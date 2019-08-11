Прогноз Сересо Осака — Саган Тосу (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Сересо — Саган

“Сересо” набрал к началу августа приличный ход, команда занимает 7 место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. “Сересо Осака” в этом чемпионате удивительно хорош в обороне, лишь 15 пропущенных голов за 21 матч.

“Саган” занимает предпоследнее 17 место в Высшей Лиге, безвыигрышная серия “Саган Тосу” достигла уже 4 матчей. В матче первого круга между этими командами минимальную победу одержал “Сересо Осака” со счетом 1:0.

Ориентировочные составы на матч Сересо — Саган:

“Сересо” (3-4-2-1): Ким — Кимото, Джонджик, Ямашита — Марухаши, Десабато, Соуза, Матсуда — Кийотаке, Какитани — Мендеш

Не сыграют: —

“Саган Тосу” (4-2-3-1): Окубо — Митшумару, Галович, Такахаси, Хара — Фудзита, Тахакаси — Куэнка, Каназаки, Матшуока — Торрес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Сересо — Саган:

В минувший уик-энд “Сересо” в гостях проиграл лидеру чемпионата “ФК Токио”, впервые в этом чемпионате пропустив в одной игре три гола — 0:3. “Саган Тосу” на своем поле спас в добавленное арбитром время очко в матче с “Оитой” — 2:2.

На своем поле “Саган Тосу” в этом чемпионате с горем пополам кое-как очки набирает, а вот на выезде ситуация просто катастрофическая: в 11 матчах набрано всего лишь 5 очков. “Сересо” в этом чемпионате показывает крепкую надежную игру, команда точно постарается в этой игре добыть 3 очка, тем самым подняв себе настроение после неудачи в последнем туре. Ничего не мудрим и играем в этой игре победу хозяев поля. На Пари Матч П1 оценивается коэффициентом 1.72.