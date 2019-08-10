«Атлетико Минейро» — «Флуминенсе». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Атлетико Минейро» — «Флуминенсе». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 14-й тур.

«Атлетико Минейро» — «Флуминенсе».

Белу-Оризонте. Стадион «Раймундо Сампайо». 11.08.2019. 03:00 МСК.

Одним из матчей 14-го тура чемпионата Бразилии по футболу будет поединок, в котором «Атлетико Минейро» на своём поле примет «Флуминенсе». Обе команды находятся в хорошей спортивной форме, так что нас ожидает интересный, по всей видимости, событийный и результативный поединок «на три результата».

Не смотрите на то, что «Флу» находится в нижней турнирной таблицы бразильского первенства. А ещё перед 13-м туром «триколор» были в зоне вылета. Команда из Рио по многим показателям, в том числе, точности передач и контролю мяча, находится впереди всей бразильской элиты. Просто «триколор» часто не везло, что в итоге так жёстко сказалось на их положении.

«Атлетико Минейро»: нужно удержаться в первой четвёрке

«Атлетико Минейро» по составу сейчас не так хорош, как несколько сезонов назад, однако, перед «петушками» стоит достаточно высокая цель — пробиться на будущий сезон в Кубок Либертадорес. Причём, желательно, напрямую в групповую стадию. Перед стартом 14-го тура «Атлетико Минейро» находится на четвёртом месте в таблице с 24-мя очками в активе. Отставание от лидирующего «Сантоса» составляет 8 баллов, кроме того, «рыбы» имеют более сбалансированный состав, опытного тренера, побеждавшего на международном уровне и полную концентрацию на Серии А. Т.е. сражаться за первое место — нереально, но удержаться в топ-4 более, чем возможно.

В текущем первенстве «Атлетико Минейро» провёл 7 домашних матчей, в которых 4 раза победил при двух ничьих и одном поражении, 13:7 разница мячей. Средняя результативность в этих играх очень приличная, 2,86, для Бразилии можно сказать зашкаливает. Единственное поражение случилось ещё до Копы, от действующего чемпиона «Палмейраса», имеются статусные победы над «Фламенго» 2:1 и «Крузейро» 2:0. Но также присутствует и сложно объяснимая ничья с «Форталезой» 2:2, причём «триколор» отыгрались с 0:2 во втором тайме.

«Флуминенсе»: самая странная команда Серии А

«Флуминенсе», без преувеличения, удивительная команда. Такое, наверное, может быть только в Южной Америке, когда команда с самым лучшим средним контролем мяча и при топовой точности передач была бы самой грубой в лиге и расположенной чуть ли не в зоне вылета. В принципе, логика в данной статистике имеется. «Флуминенсе» не столько грубая команда, сколько несдержанная и недисциплинированная. Судьи дают карточки за грубые приёмы, не многим чаще, чем за разговоры и проявления эмоций. Но, пять красных карточек в 13-ти турах это, конечно, перебор.

В любом случае, дисциплина в последнее время у гостей наладилась, в четырёх последних матчах во всех турнирах команда из Рио получила 8 ЖК, т.е. по две в среднем за игру и 0 красных карточек. А наладился данный показатель с тех пор, как «Флу» нашёл свою игру и начал регулярно побеждать. На этот период пришлись две победы над «Пеньяролем» в Южноамериканском Кубке, виктория над «Интером» и обидное поражение от «Сан-Паулу» с голом Рейналдо на 7-й добавленной минуте.

Несмотря на победу «Флу» в прошлом туре над «Интером» ситуация в таблице первенства всё ещё сложная. Будущие гости после 13-ти туров находятся на 16-й позиции, всего лишь в двух очках от зоны вылета, в которой находятся такие команды, как «Крузейро» и «Шапекоэнсе», которые точно будут до последнего бороться за сохранение прописки в элите. На выезде у «Флуминенсе» слабая статистика, всего лишь одна победа при одной ничьей и 4-х поражениях, однако, 10 забитых голов при 15-ти пропущенных, очень верховые цифры.

Травмированные и дисквалифицированные

«Атлетико Минейро»

Травмы: Густаво Бланко, Улисон, Виктор.

«Флуминенсе»

Травмы: Матеус Ферраз, Маскареньяс, Жоао Педро.

История личных встреч

«Атлетико Минейро» и «Флуминенсе» с сезона 1998 между собой года играли 34 раза. 13 побед на стороне «петушков», 10 матчей завершились вничью при 11-ти выигрышах «Флуминенсе». На поле «Атлетико Минейро» преимущество на стороне хозяев: +9=5-4, 34:22 разница мячей. Отметим, что средняя результативность матчей между «петушками» и «триколор», игравшимися в Белу-Оризонте равна 3,11.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Атлетико Минейро» на своём поле выступает результативно, имеет хороший процент побед. В свою очередь «Флуминенсе» является одной из самых верховых команд лиги, причём на выезде дружина из Рио забивает чаще, чем на своём поле, но и пропускает около трёх голов за игру в среднем.

Ожидаем матч, в котором будет пробит ТБ 2,5. Что же касается исходов, то мы в данной паре придерживаемся рисковой гостевой версии. «Флуминенсе» находится в отличной спортивной форме, что матчи против «Пеньяроля» и поединок против «Интера» подтвердили. Тогда как «Атлетико Минейро» иногда проявляет слабость, как это случилось в матче против «Форталезы». Если команда из Рио сыграет в «свой футбол», то вполне возможно, привезёт из Белу-Оризонте баллы.





Прогноз редакции на матч Атлетико М — Флуминенсе

На этой неделе в Бразилейрао был велик риск тренерской отставки. Наставник “Флуминенсе” Фернандо Диниз находился “на волоске” от увольнения после серии неудовлетворительных результатов, однако в минувшие выходные “Флу” на своем поле одолели “Интернасионал” со счетом 2:1. Доказать не случайность случившегося Динизу предстоит в матче 14-го тура национального первенства против “Атлетико Минейро” из группы лидеров.

Ориентировочные составы на матч “Атлетико Минейро — “Флуминенсе”

"Атлетико Минейро" (4-4-2): Клейтон — Патрик, Рабельо, Ф.Сантос, Ревер — Элиас, Винисиус, Жаир, Рамон Касарес — Оливейра, Хара

Не сыграют: —

"Флуминенсе" (4-3-3): Муриэль — Дигао, Жулиао, Нино, Аллан — Гансо, Даниэльзиньо, Энрике — Пауло, Абреу, Гонсалес

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Атлетико Минейро — “Флуминенсе”

Зацепиться за очки в этом матче “Флуминенсе” будет крайне трудно. “Атлетико Минейро” набрал солидный ход. “Петушки” уверенно пробились в четвертьфинал Кубка Либертадорес, обыграв “Ботафого” с общим счетом 3:0, и закрепились в первой четверке турнирной таблицы. Кроме того, “Атлетико” не пропускает уже четыре игры кряду, в последний раз подобная серия была зафиксирована в 2015 году. “Флуминенсе” с огромным трудом даются забитые мячи, а в прошлом туре “Флу” воспользовались тем, что “Интер” готовился к полуфиналу Кубка Бразилии. Наш прогноз на матч — победа хозяев с форой (-1) с коэффициентом 2,34.

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Атлетико Минейро

Атлетико Минейро на данный момент располагается на 4-ой строчке в турнирной таблице, везя ближайшему преследователю лишь одно очко, так что терять драгоценные баллы никак нельзя. Следующий раунд в Южноамериканском Кубке еще не скоро, так что все силы, пока что, можно бросить на внутреннее первенство. На своем поле в последнее время коллектив играет очень неплохо — 3 победы в 5-ти крайних домашних турах, а ничьи были в поединках с Сан-Паулу и Форталезой (с Форталезой Атлетико играл перед матчем в Южноамериканском Кубке). Уверен, что в этом поединке хозяева смогут добыть три очка, которые очень нужны для того, чтобы закрепиться в топ-4. К тому же, на своем поле против Флуминенсе Атлетико играет очень неплохо — 5 побед в 8-ми последних домашних личных встречах…

Флуминенсе

Флуминенсе же идет на 16-ой строчке в турнирной таблице, результат не самый лучший, да и форма не шикарная — в 3-ех последних турах Флуминенсе потерпел 2 поражения, лишь в крайнем туре переиграл Интернасьонал и немного скрасил ужасную картину. В гостях Флуминенсе играет далеко не лучшим образом — 4 поражения в 6-ти последних поединках, думаю, что и сегодня шансов у гостей не очень много. Флуминенсе играет на два фронта, но ресурсов для этого у команды, очевидно, не хватает, и если в Южноамериканском Кубке у Флуминенсе все неплохо, то вот во внутреннем первенстве гости играют слабо, думаю, что и сегодня ничего хорошего «птицам» не светит…

Прогноз

Думается мне, что в этом поединке результат очевиден. Поставлю на победу домашней команды, все-таки Атлетико Минейро смотрится очень сильно, в отличие от гостей. Победа Атлетико Минейро!