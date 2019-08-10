Прогноз, ставки и коэффициенты Арсенал Тула — Уфа (11.08.19)

Арсенал Тула

Лишившись краев своей атаки, потеряв Мирзова, Бакаева, Джорджевича, Арсенал Черевченко закономерно провалился в квалификации Лиги Европы. Когда с тобой играют в футбол который ты сам показываешь с условным Зенитом, одержать победу сложно. Может быть и хорошо это. Шансов в Европе все равно бы не было. А при напряженном графике, не обладая полнотой состава, можно было бы свалиться в чемпионате в зону вылета.

Чемпионат «пряники» начали не очень. И мне на данный момент сложно говорить на что будут претендовать хозяева в нынешнем сезоне. Гостевая победа над Тамбовом, гостевая над Крыльями — пока Арсенал не может выиграть на своем поле. Что даже очень удивительно. И все же, с соперником подобным УФЕ в любом состоянии коллектив Черевченко подходит в статусе фаворита. Другое дело, получится ли одержать победу. Возможно, нет. Но и уступать «красно-желтые» вроде бы не должны.

Уфа

УФА начала плохо по результатам. Но не по игре. По три пропущенных от Урала и Краснодара наверняка много. Но вот и забить удавалось дважды. Когда такое было? После была победа над Крыльями, в последнем туре ничья с новичком Сочи. У гостей как появились существенные проблемы в обороне. Но в атаке дружина Евсеева вроде бы смотрится не так плохо. Удастся ли воспользоваться тяжелым календарем Тулы узнаем совсем скоро.

Прогноз

По стартовым турам пока делать выводы не стоит. Фактор домашнего поля, по моему мнению, все же должен стать ключевым фактором в определении победителя. Башкирский коллектив на выезде одерживает победы по очень большим праздникам. И явно не над соперниками уровня Арсенала. Предположу что тулякам вполне по силам наконец-то одержать первую домашнюю победу на своем поле. Но она будет добыта с минимальным преимуществом.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Уфа» (11.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

«Арсенал» – «Уфа»

Стадион: «Арсенал» (Тула, Россия)

Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)

11.08.2019. 14:00 МСК.

После вылета из квалификации Лиги Европы футболисты «Арсенала» не опустили руки и смогли обыграть на выезде «Тамбов». Получится ли у подопечных Игоря Черевченко одержать победу теперь и над «Уфой»? Мы считаем, что да!

Форма команды «Арсенал»

Наконец-то «Арсенал» возвращается в привычный для себя график с недельным циклом. Да, команда оказалась не готова к выступлению на двух фронтах, в первом же своём противостоянии Лиги Европы уступила «Нефтчи», однако теперь может сконцентрироваться на выступлении во внутреннем чемпионате, где пока что «пушкарей» всё получается весьма неплохо. В четырёх стартовых турах подопечные Игоря Черевченко одержали победы над «Крыльями Советов» и «Тамбовом», сыграли вничью с московским «Динамо», а поражение от «Ростова» пришлось именно на времена выступления в Лиге Европы. В прошлом туре в составе «Арсенала» неплохо дебютировал арендованный у «Спартака» Александр Ломовицкий, который, несомненно, усилит туляков.

Форма команды «Уфа»

На старте сезона подопечные Вадима Евсеева пережили два тяжелейших в эмоциональном плане поединка. Сначала они едва не отыгрались в Екатеринбурге, где сначала уступали «Уралу» 0:2, затем – 1:3, сократили отставание до минимума, но всё же уступили – 2:3. В следующем поединке уфимцы обыгрывали 2:0 «Краснодар», однако во втором тайме позволили южанам не только сравнять счёт, но и вырвать победу – 2:3. Казалось, эти матчи станут серьёзным ударом для башкирского клуба, однако в следующем туре они дома обыграли «Крылья Советов» – 3:1, а затем в гостях смогли поделить очки с ФК «Сочи» – 0:0. Таким образом, «Уфа» уже покинула зону вылета и готова подниматься дальше.

История личных встреч между «Арсеналом» и «Уфой»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой восемь очных встреч. На счету туляков три победы, уфимцы были сильнее в четырёх поединках, а ещё однажды была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей также на стороне башкирского коллектива – 8:6. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала случилась ничья – 1:1, а затем победу праздновали футболисты «Арсенала» – 2:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

За ту неделю, что «Арсенал» неудачно принимал участие в Лиге Европы, футболисты смогли прочувствовать тяжелейший режим, после чего играть в недельном цикле будет для туляков заметно проще. Уже в прошлом туре они смогли добыть важную победу над «Тамбовом», что добавит им уверенности в собственных силах, после чего планомерно готовились к поединку с «Уфой». Разумеется, «пушкари» являются гораздо более мастеровитой командой, нежели башкирский коллектив со всеми его потерями межсезонья. Учитывая, что в трёх последних очных встречах туляки набрали семь очков из девяти возможных, напрашивается ставка на





Прогноз редакции на матч Арсенал Тула — Уфа

Сумеет ли «Арсенал» окончательно реабилитироваться за позор в Лиге Европы? Первый шаг к этому был сделан в матче против «Тамбова». Осталось извиниться перед болельщиками на своем поле. «Уфа» Вадима Евсеева – очень боевая команда, которая и сама не играет и другим не дает. Матч команд, которые исповедуют абсолютно разные футбольные философии.

Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Уфа»:

«Арсенал» (4-5-1): Левашов – Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес – Горбатенко, Костадинов, Лессовой, Чаушич, Ломовицкий — Луценко

Не сыграют: —

«Уфа» (3-4-3): Беленов – Неделчару, Пуцко, Табидзе – Сухов, Карп, Фомин, Алиев – Тиль, Игбун, Козлов

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Арсенал» — «Уфа»

Обе команды все еще испытывают огромные проблемы в атаке. «Уфа» в принципе создает мало моментов, уповая на индивидуальное мастерство Игбуна. А «Арсенал» до сих пор не нашел замену тройке: Бакаев-Мирзов-Джорджевич. Скудный выбор исполнителей не позволяет тренерам ставить атакующий футбол.

Нас снова ждет вязкий матч с большим количеством стычек и остановок. «Уфа» будет в своей стихии, но Тула сейчас просто лучше. На своем поле в этом сезоне «Арсенал» еще не выигрывал – пора прерывать традиции. Тем более, что в перспективе есть гипотетический подъем в тройку лидеров. «Уфа» намного лучше играет дома на своем искусственном поле. Наш прогноз – побед «Арсенала» за 2,15.

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Арсенал Тула — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Арсенал Тула — Уфа. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Арсенал Тула — Уфа. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Арсенал Тула — Уфа, который состоится на стадионе Арсенал в воскресенье 11 августа, начало в 14:00 (МСК).

Арсенал Тула — Уфа. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Арсенал, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. После четырех туров в активе тульского клуба семь очков и он делит четвертое место с еще четырьмя командами. В прошлое воскресенье «Оружейники» обыграли на выезде Тамбов со счетом 1:0 — единственный гол забил Евгений Луценко. Это была вторая победа Арсенала в нынешнем сезоне, но оба раза он выигрывал на чужом поле, а вот дома в двух встречах набрал только одно очко. С учетом прошлого сезона Арсенал проиграл лишь 2 из 17 последних матчей в чемпионате России, одержав девять побед и шесть раз сыграв вничью. А у себя дома после серии из 11 матчей без поражений — семь побед и четыре ничьи, Арсенал набрал всего одно очко в трех последних встречах.

Уфа в четырех первых матчах чемпионата набрала четыре очка. После поражений от Урала и Краснодара с одинаковым счетом 2:3 она сначала обыграла дома Крылья Советов со счетом 2:1, а в прошлом туре сыграла вничью 0:0 в гостях у Сочи. За восемь последних матчей в Премьер-лиге Уфа одержала всего одну победу и потерпела пять поражений. А на выезде она не побеждает с середины марта 2018 года или 20 матчей подряд, 12 раз сыграв вничью и восемь раз проиграв. В половине поединков на данном отрезке Уфа не забивала ни одного гола и только в двух встречах ей удалось забить по два мяча.

Арсенал Тула — Уфа. Ставки на матч:

Арсенал Тула — Уфа. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах с Уфой Арсенал набрал четыре очка. Но если на выезде он победил со счетом 2:1, то дома сыграл с ней вничью 1:1. Кстати, это была единственная ничья за десять матчей противостояния — в остальных встречах пять раз побеждал Арсенал и четыре раза выигрывала Уфа. Результативность матчей Арсенала и Уфы невысокая и всего в трех матчах из десяти забивалось больше двух голов, тогда как в пяти поединках забивалось не более одного мяча.

>Забивает за игру

1.5

Арсенал Тула — Уфа. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что Арсенал вряд ли сможет оправдать статус фаворита и, скорее всего, потеряет очки в этой встрече. Наиболее вероятным исходом которой выглядит ничья. В данном случае можно поставить на победу Уфы с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа Арсенала 1:0 (коэффициент 6.00). Сделать ставку на победу Уфы с форой (+0.5) можно с коэффициентом 1.81.



Добудет ли «Арсенал» в Туле первую победу в РПЛ-2019/20?

«Арсенал» Тула

В воскресенье, 11 августа, в пятом туре РПЛ тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Уфой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на



Обыграв в последнем своем матче «Тамбов» в гостях со счетом 1:0, «канониры» таким образом прервали свою 3-матчевую проигрышную серию.





В этом отрезке «пряники» уступили дома «Ростову» (2:3) в рамках третьего тура РПЛ, а также дважды проиграли азербайджанскому «Нефтчи» во втором раунде отбора Лиги Европы: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.









С семью очками после четырех туров российского первенства туляки расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, но такое же количество пунктов имеют еще четыре команды.









В прошлом розыгрыше РПЛ «Арсенал» на своем поле выступал очень уверенно, что не скажешь об этом сезоне. В двух домашних встречах текущего чемпионата «пушкари» набрали всего лишь один пункт, забили три мяча, а пропустили на один больше.







«Уфа»



«Уфа» смогла сохранить свою прописку в вышке только по итогам стыковых встреч, где в 2-матчевой дуэли переиграла третью команду ФНЛ «Томь» — 2:0 и 0:1.









Начали эту Премьер-лигу уфимцы с двух поражений с одинаковым счетом 2:3. Сперва они были повержены «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома «Краснодаром».





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Затем «горожане» обыграли «Крылья Советов» на своей территории 2:1, а в четвертом туре они поделили очки с ФК «Сочи» на его поле — 0:0.





С четырьмя набранными баллами уфимский коллектив после четырех туров разместился на 12-й строке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.









В прошлом чемпионате России в Туле эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Уфе победил «Арсенал» — 2:1.







Прогноз на «Арсенал» Тула — «Уфа»



В рамках РПЛ уфимцы не могут одержать выездную победу в последних 20 встречах. Прогнозируем, что и в этой игре им будет трудно рассчитывать на три очка.





Предлагаем поставить на выигрыш туляков, которые постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за позорный вылет из еврокубков.