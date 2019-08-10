«Коламбус Крю» — «Цинциннати». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Коламбус — Цинциннати

В этом сезоне “Цинциннати” бьет все рекорды по пропущенным мячам. За 24 матча команда гостей пропустила 55 голов. Кажется, этому нет предела, ведь коллектив Йоана Дама проигрывает уже четыре матча подряд. Очевидно, что к концу футбольного года количество забитых банок в ворота хозяев “Нипперта Стэдиума” будет сильно отличаться от нынешного результата. Но “Коламбус Крю” вряд ли сможет разбить оборону приехавших коллег, так как сами хозяева поля идут лишь на строчку выше.

Ориентировочные составы на матч Коламбус Крю — Цинциннати:

“Коламбус Крю” (4-4-2): Рум — Хименес, Кейта, Крогналь, Аффул — Артур, Эспиноза, Трапп, Аргудо — Сантуш, Зардес

Не сыграют: Фрэнсис, Сауро, Уильямс, Валензуела, Игуаин

“Цинциннати” (4-5-1): Тытонь — Деплан, Вастон, Ван дер Верфф, Хойт — Улоа, Станко, Лама, Круз, Ледесма — Маттокс

Не сыграют: Гарза, Алаше, Маклаглин

Прогноз на матч Коламбус Крю — Цинциннати:

Но несмотря на то, что “Коламбус” находится на предпоследней позиции, за последние пять матчей они проиграли лишь раз. Кроме того, до зоны плей-офф им не хватает восемь очков. Конечно, вряд ли они сумеют набрать такое количество баллов, но как показывает практика, ничего невозможного нет. Учитывая их текущую форму, они должны разделаться с “Цинциннати” без особых проблем. Мы рекомендуем поставить в этой игре на победу хозяев с коэффициентом 1,55