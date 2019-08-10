«Сан-Паулу» — «Сантос». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Сан-Паулу

Хозяева на данный момент располагаются на 6-ой строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, однако всего лишь одна победа поможет Сан-Паулу подняться в первую тройку. Сейчас команда пребывает в весьма неплохой форме — ничьи с Атлетико Минейро и Палмейрасом, победы нал Флуминенсе и Шапекоэнсе. Сегодня же хозяевам предстоит сложнейшая проверка на прочность — в соперниках Сантос, лидер чемпионата, проводящий просто идеальный сезон. Стоит отметить, что Сан-Паулу очень неплохо смотрится в атаке — в среднем за игру коллектив забивает по 1.25 гола, что для Бразилии — результат весьма неплохой. Да и в 4-ех из 5-ти личных встреч в рамках Чемпионата Бразилии сегодняшние хозяева смогли отличиться, уверен, смогут и сегодня, но вот не пропустить от Сантоса — задача невыполнимая…

Сантос

Сантос уверенно возглавляет турнирную таблицы Чемпионата Бразилии. Сейчас в активе гостей 32 очка, к слову, у ближайшего преследователя в лице Палмейраса всего лишь 28. В 13-ти поединках этого первенства команда одержала 10 побед и лишь раз проиграла. Невероятно много Сантос забивает — в среднем чуть меньше 2-ух голов за игру, конечно, на гол гости наиграют, все-таки терять очки сейчас нельзя, иначе может пропасть уверенность в себе, однако в последних турах Сантос далеко не безгрешен в обороне — Гояс и Аваи, команды из нижней части турнирной таблицы, смогли по разу отличиться в ворота лидера чемпионата, а уж Сан-Паулу, пребывающий в шикарной форме, наверняка найдет ключик к воротам гостей…

Прогноз

Думается мне, что нас ждет достаточно напряженный матч, в котором самым справедливым результатом будет ничья. Оба коллектива настроены взять максимум очков в этом поединке, так что голы будут с обеих сторон. Поставлю на то, что обе команды забьют!

«Сан-Паулу» — «Сантос». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 14-й тур.

«Сан-Паулу» — «Сантос».

Сан-Паулу. Стадион «Морумби». 10.08.2019. 23:00 МСК.

В 14-м туре бразильского первенства сразу несколько статусных матчей. Один из таких будет открывать тур, «Сан-Паулу» на своём «Морумби» примет «Сантос». Букмекерская линия на поединок стремится к равной. «Сан-Паулу» неплохо выступает в родных стенах, но ведь «Сантос» является лидером Бразилейрао, к тому же неплохо играющим в гостях.

«Сантос»: перенос на пользу?

В прошедший уик-энд поединок между «Атлетико Паранаэнсе» и «Сан-Паулу» не был сыгран, его перенесли на конец месяца. Сложно сказать в плюс это «триколор» или в минус, только время покажет. Однако, в турнирной таблице бразильского первенства «Сан-Паулу» упал на шестое место, пропустив вперёд себя «Коринтианс», в свою очередь, выигравший в четверг утром у «Гояса». Перед стартом 14-го тура «Сан-Паулу» уступает четвёртому в пелотоне, «Атлетико Минейро», три очка, но имеет в запасе один матч.

«Сан-Паулу» является одной из самых низовых команд лиги. «Триколор» пропустили лишь 7 голов в 12-ти играх, лучше результат только у «Палмейраса»: 7 в 13-ти. Но, и забивают будущие хозяева поля не так уж и часто, всего лишь 15 мячей, т.е. 1,25 гола за игру. На своём поле «Сан-Паулу» ещё ни разу не проигрывал в рамках бразильского чемпионата текущего сезона, но и выиграла команда Куки всего лишь дважды: у «Ботафого» и «Шапекоэнсе», четырежды сыграв вничью с «Фламенго», «Байей», «Крузейро» и «Палмейрасом».

«Сантос»: уже четыре очка отрыва от лидера

После паузы на игры Копа Америка-2019, «Палмейрас» заметно «подсел» в плане результатов, вылетел из Кубка Бразилии, в четырёх матчах чемпионата Бразилии подряд терял очки. Этой ситуацией воспользовался «Сантос», который эту же дистанцию прошёл без очковых потерь, одержал четыре подряд победы над «Байей», «Ботафого», «Аваи» и «Гоясом». Причём «Гояс» был в прямом смысле слова «разобран на запчасти», т.е. переигран со счётом 6:1.

После 13-ти туров, команда Сампаоли лидирует с 4-очковым гандикапом от «Палмейраса» и 8-очковым от «Фламенго». Очевидно, что «рыбы» находятся в хорошей форме. Но такая ситуация, т.е. наличие приличного отрыва и спад в игре основного конкурента, наверняка, расслабит «Сантос». Ждём, что в ближайших двух турах «рыбы» очки потеряют. На выезде «Сантос» имеет лучшую статистику в лиге, +4=1-1, 5:5 разница мячей. Как и в случае с «Сан-Паулу» обращаем внимание на низовость команды. Однако, если «триколор» имеют очень схожую статистику дома и в гостях, то у «Сантоса» в плане повышения результативности большой перекос на домашние матчи.

История личных встреч

«Сан-Паулу» и «Сантос» с сезона 1998 года играли между собой 61 раз. 19 раз побеждали «триколор», в 12-ти матчах зафиксированы ничейные исходы при 30-ти выигрышах «Сантоса». На «Морумби» «Сан-Паулу» побеждал немного чаще противника, +14=3-12, но при этом, по разнице мячей небольшое преимущество на стороне «рыб». Четыре последние личные встречи завершались исключительно через ТМ 2,5.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Сантос» оторвался от «Палмейраса» и даже в случае поражения на «Морумби» и победы «зелёных» над «Байей» в 14-м туре, «рыбы» сохранят лидерство. Этот нюанс может расслабить команду Сампаоли, которая уже длительное время выступает без сбоев. А ведь нельзя сказать, что сказать, что «Сантос» пока выглядит непобедимым, даже после 6:1 над «Гоясом».

Как раз после таких разгромов нередко и случаются спады, мы считаем, что в данной паре стоит сделать выбор в пользу хозяев поля. Что же касается тоталов, то судя по статистике личных встреч, а также, ориентируясь на выступление соперников в чемпионате, очень вероятен низовой исход матча.





Прогноз редакции на матч Сан-Паулу — Сантос

Центральным матчем 14-го тура чемпионата Бразилии станет битва “Сан-Паулу” и “Сантоса”. Состав “Триколор” пополнили Дани Алвес, самый титулованный футболист мира, и испанский защитник Хуанфран. Да, игроки действуют на одинаковой позиции правого защитника, но бразильские СМИ предполагают, что главный тренер Кука будет использовать Дани Алвеса в полузащите. Дебют новичков может состояться уже в матче с лидером первенства.

“Сантос” набрал потрясающую форму и одержал уже семь побед кряду. У “рыб” 32 очка, только три команды с 2003 года набирали после 13-го тура больше 30 баллов. И нынешний “Сантос” в их числе. Отрыв от идущего вторым “Палмейраса” достигает уже четыре очков.

Ориентировочные составы на матч “Сан-Паулу” — “Сантос”

"Сан-Паулу": (4-4-2) Вольпи — Алвес, Рейналдо, Винисиус, Арболеда — В.Луан, Эрнанес, Че Че, Антони — Раниель, Пато

Не сыграют: —

"Сантос" (4-3-2-1): Эверсон — Джонатан, Питука, Энрике, Вериссимо — Феррас, Жорже, Санчес Аркоса — Сотельдо, Гонсалес — Саша

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Сан-Паулу” — “Сантос”

Атакующий футбол Хорхе Сампаоли начинает приносить свои плоды. Если на старте сезона “рыбы” часто довольствовались минимальными победами со счетом 1:0, то последние две игры в чемпионате были выиграны со счетом 3:1 и 6:1. В случае успеха “Сантос” повторит свой рекорд 1980 года, тогда “черно-белые” одержали восемь побед кряду. Последние очные встречи команд не отличались голами, максимум — 2. Но сейчас не тот случай, впереди большая часть сезона, а трибуны яростно встретят Дани Алвеса и Хуафрана, что придаст хозяевам дополнительный заряд. Наш прогноз — тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2,5.

Даже если вы не интересуетесь бразильским футболом, то вам стоит посмотреть этот матч. На “Морумби” будет очень интересно!