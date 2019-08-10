Прогноз и ставки Дижон — Сент-Этьен (10.08.19)

Дижон

Дижон в прошлом сезоне был в шаге от вылета в Лигу 2. Команда заняла лишь 18-е место и ей пришлось играть стыковые матчи против Ланса. Дижон сумел победить с общим счетом 4-2 и остаться в Лиге 1.

Руководство команды на новый сезон решило пригласить на пост тренера Жобара, который последние годы был заместителем Руди Гарсии в Марселе. Команду покинуло немало ключевых игроков, а вместо них Дижон подписал лишь нескольких футболистов. Возможно, основные трансферы у Дижона еще впереди, но пока отчётливо видно, что команда вновь не готова к новому сезону.

Сент-Этьен

Сент-Этьен занял четвертое место в прошлогоднем чемпионате и обеспечил себе участие в еврокубках. Несмотря на успешное выступление в Лиге 1, Сент-Этьен также сменил себе наставника.

Новым тренером стал Гислен Прентан, который до этого руководил Бастией. Целью его команды, как и прежде является Лига Чемпионов, что неудивительно с такой историей клуба и ожиданиями руководства.

Трансферная кампания Сент-Этьена была куда успешнее, чем у Дижона. Команда подписала Паленсию из Барселоны, а также Юссуф, блиставший в прошлом сезоне в Бордо, при этом потери в основных рядутах нельзя назвать глобальными, что хорошо может сказаться на предстоящий старт.

Прогноз

В личных встречах имеется абсолютный перевес в пользу гостей и, учитывая различный клас коллективов, вряд ли на старте сезона нас ожидает сюрприз.

Дижон — Сент-Этьен 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Дижон» закончил прошлый сезон Лиги 1 на 18-м месте турнирной таблицы. Команда сохранила прописку во французском чемпионате, обыграв в плей-офф «Ланс» со счетом 4:2 по сумме двух встреч (1:1, 3:1). Шансы на победу «Дижона» в предстоящем поединке букмекеры оценивают коэффициентом около 3,7. «Сент-Этьен» по итогам прошлого сезона занял 4-е место в Лиге 1 и обеспечил себе участие в Лиге Европы. Команда является явным фаворитом в ближайшем матче – котировки на победу гостей в районе 2,1.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Сент-Этьен» на выезде обыгрывал «Дижон» в противостоянии команд в прошлом сезоне со счетом 1:0.

Статистика для ставок

В 4 из 5 предыдущих очных поединках в Лиге 1 «Дижону» не удавалось поразить ворота соперника забитым голом. В ближайшем матче пари на то, что подопечные Стефана Жобара не забьют, оценивается коэффициентом около 2,6.

В этих же 4 играх «Сент-Этьен» становился автором первого гола в матче. Вероятность того, что и в предстоящей встрече команда откроет счет, оценивается котировкой в районе 1,8.

Важные новости

Главным тренером «Дижона» назначен Стефан Жобар, который в прошлом сезоне был ассистентом бывшего главного тренера «Марселя» Руди Гарсии.

Новым наставником «Сент-Этьена» стал Гислен Прентан, руководивший до этого «Бастией».

Дижон — Сент-Этьен. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Дижон — Сент-Этьен. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Дижон — Сент-Этьен. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Дижон — Сент-Этьен, который состоится на стадионе Гастон Жирар (Stade Gaston Gérard) в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Дижон — Сент-Этьен. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Сент-Этьен, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков. В конце чемпионата Сент-Этьен потерпел всего одно поражение за десять последних матчей, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. В половине поединков на данном отрезке он не пропускал ни одного гола. На выезде Сент-Этьен и вовсе не проиграл ни одного из пяти предыдущих поединков — три победы и две ничьи. Столько же раз он выигрывал за 15 матчей перед этим. Отдельно стоит сказать, что за пять последних матчей на чужом поле Сент-Этьен забил 13 голов — столько же, сколько за 16 поединков на выезде перед этим.

Дижон по итогам прошлого сезона занял 18-е место и отстоял право выступать в Лиге 1 только через стыковые матчи. В конце регулярной части чемпионата он выиграл половину из восьми поединков, проиграв только три раза. Это и позволило ему избежать прямого вылета. Ранее Дижон не побеждал в девяти матчах кряду — одна ничья и восемь поражений. На своем поле он не проиграл ни одного из четырех предыдущих поединков в чемпионате, трижды победив и один раз сыграв вничью. До этого Дижон проиграл четыре из пяти матчей в родных стенах.

Дижон — Сент-Этьен. Ставки на матч:

Дижон — Сент-Этьен. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Сент-Этьен выиграл у Дижона оба матча в чемпионате Франции — 3:0 дома и 1:0 в гостях. При этом он проиграл ему в Кубке страны — 3:6 на своем поле. В рамках чемпионата Франции Сент-Этьен не проиграл ни одного из восьми предыдущих матчей противостояния и выиграл шесть из них. В пяти встречах из этих восьми Сент-Этьен не пропускал ни одного гола.

>Забивает за игру

0

Дижон — Сент-Этьен. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Сент-Этьена и ставят на то, что он не пропустит ни одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Сент-Этьена 1:0 (коэффициент 7.50). Поставить на то, что гости не пропустят, можно с коэффициентом 2.65.

«Дижон» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

«Зеленые» традиционно успешны в личных встречах с «красными». Продлится ли этот тренд после матча-открытия 10 августа? – своими мыслями о поединке «Дижон» — «Сент-Этьен» делятся наши эксперты.

Дижон

Август прошлого года был самым успешным месяцем «Дижона» в сезоне 2018/19. Тогда футболисты Оливье Даль’Ольо шли вровень с действующим чемпионом – ПСЖ. Далее «красные» с каждым туром сдавали завоеванные позиции и постепенно докатились до зоны вылета.

В наиболее критический момент коллектив возглавил Антуан Комбуаре. Этому коучу удалось удержать клуб на восемнадцатом месте и выиграть стыковые бои за выживание у «Ланса» (1:1 и 3:1).

«Дижон» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

«Зеленые» традиционно успешны в личных встречах с «красными». Продлится ли этот тренд после матча-открытия 10 августа? – своими мыслями о поединке «Дижон» — «Сент-Этьен» делятся наши эксперты.

Дижон

Август прошлого года был самым успешным месяцем «Дижона» в сезоне 2018/19. Тогда футболисты Оливье Даль’Ольо шли вровень с действующим чемпионом – ПСЖ. Далее «красные» с каждым туром сдавали завоеванные позиции и постепенно докатились до зоны вылета.

В наиболее критический момент коллектив возглавил Антуан Комбуаре. Этому коучу удалось удержать клуб на восемнадцатом месте и выиграть стыковые бои за выживание у «Ланса» (1:1 и 3:1).