«Чикаго Файр» — «Монреаль». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Чикаго — Монреаль

Чуваки, а вы еще помните Бояна Кркича? Такой молодой и юркий нападающий, который в свое время выступал в “Барселоне” и считался одним из главных талантов Европы. Травмы превратили воспитанника “Барсы” во второсортного футболиста. Судьба помотала Бояна по разным командам. Последним пристанищем Кркича стал “Сток Сити”, где за сезон он отыграл 21 матч и забил всего лишь 1 гол. Надеемся, что в МЛС ему удастся камбэкнуться, ведь раньше у форварда был огромный потенциал. Ему еще всего лишь 28 лет, так что можно зажечь перед пенсией.

Ориентировочные составы на матч Чикаго Файр — Монреаль:

“Чикаго” (4-5-1): Кронхольм — Борнштейн, Кальво, Швайнштайгер, Каппелхоф — Маккарти, Бронико, Сапонг, Гайтан, Катай — Николич

Не сыграют: Корралес, Эрберс

“Монреаль” (4-4-2): Буш — Ловитц, Райтала, Диалло, Браульт-Гуиллард — Лаппалайнен, Тайдер, Шум, Оквонкво — Уррути, Пьятти

Не сыграют: Кабрера, Новило, Пьетте, Болье, Кинумбе

Прогноз на матч Чикаго Файр — Монреаль:

В игре с “Чикаго” подмога “Монреалю” была бы в самый раз. За последние пять матчей гости проиграли четырежды, но при этом сказать, что у них слабая линия атаки не получиться. Подопечные Реми Гарда в среднем забивают больше одного мяча за игру, но это не всегда помогает им выиграть. Например, в прошлой игре они забили аж три гола, но при этом “Колорадо” закинул шесть. Учитывая, что “Чикаго Файр” забивает также много, как и пропускает, мы поставим на “обе забьют” с коэффициентом 1,71