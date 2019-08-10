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Запись от Авг 10, 2019 в 22:30 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Спортинг Канзас Сити — Реал Солт-Лейк (11.08.19)

Баракальдо — Реал Спортинг 2: прогноз на 7 августа 2019

Баракальдо и Спортинг играют очень часто между собой и баланс побед и поражений у них поровну. В прошлом сезоне Баракальдо был выше Спортинга на 4 строчки и смотрелся более уверенно. Особенно хорошо команда выступала на своём поле, имея более 60% положительных результатов и забивая в 80% матчей. Так что и сегодня Баракальдо идёт фоваритом встречи и вполне может одержать трудовую победу над соперником.

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Прогноз редакции на матч Спортинг Канзас Сити — Реал Солт-Лейк

“Реал Солт-Лейк” находится на шестом месте в турнирной таблице Запада, поэтому их можно считать фаворитами в игре против “Канзаса”. Однако, хозяева вряд ли будут бояться своих гостей, ведь в прошлом матче они уже одолели клуб из зоны плей-офф. Тогда игроки Питера Вермеса обыграли “Сиэтл Саундерс” со счетом 3:2. Поэтому в этой игре можно ожидать равной битвы. Тем более, что аутсайдер будет принимающей стороны и может рассчитывать на родных болельщиков. Да и подопечные Майка Петке не блещут стабильностью. 

Ориентировочные составы на матч Канзас — Реал Солт-Лейк:

“Канзас” (4-3-3): Мелия — Синович, Беслер, Фонтас, Зуси — Гутьеррес, Санчес, Файлхабер — Саллой, Хуртадо, Жерсу

Не сыграют: Уоллас

“Реал Солт-Лейк” (4-5-1): Римандо — Тойа, Глад, Сильва, Эррера — Бекерман, Луис, Баирд, Руснак, Кинтеро — Крейлач

Не сыграют: Аллен, Белтран, Джонсон

Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Реал Солт-Лейк:

В прошлом туре “Реал Солт-Лейк” обыграл “Нью-Йорк Сити” со счетом 3:1. Напомним, что “Нью-Йорк Сити” идет в лидерах Востока, так что этот результат можно считать весьма успешным. До этого у гостей было два ничейных и низовых матча. А у “Канзаса” за последние пять матчей насчитывается лишь два поединка, где было забито меньше, чем три мяча. Мы думаем, что в очной битве команды пробьют “верх”. Особенно если вспомнить, что хозяева пропустили уже больше 40 голов за сезон. Ставим на тотал больше 2,5 голов за 3,0

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Прогноз, ставки и коэффициенты Спортинг Канзас Сити — Реал Солт-Лейк (11.08.19)

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