил прошлый чемпионат строчкой ниже Бёрнли, уступив ему всего одно очко. Но, «святые» проиграли в меньшем количестве поединков и в целом смотрелись несколько увереннее по сезону. Саутгемптону удалось сохранить практически всех своих лидеров и сделать несколько новых приобретений. В этом сезоне «святые» уже не должны так провалиться. Но и за еврокубковую зону эта команда вряд ли зацепится. Сейчас Саутгемптон выглядит, как крепкий середняк Английской Премьер-лиги.

Прогноз: Саутгемптон не должен проиграть эту встречу. Но вряд ли она станет слишком результативной.

Интересные факты перед матчем

Ни в одном из пяти последних поединков между этими клубами не был зафиксирован тотал больше 2.5 голов. 3 из 4 предыдущих официальных поединков Саутгемптон завершил вничью.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Бёрнли — Саутгемптон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Непроигрыш Саутгемптона (Х2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)