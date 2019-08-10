Прогноз и ставки Трактор — Северсталь (11.08.19)

Трактор

Трактор в прошлом сезоне показал себя коллективом достаточно средним — челябинская команда сумела-таки взобраться на 8-ую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, и уже в первом раунде «медведи», ясно дело, влетели Автомобилисту. В это межсезонье сменилось руководство, и все «элитные ребята», игравшие из-за своих фамилий, клуб покинули. Малыхин, Лисин, Калинин, Кручинин, Седлак, Гика, Карлин, Попов, достаточно сильные исполнители пополнили челябинскую команду в это межсезонье. Думается мне, что в этом поединке с Северсталью, которая толком вкатиться в сезон не успела, у Трактора есть реальные шансы на победу в основное время, к тому же, поединок для Трактора домашний, а на своем льду «медведи» играют против Северстали очень неплохо — 3 победы в последних 4-ех личных встречах. Уверен, и сегодня хозяева сделают все возможное для победы…

Северсталь

Северсталь же в прошлом сезоне заняла предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, команда проваливалась в каждом 2-ом матче, однако руководству, видимо, это абсолютно до лампочки, достаточного финансирования коллектив не получает, поэтому на смену легионерам-лидерам пришли ребята с ВХЛ, таким образом Северсталь прилично разгрузила зарплатную ведомость и облегчила жизнь спонсорской команде. В первом товарищеском поединке этого межсезонья череповчане проиграли магнитогорскому Металлургу со счетом 1-2, хотя по игре уральцы доминирование имели полное, и лишь чудом Северсталь смогла не влететь крупно. Думаю, что в поединке с другой уральской команды у Северстали шансов на успех вновь будет не очень много…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к победе хозяев. Трактор произвел несколько хороших трансферов, подписав «трудяг», способных реально пахать на льду, в то время как Северсталь потеряла лидеров, которых и так-то было раз-два и обчелся. Победа Трактора!

Прогноз на матч «Трактор» – «Северсталь» (11.08.2019)

Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.

«Трактор» – «Северсталь»

Арена: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

11.08.2019. 15:00 МСК.

Подопечные Петериса Скудры начали домашний турнир с победы над сборной, собранной из игроков «Трактора», «Металлурга» и «Северстали». Смогут ли челябинцы выиграть и во втором поединке кряду? Мы считаем, что да!

Форма команды «Трактор»

В нынешнее межсезонье в челябинском хоккее произошла настоящая революция. После времён руководства клубом Михаила Юревича, когда «Трактор» добирался до финала Кубка Гагарина, несколько сезонов подряд уральцы не имели возможности решать серьёзные задачи. И сейчас произошли перемены, способные улучшить позиции команды. Главным человеком в «Тракторе» стал Борис Видгоф, который, как и полагается, пообещал, что теперь челябинцы, как минимум, будут играть в финале. Решать эту задачу доверено новому наставнику Петерису Скудре. Колоссальные изменения коснулись и состава, где практически в полном составе обновили легионеров, а общее число новичков впечатляет – 21 человек. В стартовом матче домашнего турнира «Трактору» удалось обыграть сборную Кубка губернатора – 5:2.

Форма команды «Северсталь»

По итогам минувшего сезона «Северстали» удалось сохранить за собой прописку в КХЛ, что уже можно считать успехом. Тем не менее, в межсезонье команда Андрея Разина постаралась укрепиться, имея весьма скромный бюджет. На стартовых минутах первого матча Кубка губернатора Челябинской области череповчане много ошибались и заметно уступали по игре «Металлургу», дважды пропустили, после чего стали забирать у соперника инициативу, забросили ответную шайбу, но всё же уступили – 1:2. Как и в прошлом чемпионате, подопечные Андрея Разина стремились показывать живой и яркий хоккей, много атаковали и совершенно не стеснялись более статусного оппонента.

История личных встреч между «Трактором» и «Северсталью»

В рамках КХЛ команды провели между собой 23 очные встречи. На счету челябинского клуба 17 побед, а череповчане были сильнее в шести поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне южноуральцев – 68:53. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали» – 4:0, 2:1 и 4:2, а однажды сильнее были игроки «Трактора» – 2:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

В межсезонье в «Тракторе» произошли серьёзные изменения, поэтому домашний предсезонный турнир – это отличный способ показать, к чему всё это привело. В стартовом поединке подопечные Петериса Скудры уже порадовали собравшуюся публику яркой игрой и вряд ли планируют на этом останавливаться. Накануне в составе челябинцев не было многих лидеров, которые, безусловно, появятся против «Северстали». Команда Андрея Разина неплохо смотрелась в стартовом матче турнира, однако уровня исполнительского мастерства игрокам определённо не хватает, чтобы противостоять более классным противникам. Как итог, напрашивается ставка на