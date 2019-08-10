Прогноз редакции на матч Анже — Бордо

Прогноз, ставки и коэффициенты Анже — Бордо (10.08.19)

«Анже» — «Бордо». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

В одном из ночных субботних матчей десятого августа встретятся клубы, финишировавшие в минувшем сезоне на соседних местах. Кому улыбнется фортуна в стартовой игре? — вашему вниманию предлагается прогноз на поединок «Анже» — «Бордо»

Анже

В минувшем сезоне «Анже» вошел в призовую тройку Лиги1 по количеству ничейных матчей. В послужном списке «скоистов» было 16 нейтральных исходов. Еще десять игр завершились в их пользу, а 12 раз успех был на стороне соперников.

Команда Стефана Мулена не рисковала покинуть Лигу1 и финишировала вдали от опасной зоны. В летнее межсезонье ее покинул Флавьен Те, а сумма приобретений не превысила 5 млн.евро.

Анже — Бордо. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Анже — Бордо. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Анже — Бордо. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Анже — Бордо, который состоится на стадионе Раймон Копа (Stade Raymond Kopa) в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Анже — Бордо. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. В прошлом сезоне Анже занял 13-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. За 13 последних поединков в чемпионате ему удалось одержать только две победы при семи ничейных результатах и четырех поражениях. А у себя дома он не выиграл ни одного из шести последних матчей — пять ничьих и одно поражение. Перед этим Анже побеждал в трех кряду домашних встречах. Проиграл же он всего два раза за 13 последних матчей в родных стенах. В целом за весь прошлый сезон в домашних матчах Анже набрал только 24 очка — всего на два больше, чем на выезде.

Бордо в прошлом сезоне занял соседнее с Анже 14-е место, набрав 41 очко. Он выиграл в последнем туре в гостях у Кана со счетом 1:0, отправив того в Лигу 2, а перед этим жирондинцы потерпели шесть кряду поражений с общим счетом 3:11. За 14 последних туров в чемпионате Бордо победил всего два раза. А в гостях он проиграл семь из десяти предыдущих матчей, один раз победив и дважды сыграв вничью. За эти десять встреч Бордо удалось забить только три гола и ни разу больше одного за игру.

Анже — Бордо. Ставки на матч:

Анже — Бордо. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Анже и Бордо обменялись гостевыми победами. В частности, Бордо выиграл свой матч со счетом 2:1. Это была его единственная победа над Анже за восемь последних матчей противостояния при трех ничейных результатах и четырех поражениях. Нужно отметить, что всего в одном из десяти последних матчей между Анже и Бордо побеждала команда, игравшая дома, а в половине поединков выигрывали гости.

>Забивает за игру

0

Анже — Бордо. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что шансы Бордо в этой игре недооценены и он вполне может одержать победу. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Анже 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Бордо с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.264.



Анже – Бордо. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Анже – Бордо. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Анже и Бордо. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Анже – Бордо. Прогноз в пользу ничьей:

Анже проиграл только один из восьми предыдущих матчей против Бордо в Лиге 1 (+3=4) — в январе этого года со счетом 1:2.

Анже не выиграл ни одного из шести предыдущих домашних матчей против Бордо в Лиге 1 (=3-3). Последнюю победу над ним на своем поле он одержал в августе 1979 года со счетом 3:0.

Бордо проиграл шесть из семи последних матчей в Лиге 1, победив лишь раз.

Анже не выиграл ни одного из шести предыдущих домашних матчей в Лиге 1 (=5-1).

Бордо выиграл только один из десяти предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 (=2-7).

Анже – Бордо. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.136ничья в матче

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Анже – Бордо. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Джимми Бриан не забил ни одного гола за восемь матчей против Анже в Лиге 1. Ни с одной другой командой он не провел так много матчей, не забив ни одного мяча.

За семь последних матчей в Лиге 1 Анже ни разу не забивал больше одного мяча.

Четыре последних матча Бордо в Лиге 1 завершались со счетом 1:0.

Анже – Бордо. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито не более двух голов.

1.52ТМ 2.5

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Анже – Бордо. Прогнозы по остальным линиям:

Бордо проведет свой 67-й сезон в Лиге 1. Только Марсель провел в высшем дивизионе больше сезонов(70, включая текущий).

Анже выиграл лишь 1 из 11 предыдущих матчей в Лиге 1, сыгранных в августе (=4-6), и не выиграл ни одного из пяти последних таких поединков (=2-3).

Стефан Мулен работает с Анже уже девятый сезон подряд. В пяти сильнейших европейских чемпионатах нет ни одной команды, у который тренер не меняется так долго.

Под руководством Паулу Соузы в прошлом сезоне Бордо набирал в среднем по 0,8 очка за матч. За всю историю жирондинцев был только один специалист, с которым они набирали еще меньше — Камилль Либар в сезоне 1959/60 (0,74 очка за игру).

Анже – Бордо. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на победу номинального аутсайдера матча с положительной форой (+0.5).

3.58П2 (+0.5)

СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Прогноз редакции на матч Анже — Бордо

“Анже” готовился к грядущему сезону довольно тщательно. Посмотрите только на команды, с которыми хозяева решили зарубиться в товарищеских матчах — лондонский “Арсенал”, “Фейеноорд”, менхенгладбахская “Боруссия”. Коллектив сразу готовится к высокому уровню сопротивления. Видимо, в этом году подопечные Стефана Мулена собираются зацепиться за середину турнирной таблицы довольно прочно, раз провела такую предсезонную подготовку. Уже в первом матче мы сможем увидеть, на что способны домочадцы “Раймон Копы”.

Ориентировочные составы на матч Анже — Бордо:

“Анже” (4-3-3): Бютель — Аит Нури, Тома, Павлович, Манко — Мангани, Сантамария, Рейне — Капелль, Алиуи, Эль Мелали

Не сыграют: —

“Бордо” (3-5-2): Костиль — Пабло, Де Превиль, Мешер — Пундже, Чуамени, Отавио, Адли, Кватенг — Хванг, Бриан

Не сыграют: —

Прогноз на матч Анже — Бордо:

“Бордо” также катали интересные матчи против “Галатасарая” и “Дженоа”, но так как гости и так постоянно выступают в еврокубках, вряд ли можно считать их в этих играх аутсайдером. Скорее всего, это поединки с прямыми конкурентами, так что игрокам Паулу Соузы не пришлось выходить из зоны комфорта. Против “Анже” они будут считаться фаворитами, но в первых турах возможны неожиданные результаты, так как команды еще не вошли в игровой ритм. Мы рекомендуем в этой игре поставить на “обе забьют” с коэффициентом 2,08

Сделать ставку без риска

Повторить



«Анже» — «Бордо». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

В одном из ночных субботних матчей десятого августа встретятся клубы, финишировавшие в минувшем сезоне на соседних местах. Кому улыбнется фортуна в стартовой игре? — вашему вниманию предлагается прогноз на поединок «Анже» — «Бордо»

Анже

В минувшем сезоне «Анже» вошел в призовую тройку Лиги1 по количеству ничейных матчей. В послужном списке «скоистов» было 16 нейтральных исходов. Еще десять игр завершились в их пользу, а 12 раз успех был на стороне соперников.

Команда Стефана Мулена не рисковала покинуть Лигу1 и финишировала вдали от опасной зоны. В летнее межсезонье ее покинул Флавьен Те, а сумма приобретений не превысила 5 млн.евро.