Прогноз и ставки Фламенго — Гремио (11.08.19)

«Фламенго» — «Гремио». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 14-й тур.

«Фламенго» — «Гремио».

Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 11.08.2019. 01:00 МСК.

В рамках 14-го тура чемпионата Бразилии по футболу «Фламенго» сразится с «Гремио». Обе команды представляют страну в Кубке Либертадорес. Кроме того, «Гремио» до сих пор ещё имеет шансы на завоевание Кубка Бразилии. И именно второй по значимости турнир, по нашему мнению, для «бессмертных» является приоритетным на данный момент.

«Фламенго»: нужна победа кровь из носа

«Фламенго» совсем недавно продал двух центральных защитников: Лео Дуарте и Жана Лукаса. Зато купил Пабло Мари, как свободные агенты пришли в клуб ветераны: правый защитник Рафинья и левый защитник Филипе Луис. Можно сказать, что обмен равнозначный, тем более, что «красно-чёрные» ещё и заработали на трансферах неплохо. Однако, в турнирной таблице бразильского первенства «Фла» после 13-ти туров только третий, в восьми очках отставания от лидирующего «Сантоса». Такой гандикап нельзя назвать не отыгрываемым, помнится в прошлом году сам «Фламенго» имел примерно такой же гандикап перед «Палмейрасом», тот в итоге уступил «зелёным» титул.

В прошлом туре Жезушу пришлось ротировать состав, плюс из-за дисквалификации не мог играть Габриэль Барбоса. Это стало причиной провала в Салвадоре, «Фламенго» проиграл «Байе» 0:3, тогда как в том же туре «Сантос» обыграл «Гояс» 6:1, а «Палмейрас» привёз одно очко с «Арены Коринтианс». Прошедшая неделя для «красно-чёрных» была свободной, команда целенаправленно готовилась к «Гремио», поэтому ожидаем у хозяев основной состав и максимальную мотивацию на победу. Увеличивать отставание от «Сантоса» уже точно нельзя.

«Гремио»: курс на Кубок Бразилии

Через четыре дня после матча против «Фламенго» у «Гремио» первый полуфинал Кубка Бразилии против «Атлетико Паранаэнсе». А после, домашняя спарка с «Палмейрасом», сперва в рамках бразильского чемпионата, а после, первый матч ¼ финала Кубка Либертадорес. Наше мнение таково, что «бессмертные» сейчас сконцентрируются на кубковых турнирах. Понятное дело, что Серию А никто забрасывать не будет, гости будут выжимать максимум из каждого матча, но вот тренерский штаб на игры первенства не станет выставлять всех сильнейших, кому то будут давать отдых.

Связано это в первую очередь с тем, что в Бразилии, победа в Кубке — самый лёгкий путь пробиться в группу Кубка Либертадорес, плюс сам трофей является достаточно ценным в этой стране. Ну а КЛ, как аналог Лиги Чемпионов в Европе, т.е. самый престижный клубный турнир на континенте. Перед 14-м туром «Гремио» находится на 13-й позиции с 17-ю очками в копилке и отставанием от «Сан-Паулу», расположенного на шестом месте в четыре балла. На выезде коллектив из Порту-Алегре в рамках Бразилейрао-2019 провёл 7 матчей, в которых один раз победил при 4-х ничьих и двух поражениях.

История личных встреч

С сезона 1998 года «Фламенго» и «Гремио» сыграли между собой 43 раза, 14 побед на стороне «красно-чёрных», 10 матчей завершились вничью при 19-ти выигрышах «Гремио», разница мячей 49:60. На своём поле у команды из Рио-де-Жанейро большое преимущество, +14=2-6, 36:20 разница мячей. В пяти последних личных встречах четыре раза побеждали хозяева, также зафиксирована ничья на поле «Гремио».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Фламенго» продолжает оставаться самой результативной командой Серии А, особенно этот тезис применим к домашним играм коллектива Жезуша. В шести встречах, проведённых на «Маракане», «красно-чёрные» забили 19 голов, т.е. совершили более 3-х результативных действий за игру в среднем. Все шесть домашних матчей были выиграны.

«Гремио» в гостях играет очевидного второго номера, «бессмертные» не брезгуют ничьими, в семи играх вне родных стен таких насчитывается уже четыре. Однако, совсем скоро «Гремио» играть на Кубок Бразилии, в приоритетном для себя турнире. Ожидаем не полностью основной, а значит, уязвимый состав у гостей.





Фламенго

На данный момент Фламенго располагается на 3-ей строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, однако плотность в вышке бразильского футбола в этом году довольно солидная, так что расслабляться хозяевам рано. К тому же, в крайнем туре «Фламинго» проиграли на выезде Баие со счетом 0-3, однако сейчас предоставляется отличный шанс оправдаться в глазах болельщиков — домашний матч с Гремио Фламенго просто обязан выигрывать. К тому же, на своем поле коллектив смотрится очень сильно — в 6-ти матчах 6 побед с общим счетом 19-7. Вообще, в этом сезоне хозяева являются самой забивающей командой лиги — в среднем за матч в ворота соперника Фламенго влетает аж по два мяча. Уверен, что в этом матче именно за счет прекрасно игры в атаке хозяева смогут добыть столь нужные сейчас три очка…

Гремио

Гремио же идет на 13-ой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего лишь 17 очков, что, конечно, существенно меньше, чем у соперника. На выезде коллектив играет весьма неплохо — лишь два поражения в 7-ми поединках гостевого формата, однако визиты к Фламенго у Гремио решительно не получаются — в 6-ти последних матчах на «Маракане» победу праздновали именно хозяева встречи. В крайнем туре Гремио пропустил на своем поле 3 от Шапекоэнсе, игру в атаке которого можно охарактеризовать как очень слабую, и если уж «шапки» накидали в ворота сегодняшних гостей три, то сложно представить, сколько мячей в этом поединке сможет забить Фламенго, демонстрирующий лучшую атакующую игру в лиге…

Прогноз

Как мне кажется, в этом матче стоит присмотреться к победе хозяев поля. Фламенго идет на 3-ем месте в турнирной таблице, тогда как соперник ощутимо ниже. Фламенго шикарно играет на своем поле и очень много забивает, что еще нужно, чтобы предположить факт победу хозяев в этом поединке? Да ничего! Победа Фламенго!

Прогноз редакции на матч Фламенго — Гремио

“Фламенго” в середине прошлой недели сумел отыграться со счета 0:2 в 1/8 финала Кубке Либертадорес и одолел в серии пенальти эквадорский “Эмелек”. “Менгао” выплеснули массу эмоций в том матче. Именно этим мы можем объяснить разгромное поражение от “Байи Сальвадор” (0:3) в минувшие выходные в чемпионате. Оклемавшись, “Фламенго” в 14-м туре Бразилейрао сыграет против “Гремио”, который также пробился в четвертьфинал главного континентального турнира, переиграв парагвайский “Либертад” — 5:0 за две игры.

Ориентировочные составы на матч “Фламенго — “Гремио”

"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Тулер, Луис, Мари, Рафинья — Де Арраскаета — Рибейро, Пирис, Жерсон — Арау, Энрике

Не сыграют: —

"Гремио" (4-2-3-1): Виктор — Л.Гомес, Жеромел, Кортес, Каннеманн — Пьерр, Энрике — Алиссон, Майкон, Андре — Эвертон

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Фламенго — “Гремио”

Эвертон против Фелипе Луиса и Рафиньи. Противостояние намечается что надо. Звездные новички “Фламенго” уже сыграли за новую команду и готовы сдержать одного из лучших футболистов недавнего Кубка Америки.

“Гремио” не проигрывает со второго июня, это 11 матчей. Парадоксально, но это не отображается на турнирной таблице, “бессмертные” идут только на 13-й позиции, “Фламенго” же занимает третье место. “Менгао” наконец-то подходит к матчу чемпионата после недельного цикла подготовки. Как правило, “красно-черные” в таких встречах добиваются своего. Наш прогноз — победа хозяев с коэффициентом 1,73.