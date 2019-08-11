Прогноз и ставки Мангейм — Айнтрахт Ф (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Вальдхоф Мангейм — Айнтрахт

Представитель третьей лиги попал в Кубке Германии на ранней стадии на представителя Бундеслиги, “Айтрахт” из Франкфурт-на-Майне. Как можно предположить, встреча не сулит хозяева ничего хорошего, кроме внимания телекамер, а заодно и фанатов “орлов”, которые с удовольствием в большом количестве отправляются вслед за любимцами.

Ориентировочные составы на матч Вальдхоф — Айтрахт Франкфурт:

“Вальдхоф” (4-4-2): Шольц — Конрад, Сигерт, Шульц, Маркс — Диринг, Шустер, дос Сантос, Корте — Девилль, Сулеймани.

Не сыграют: —

“Айнтрахт” (4-4-2): Циммерманн — Н’Дика, Хасебе, Туре, Да Коста — Костич, Торро, Кор, Камада — Гачинович, Пасиенсиа.

Не сыграют: Ронноу, Ребич, Роде, Соу.

Прогноз на матч Вальдхоф — Айнтрахт Франкфурт:

“Вальдхофу” можно посочувствовать, но, с другой стороны, это шанс заявить о себе, выложиться на всю катушку перед хорошим клубом по меркам Бундеслиги. Стоит быть уверенным, что у гостей состав будет далек от оптимально, а лидеры если и получат нагрузку перед первым туром, то дозированно. Зачем рисковать? В целом, кажется, игра выйдет открытой, острой, с обилием голов, в которой шансов на победу у команды из Мангейма очень и очень мало. Хочется увидеть голы, поэтому ставим на ТБ 3.0 с коэффициентом — 1.69.