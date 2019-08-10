Прогноз и ставки Колорадо Рэпидс — Сан-Хосе Эртквейкс (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Колорадо — Сан-Хосе

В прошлом туре “Колорадо” подарил всем зрителям просто изящный поединок, ведь вместе с “Монреалем” им удалось наклепать аж девять мячей. Скучно точно не было! Но сумеет ли атакующая линия хозяев повторить такой результат и против “Сан-Хосе”? Гости пропустили 34 гола за сезон, при этом забив 40. Кажется, с такой статистикой нас ожидает очередной “верховой” матч. Клуб из Калифорнии просто обязан наколотить кучу мячей, так как их соперник один самых слабых коллективов в стране. Самое время укрепить свою позицию в зоне плей-офф за счет аутсайдера.

Ориентировочные составы на матч Колорадо — Сан-Хосе:

“Колорадо” (4-5-1): Ховард — Смит, Уилсон, Абубакар, Росенберри — Акоста, Прайс, Рубио, Николсон, Льюис — Камара

Не сыграют: Форд, Вайн

“Сан-Хосе” (4-5-1): Вега — Лима, Юнгвирт, Кашия, Томпсон — Жадсон, Юисель, Вако, Эрикссон, Эспиноза — Хусен

Не сыграют: Годой

Прогноз на матч Колорадо Рэпидс — Сан-Хосе Эрквейкс:

На самом деле, не стоит обольщаться результатом прошлой встречи. Пусть “Колорадо” и забил шесть мячей, но это было лишь исключением из правил. В основном, хозяева не способны на такие перфомансы. Взгляните на их статистику — 48 пропущенных мячей за 23 матча. И если тотал больше 2,5 голов в этом противостоянии будет пробит, то только за счет гостей. “Сан-Хосе” уже не проигрывает пять матчей подряд, четыре из которых выиграл. Поэтому мы ставим на уверенную победу гостей с форой (-4,5) за 4,50