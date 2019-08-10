Прогноз, ставки и коэффициенты Даллас — Миннесота (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Даллас — Миннесота

Как жаль, что “Миннесота” провалила старт сезона. Если бы первые туры команда гостей была на высоте, сейчас бы они могли всерьез бороться с “Лос-Анджелесом” за первое место в Западной конференции. На данный момент расстояние между командами составляет 14 очков и догнать лидера не представляется возможным. Особенно учитывая, что клуб из одноименного города практически без осечек. Зато в этом отрезке сезона подопечные Эдриана Хита стали грозой для всех остальных клубов страны.

Ориентировочные составы на матч Даллас — Миннесота:

“Даллас” (4-5-1): Гонсалез — Холлингсхед, ЦИглер, Хедгес, Брессан — Хейс, Сервания, Гьязи, Помыкал, Москера — Феррейра

Не сыграют: Кольман

“Миннесота” (4-4-2): Манноне — Гаспер, Боксал, Опара, Метанир — Лод, Алонсо, Грегуш, Молино — Кинтеро, Тойе

Не сыграют: —

Прогноз на матч Даллас — Миннесота:

“Даллас” находится в зоне плей-офф, но лишь одна осечка и хозяева тут же окажется внизу турнирной таблицы. Нет сомнений, что эту осечку они совершат в игре против “Миннесоты”. Победа гостей выглядит настолько очевидным исходом в этой паре, что не стоит гадать и над ставкой. Тем более, после два тура владельцы “Тойота Стэдиум” не могут выиграть. В предыдущем матче они проиграли “Орландо Сити”, при этом даже не сумев забить. У нас нет вопрос относительно фаворита в этом противостоянии. Ставим на П2 за 4,14