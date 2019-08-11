Прогноз Хальберштадт — Унион Берлин (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Германия Хальберштадт — Унион Берлин

“Хальберштадт” является скромным представителем северо-восточной региональной немецкой Лиги. В новом сезоне “Хальберштадт” провел в своей Лиге уже три матча, набрав в них 4 очка.

Берлинский “Унион” в минувшем сезоне занял 3 место во Второй немецкой Бундеслиге. Третья строчка турнирной таблицы дала шанс “Униону” сразиться со “Штутгартом” за право играть на будущий сезон в Бундеслиге. Оба матча “Унион” против 16 команды Бундеслиги сыграл вничью (2:2 в гостях, 0:0 — дома). За счет большего количества голов забитых в гостях “Унион” впервые в своей истории вышел в Бундеслигу.

Ориентировочные составы на матч “Хальберштадт” — “Унион”:

“Хальберштадт” —

Не сыграют: —

“Унион” (4-1-2-3): Гикевич — Райерсон, Фридрих, Хубнер, Райхель — Шмидебах — Промель, Цуль — Хартель, Андерссон, Абдуллахи

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Хальберштадт” — “Унион”

В прошлые выходные“Хальберштадт” в рамках 3 тура северо-восточной региональной Лиги проиграл свой матч со счетом 1:2.Берлинский “Унион” в межсезонье старается играть товарищеские матчи исключительно с сильными соперниками, ведь совсем скоро футболистам “Униона” играть против “Баварии”, “Боруссий” и других сильейших команд немецкой Бундеслиги. В товарищеском матче против “Вольфсбурга” “Унион” смог добыть ничью — 1:1. А вот испанской “Сельте” новичок Бундеслиги разгромно проиграл — 0:3.

Без сомненья, в официальном стартовом матче сезона фаворит этой пары одержит победу, но и “Хальберштадт” вправе в этой игре рассчитывать хотя бы на один забитый гол. Мы думаем, что болельщики, пришедшие воскресным вечером на этот футбольный спектакль не пожалеют о своем выборе. Ставим на обе забьют за 2.9.