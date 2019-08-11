Прогноз редакции на матч Лестер — Вулверхэмптон

Прогноз и ставки Лестер — Вулверхэмптон (11.08.19)

«Лестер» покажет хороший атакующий футбол

«Лестер»

В рамках стартового тура АПЛ состоится поединок, в котором встретятся «Лестер» и «Вулверхэмптон. Встреча пройдет на арене «Кинг Пауэр» в Лестере. Главный арбитр матча Андре Марринер просвистит в 16:00 по московскому времени. Прогноз на



В марте команда сменила тренера. С поста ушел Клод Пюэль и его место занял Брендан Роджерс. У британца было мало времени, чтобы показать свои наработки, поэтому в новом сезоне наставник «лис» сможет продемонстрировать свой талант.





Для этого руководство выделило ему деньги. Оно может себе это позволить. Так был выкуплен Юри Тилеманс у «Монако», а также у «Ньюкасла» приобрели Айозе Переса. Так что в целом атака и середина поля у «Лестера» теперь выглядит куда более сильной.









Календарь и таблица АПЛ





Готовиться к сезону клуб начал в середине июля. В этот период «синие» провели товарищеские игры с такими скромными коллективами как «Челтенхэм», «Сканторп», «Кембридж» и «Ротерхэм». Обыграть удалось всех, кроме последнего соперника. С ним «лисы» сыграли вничью 2:2.





Позже были более серьезные команды. «Лестер» также выиграл у «Сток Сити» 1:2, а затем обыграл «Аталанту» 2:1.







«Вулверхэмптон»



Гости уже начали сезон. Они попали в Лигу Европы, и им пришлось начинать со второго квалификационного раунда. Но перед этим «волки» достойно выступили на турнире Азия Трофи, где они разгромили «сорок» 0:4 и выиграли в финале у «горожан» по пенальти.









В ЛЕ на пути сначала попался «Крузейдерс» из Северной Ирландии. «Вулверхэмптон» обыграл соперника с общим счетом 6:1. Уже в первом матче с «Пюником» «оранжевые» заложили основательный фундамент для продолжения европейского пути, поскольку гости выиграли со счетом 0:4, причем на выезде.





Летом команда взяла в аренду Хесуса Вальехо из «Реала». Кроме того, ряды команды пополнили Патрик Кутроне и Леандер Дендокер. Последними приобретениями стали Жордао и Нету.









Из основных футболистов травмирован только Гиббс-Уайт. Остальные готовы к игре. В любом случае глубина состава позволяет Эспириту Санто экспериментировать.







Прогноз



С небольшим перевесом фаворитом является «Лестер». На его победу дают 2.23, тогда как на победу «Вулвс» предлагают 3.50. На ничью поставили 3.30.





Матч должен получиться очень интересным. Гости показали хорошую предсезонку и достойно выступили на старте сезона. Да и в целом прошлый сезон «волки» провели очень сильно, учитывая, что это был их первый год в АПЛ после длительного отсутствия.





«Лисы» же доукомплектовались двумя хорошими исполнителями. Единственное, что может сказаться — это отсутствие Магуайра. В любом случае, его есть кем заменить.





Хозяева выиграли две последних домашних встречи. Прошлое противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу «Вулверхэмптона».









«Лестеру» под силу выиграть хотя бы один тайм. Они имеют в активе очень эффективных нападающих. Так что «победа первой хотя бы в одном тайме» за 1.67 является неплохим вариантом для ставки.





Прогноз редакции на матч Лестер — Вулверхэмптон

Матч команд, которые в новом сезоне АПЛ грезят большими надеждами. В обеих командах подобрался очень приличный состав и все ментально готовы к следующему шагу. Хотя «Лестер» не так давно выигрывал АПЛ, но доказывать свой класс надо постоянно. Борьба в середине таблицы – задача не для этого состава.

«Волки» стали настоящим открытием прошлого сезона, финишировав на шестом месте. Удастся ли закрепить этот успех. Не будем забывать и про матчи в Лиге Европы.

Ориентировочные составы на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон»:

«Лестер» (4-4-2): Шмейхель — Чилуэлл, Союнджу, Эванс, Перейра — Чоудхери, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон — Перес, Варди

Не сыграют: —

«Вулверхэмптон» (4-4-2): Патрисиу — Траоре, Беннет, Коуди, Боли, Джони — Дендокер, Невеш, Моутиньо — Жота, Хименес

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Лестер» — «Вулверхэмптон»

«Лестер» сумел перестроиться буквально за один месяц. В концовке прошлого сезона Джейми Варди был таким же убийственным наконечником атак, как в чемпионский год. «Лестер» прилично отдышался после самого успешного сезона в истории и готов к новым подвигам. «Вулверхэмптон» все тот же крепкий клуб, в раздевалке которого звучит преимущественно португальская речь. Команда умеет играть на результат и четко знает, какие матчи отпускать не имеет права.

Эта игра очень серьезный экзамен для тех и других. Глядя на результат первых туров, все будут отталкиваться от притязаний на сезон. Обе команды умеют ярко атаковать и жестко защищаться. Кажется, что пока время для первого еще не пришло. Наш прогноз на этот матч – тотал меньше 2,5 голов за 1,85.

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Лестер Сити

«Лестер» провел хорошую подготовку к новому сезону. Команда сыграла 6 товарищеских поединков, в которых одержала 5 побед и однажды сыграла вничью. Победы были одержаны над такими клубами, как «Сканторп Юнайтед» (1:0), «Челтенхэм» (2:1), «Кембридж Юнайтед» (3:0), «Сток Сити» (2:1), а также «Аталанта» (2:1), тогда как мирный исход «лисы» расписали с «Ротерхэмом» (2:2). Коллектив Брендана Роджерса перед началом сезона входит в расширенный список команд, готовых бороться за зону еврокубков, потому как клубу, в большинстве своем, удалось сохранить своих лидеров, с которыми команда попытается сотворить ту волшебную сказку, и тот прекрасный сезон, который руководство команды и все болельщики клуба запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Вулверхэмптон Уондерерс

«Вулверхэмптон» был более скромен в межсезонье, и провел только два поединка. Команда участвовала в турнире «Азия Трофи», и смогла его выиграть, одолев в финале сам «Манчестер Сити» Пепе Гвардиолы, пусть и в серии послематчевых пенальти. Кроме этого, команда сыграла два матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором по сумме двух поединков (6:1) одолела скромный коллектив «Крусейдерс». Своим настроем «волки» показывают, что настроены на новый сезон весьма неплохо, и с ними придется считаться даже самым непримиримым соперникам, одним из которых, безусловно, является «Лестер».

Прогноз

Статистика и цифры:

— На своем поле «Лестер» побеждал «волков» в 2-х предыдущих поединках;

— «Тотал меньше 2,5 голов» в матчах «Лестера» и «Вулверхэмптона» играл в 3-х предыдущих случаях из 4-х;

— «Вулверхэмптон» имеет 4-матчевую беспроигрышную серию во всех матчах, а «Лестер» — 7-матчевую.

Вряд ли стартовая встреча сезона для участвующих в этом поединке команд станет результативной. Что-то мне подсказывает, что исход игры вообще решит один-единственный гол, который забьют по ходу встречи хозяев. Попробую рискнуть и сделать свою ставку в пользу «лисов», тем более, что два предыдущих поединка на «Кинг Пауэр Стэдиум» закончились в их пользу.

Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч АПЛ (11.08.2019)

Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (11.08.2019)

Лестер — Вулверхэмптон. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Лестер — Вулверхэмптон, который состоится на стадионе Кинг Пауэр (King Power Stadium) в воскресенье 11 августа, начало в 16:00 (МСК).

Лестер — Вулверхэмптон. Кто фаворит матча?

В этом матче букмекеры считают фаворитом Лестер, хотя и оценивают вероятность его победы ниже 50%. То есть, по мнению букмекеров, «Лисы» скорее потеряют очки, чем обыграют Вулверхэмптон. В прошлом сезоне Лестер занял девятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка. В конце сезона он проиграл всего два из девяти последних матчей, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. А на своем поле Лестер выиграл четыре из шести предыдущих поединков, уступив лишь раз. Для сравнения, перед этим он проиграл в родных стенах в четырех матчах кряду с общим счетом 2:8.

Вулверхэмптон прошлый чемпионат Англии завершил на седьмом месте, что позволило ему пробиться в Лигу Европы. При этом всего пять очков отделили «Волков» от зоны Лиги чемпионов. В конце чемпионата они выиграли три из пяти матчей, проиграв только Ливерпулю. Правда, на выезде Вулверхэмптон одержал лишь одну победу за семь последних матчей при двух ничейных результатах и четырех поражениях.

Лестер — Вулверхэмптон. Ставки на матч:

Лестер — Вулверхэмптон. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в чемпионате Англии Лестер и Вулверхэмптон обменялись домашними победами. В частности, «Лисы» выиграли на своем поле со счетом 2:0. Также они провели один матч в Кубке лиги и Лестер выиграл его на выезде по пенальти. В целом в этом противостоянии в последние годы было равенство. Так, из 16 предыдущих матчей между Лестером и Вулверхэмптоном во всех турнирах половина поединков в основное время завершалась вничью и по четыре раза выигрывала каждая из команд.

>Забивает за игру

0

Лестер — Вулверхэмптон. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Лестера в этой игре и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Лестера 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Лестера с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.605.