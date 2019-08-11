«Оснабрюк» — «РБ Лейпциг». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Оснабрюк — РБ Лейпциг

Довольно интересный матч в Кубке Германии, где встречаются Оснабрюк и РБ Лейпциг. Оснабрюк еще год назад играл в Третьей Бундеслиге. РБ Лейпциг занял третье место в Бундеслиге, пропустив вперед лишь Боруссию и Баварию. И на РБ Лейпциг дают целые 1.30. Давайте разбираться почему так вышло. Оснабрюк в том году выиграл Третью Бундеслигу, но нельзя сказать, что в их составе есть какие-то крепкие игроки или звезды на закате карьеры. Нет и таких. Лейпциг, если настроен на Кубок, должен легко и уверенно брать победу в этой игре в основное время. Класс команд здесь совершенно разный.

Ориентировочные составы на матч Оснабрюк – РБ Лейпциг

“Оснабрюк” (3-4-2-1): Корбер – Сусак, Хейер, Гугганиг – Хейдер, Блаха, Таффертшофер, Агу – Шмидт, Оахим – Гирт

Не сыграют:

“РБ Лейпциг” (4-2-2-2): Гуляси – Мукиле, Упамекано, Конате, Сарачи – Демме, Лайме – Нкунку, Забитцер – Поульсен, Вернер

Не сыграют:

Прогноз на матч Оснабрюк – РБ Лейпциг

Свои последние матчи в рамках подготовки к старту Бундеслиги РБ Лейпциг провел довольно неплохо. Они обыграли Галатасарай 3-2, потом закрыли Ренн 2-0, а в последнем матче уступили Астон Вилле 1-3. Сегодня матч будет кубковый и весь вопрос лишь в настрое быков. Им надо просто выйти и показать, что они не зря заняли третье место чемпионате. Вернер в нападении до сих пор в команде, а это главная огневая мощь РБ. В этой игре мы наверняка увидим много голов. Стоит заиграть верх. По последним играм оборона Лейпцига не выглядит монолитом, так голы с обеих сторон мы точно увидим. Наш прогноз – ТБ 3,5 за 2,04.