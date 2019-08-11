Прогноз Рёдингхаузен — Падерборн (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Рёдингхаузен — Падерборн

Клуб Западной региональной немецкой Лиги “Рёдингхаузен” в матче 1/32 Кубка Германии на своем поле принимает представителя Бундеслиги “Падерборн”. “Рёдингхаузен” начал новый сезон в своем дивизионе с двух побед подряд, и по праву занимает 1 место в таблице.

“Падерборн” минувший сезон в чемпионате Второй немецкой Бундеслиги провел блестяще, заняв вслед за “Кёльном” второе место. 17 августа “Падерборн” проведет матч 1 тура в Бундеслиге против леверкузенского “Байера”.

Ориентировочные составы на матч Рёдингхаузен — Падерборн:

"Рёдингхаузен" —

Не сыграют: —

“Падерборн” (4-4-2): Цингерле — Коллинс, Хюнемайер, Шонлау, Дрэгер — Клемент, Антви-Агей, Прогер, Василиадис — Джасула, Золински

Не сыграют: —

Прогноз на матч Рёдингхаузен — Падерборн

Во втором туре западной региональной Лиге “Рёдингхаузен” без особых проблем на своем поле обыграл своих соперников с разгромным счетом 4:0.

“Падерборн” вкатывается плавно в новый сезон, играя множество товарищеских матчей. В минувший уик-энд “Падерборн” на своем поле потерпел поражение от “Лацио” — 2:4. С атакующей линией у дебютанта Бундеслиги полный порядок! Во всех товарищеских матчах “Падерборн” забивал минимум 2 гола в ворота своих соперников.

При всём уважении к “Рёдингхаузену” уровень соперников настолько разный, что мы смело ставим в этой игре на победу гостей. Очень “Падерборну” важно на классе выиграть стартовый официальный матч нового сезона, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах для борьбы с зубрами в матчах Бундеслиги. Наш прогноз: Ф2(-1) за 1.72.