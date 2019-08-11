Прогноз редакции на матч Любек — Санкт-Паули

Прогноз и ставки Любек — Санкт-Паули (11.08.19)

Любек — Санкт-Паули. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (11.08.2019)

Любек — Санкт-Паули. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (11.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Любек — Санкт-Паули состоится в воскресенье 11 августа в 16:30 (МСК) на стадионе Ломюле.

В одном из матчей первого раунда Кубка Германии Любек примет на своем поле Санкт-Паули. В этой игре букмекеры считают фаворитом команду из Гамбурга, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. Санкт-Паули играет во втором дивизионе Германии. В прошлом сезоне он финишировал в этой лиге на девятом месте. А в этом футбольном году Санкт-Паули провел два матча и набрал пока только одно очко, сыграв вничью 1:1 в гостях у Арминии и проиграв дома Гройтеру со счетом 1:3. В Кубке Германии в прошлом сезоне он вылетел в первом же раунде, проиграв в дополнительное время Веену со счетом 2:3. Во второй раз подряд Санкт-Паули не смог одержать ни одной победы за турнир. В целом из 13 последних матчей в Кубке он выиграл лишь три и ни разу больше одного за розыгрыш. Интересно, что все три победы были гостевыми и во всех трех случаях Санкт-Паули забивал ровно по три гола.

Любек выступает в региональном дивизионе или четвертой по силе лиге страны. В прошлом сезоне в своей группе он занял второе место, на три очка отстав от победителя — резервистов Вольфсбурга. В этом футбольном году он выиграл все три матча чемпионата с общим счетом 7:2. В Кубке страны Любек в последний раз играл в 2016 году, когда в первом же раунде проиграл с крупным счетом 0:3 как раз Санкт-Паули. Это было его пятое подряд поражение в турнире. В последний раз он побеждал в Кубке в 2009 году — тогда Любек в первом раунде оказался сильнее Майнца, выиграв в дополнительное время со счетом 2:1. В «нулевых» Санкт-Паули и Любек вместе играли в региональной лиге и провели в общей сложности восемь матчей, половину из которых выиграл Любек и только два раза победил клуб из Гамбурга. С тех пор они провели еще всего один матч — в Кубке страны три года назад, и тогда, как было сказано выше, победил Санкт-Паули. Аналитики сайта считают, что в предстоящей игре Санкт-Паули победить вряд ли удастся и он, скорее всего, потерпит поражение от Любека. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш хозяев с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Любек — Санкт-Паули:

Победа Любека — 3.65, ничья — 3.83, победа Санкт-Паули — 1.94.

Любек — Санкт-Паули. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 11 августа):

Победа Любека с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Чуть менее высоко котируется победа Санкт-Паули со счетом 2:1 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш Любека с форой (0) принимаются с котировкой 2.61.

Прогноз редакции на матч Любек — Санкт-Паули

Пока еще не стартовала немецкая Бундеслига зрители в Германии могут посмотреть кубковые футбольные баталии. “Любек” является представителем Северной региональной Лиги, и в этом сезоне борется за повышение. Чтобы попасть в Третью немецкую Лигу “Любеку” нужно занять 1 место в своем чемпионате. На данный момент в своем дивизионе “Любек” идет без очковых потерь, одержав три победы в первых 3 турах.

“Санкт-Паули” является представителем Второй немецкой Бундеслиги. Гости сегодняшнего матча начали сезон не слишком удачно. После 2 туров в активе “Санкт-Паули” всего лишь 1 очко.

Ориентировочные составы на матч Любек — Санкт-Паули

“Любек” (4-3-3): Лукас — Томми, Даниэль, Тим, Ким Дон-Су — Яла, Николас, Марсель — Патрик, Ахмет, Даниэл

Не сыграют: —

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Пак И Ён, Хорншух, Авевор, Бубалла — Кнолль, Беккер — Мияити, Конте, Дели — Диамантакос

Не сыграют: Остигард, Цандер, Флум, Бенателли, Тащи, Феерман

Прогноз на матч Любек — Санкт-Паули

В 3 туре Северной региональной Лиги “Любек” на своем поле победил клуб “Люнебургер Ганза” со счетом 2:0. “Санкт-Паули” в рамках 2 тура Второй Бундеслиги дома потерпел поражение от “Гройтер Фюрта” — 1:3.

Безусловным фаворитом этого матча является “Санкт-Паули”. Эти команды уже встречались между собой три года назад на этой же стадии Кубка Германии, в том матче “Санкт-Паули” разгромил своего соперника со счетом 3:0. Вряд ли такой сценарий повторится в этом матче, очень уж затянулась беспроигрышная серия хозяев поля. Вот уже 6 матчей подряд с учетом всех турниров “Любек” неизменно побеждает. При поддержке своих болельщиков хозяева поля, безусловно, будут сражаться за победу в этом матче. Команды играют ярко и результативно в последних играх, поэтому мы ставим на результативный “верховой” матч. Наш прогноз: обе забьют за 1.6.