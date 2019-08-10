Прогноз и ставки Торонто — Орландо Сити (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Торонто — Орландо

“Торонто” и “Орландо” идут соседями в турнирной таблице Восточной конференции. У хозяев 32 очка и они занимают восьмую строчку. В это время у гостей на три очка меньше и они расположились на позицию ниже. Учитывая, что команды показывают крайне нестабильный футбол, ожидать чего-то в этой игре очень сложно. За последние пять матчей оба клуба проиграли по два раза, при этом канадцы выиграли трижды, а “львы” дважды.

Ориентировочные составы на матч Торонто — Орландо Сити:

“Торонто” (4-5-1): Уэстберг — Мавинга, Гонсалес, Ауро, Симан — Брэдли, Осорио, ДеЛеон, Посуэло, Шаффельбург — Алтидор

Не сыграют: Морроу, Галлардо

“Орландо” (4-3-3): Гринвис — Моутинью, Жанссон, Сане, Руан — Джонсон, Мендес, Клештан — Нани, Акинделе, Даер

Не сыграют: —

Прогноз на матч Торонто — Орландо Сити:

Главная слабость “Торонто” — оборонительная линия. Судите сами — 40 пропущенных мячей за 24 игры. С такой статистикой лезть в зону плей-офф довольно забавно, ведь там находятся команды куда сильней. Хотя, лидер Востока “Филадельфия” пропустила лишь на три гола меньше, так что ничего невозможного нет. Этот матч будет решать, кто из соперников будет бороться до последних туров за возможность попасть в стадию турнира, где играют на вылет. Так что мы рассчитываем на активность в этом противостоянии. Наш прогноз — тотал больше 3,5 голов за 2,25

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ФК Торонто

В данном коллективе средняя треть хорошо проявляет себя. В МЛС лучшим по точности передач является ФК Торонто, По владению мячом входит в топ-5 лучших. Сильные стороны атаки отыгрывание позиций из атака с флангов. В домашних матчах наряду с Аталантой клуб ФК Торонто забивает больше всех голов, за 13 матчей забили 27 голов. Однако, в защите есть над чем работать, слабые стороны, препятствование созданию голевых ситуаций противником, и уход от нарушений в опасных зонах, в итоге данный клуб пропускает много голов. Сейчас на 8 месте в Восточной конференции, всего одно очко до зоны плей-офф, Здесь ФК Торонто постарается одержать победу.

Орландо Сити

Прервал безвыирышную серию этот клуб, в крайнем матче одолел Даллас 2-0. Ныне занимает девятую позицию. Этот клуб тоже будет мотивирован, ведь до топ-7 отставание составляет 4 очка. Данный коллектив неплохо исполняет штрафные удары. На выезде в 7 из 12 матчей Орландо Сити удалось добыть очки. В гостях в каждом из 4 крайних матчей забивал как минимум один гол.

Прогноз

В этом противостоянии фаворит ФК Торонто, за матч дома забивает 2 гола, уже по 9 голов забили Алтидор и Посуэло. ФК Торонто в 12 из 13 домашних матчей забивал как минимум 1 гол. Стоит учитывать то, из всех команд в Западной конференции в домашних матчах больше всего голов пропустил ФК Торонто. Орландо Сити на выезде за игру забивает 1.2 гола. С учетом всех соревнований в 11 из 13 гостевых матчей Орландо Сити забивал. Из 5 крайних очных встреч четыре были ОЗ. Предполагаю, что здесь обе команды забьют.