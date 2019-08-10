Прогноз и ставки Сеара — Шапекоэнсе (10.08.19)

Сеара

Не в оптимальной форме пребывает сейчас Сеара, семь очков набрала в 5 крайних матчах. Поражений у данного коллектива много, позади 13 матчей и в шести из них уступила. Справедливости ради, в родных стенах Сеара играет гораздо лучше, чем на выезде. В домашних матчах нет проблем с реализацией голов. Замечу, что с помощью стандартных положений этот клуб реализовал 5 голов. Преимущество у команды Сеара в этом матче есть.

Шапекоэнсе

У обороны Шапекоэнсе много слабых сторон, уход от нарушений в опасных, защита в стандартном положении, отражение атакующих ударов в разрез. Таким образом, больше всех голов в Серии А Бразилии пропустил Шапекоэнсе, за 13 матчей 23 гола. Касаемо атаки, здесь есть кому себя проявить, арендованный у Керетаро нападающий Эверальдо забил 7 голов. Сейчас Шапекоэнсе в зоне вылета, и конечно будет мотивирован.

Прогноз

Фаворитом в этом матче является Сеара, если с реализацией голов на выезде есть проблемы, то дома совсем иной расклад, в среднем за матч дома этот клуб забивает 1.6 гола. Ныне Сеара на 11 месте, чтобы не оказаться вне зоны Южноамериканского кубка надо здесь побеждать. Но не стоит недооценивать Шапекоэнсе, ведь забил данный коллектив почти такое же кол-во, как и оппонент. Вероятнее всего на гол наиграть Шапекоэнсе способен. Замечу, что с учетом всех соревнований между собой играли 6 раз, и в каждом из этих матчей было не менее 2 голов. Считаю, что в данной иге будет более 1 гола.

Прогноз редакции на матч Сеара — Шапекоэнсе

В 14-м туре Бразилейрао “Сеара” сыграет с “Шапекоэнсе” в родной Форталезе. “Черно-белые” после Кубка Америки в отличие от большинства команд были сосредоточены только на чемпионате. И это принесло плоды — им удалось обыграть “Палмейрас” и “Форталезу”, взлетев на 11-е место в турнирной таблице. “Зеленые” же плетутся на 17-й позиции, не зная вкуса побед уже с 27 мая, на протяжении семи матчей.

Ориентировочные составы на матч “Сеара — “Шапекоэнсе”

"Сеара" (4-1-4-1): Д.Силва — Лукас, Шавьер, Валдо, Л.Отавио — Фабиньо — Рикардиньо, Гальярдо, Лима, Кардосо — Карвальо

Не сыграют: —

"Шапекоэнсе" (3-5-2): Тьепо — Эдуардо, Гум, Пачеко — Рамос, Сесар, Кампаньяро, Араужо, Камило — Эвералдо, А.Гомес

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Сеара — “Шапекоэнсе”

“Шапекоэнсе” в последний игровой уикэнд подарил болельщикам надежду на свое выздоровление. Обычно низовые “зеленые” на выезде сыграли матч-триллер против “Гремио”. На табло после финального свистка горели цифры 3:3. И “Сеара”, и “Шапекоэнсе”, кажется, воспользовались преимуществом в виде продолжительного отдыха между матчами. Команды сыграли между собой шесть матчей, в пяти из них проходила ставка “Обе забьют”. И сейчас мы ожидаем нечто подобное, но думаем, что голов будет больше, кондиции и тех, и других наводят на “верховые” мысли. Наш прогноз — тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,13.