Прогноз редакции на матч Локомотив — Урал

«Локомотив Москва» — «Урал». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

Локомотив Москва — Урал 11.08.2019

10.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московский Локомотив и Екатеринбургский Урал. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Локомотив выиграть второй матч кряду? Забьёт ли Урал впервые в гостях в этом сезоне? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.61) Х (4.00) П2 (5.70) Локомотив Москва Урал Российская Премьер-лига. 5-ый тур «РЖД Арена». Москва 11.08.2019 16:30



Ориентировочные составы на матч Локомотив Москва — Урал

Локомотив Москва : Локомотив Москва: Гилерме; Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь; Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Миранчук; Смолов. Урал : Урал: Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Августиняк, Бумаль, Ель Кабир, Биквалфи, Фидлер; Ильин.

На данный момент в заявке Локомотива отсутствуют два футболиста. Однако, если потеря Бориса Ротенберга не является для «железнодорожников» ключевой, то отсутствие из-за тяжелой травмы колена Джефферсона Фарфана несомненно ослабляет атакующую линию Московского клуба.

В составе Урала нет абсолютно никаких проблем. Все действующие футболисты команды, находящиеся в заявке на этот сезон, полностью готовы помогать своему клубу в предстоящих встречах.

История личных встреч

В Российской истории Московский Локомотив и Урал 15 раз встречались друг с другом. Не удивительно, что Московский клуб победил в большем количестве поединков, а именно в девяти матчах. Урал, в свою очередь, смог оформить только две победы. Остальные же 4 игры между данными оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Московский Локомотив смог быстро оправиться от обиднейшего поражения в дерби против ЦСКА и уже в прошлом туре «железнодорожники» обыграли на выезде Крылья Советов со счетом 2:1. На данный момент Локомотив имеет семь очков в своем активе, но его отставание от первой строчки уже составляет три очка. Команда, которая нацелена побороться за чемпионство в этом сезоне, больше не имеет права оступаться. К тому же, в домашнем поединке против далеко не самого сильного соперника.

Урал, в свою очередь, сейчас также имеет семь набранных очков. Вот только, топовых соперников на своем пути к этой встрече Уральцы не встречали и Локомотив станет для них первой серьезной проверкой. Тем не менее, за четыре сыгранных тура Уралу удалось забить 8 мячей и он на данный момент является одной из самых результативных команд нового первенства. Свой гол Урал вполне может организовать и в ворота далеко не самых дисциплинированных «железнодорожников». Однако, для победы этого будет явно недостаточно.

Прогноз: Мы ждем результативный поединок. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

В 4 из 6 последних поединков между этими клубами был пробит тотал больше 2.5 голов. Последний раз Локомотив проигрывал на своем поле еще в ноябре прошлого года. Соперников Москвичей в той встрече был именно Урал.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Локомотив Москва — Урал, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.15 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Локомотив Москва — Урал Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Локомотив — Урал

Матч команд, которые два раза за последние три года встречались в финале Кубка России, а это говорит о сильном духе и тех и других. «Локомотив» никак не может одержать серию побед, чередуя сильные матчи с провальными. У «Урала» своя история – команда Дмитрия Парфенова все свои очки взяла на домашнем стадионе и в гостях играет заметно хуже. Прервется ли традиция?

Ориентировочные составы на матч «Локомотив» — «Урал»

«Локомотив» (4-2-3-1): Гилерме –Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь – Баринов, Крыховяк – Ан.Миранчук, Жемалетдинов, Ал.Миранчук — Эдер

Не сыграют: Ротенберг, Фарфан

«Урал» (4-5-1): Годзюр — Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов — Аугустыняк, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Бавин — Панюков

Не сыграют: Эль Кабир

Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал»

В игре «Локомотива» сейчас абсолютно все повязано на состоянии братьев Миранчуков. Когда Антон и Алексей в порядке, то команда играет. Полузащитники отлично чувствуют друг друга, находят партнеров в удобных позициях и ведут всю игру команды. В Самаре оба были хороши и «Локо» взял три очка.

«Урал» всегда играет дерзко и смело. Наверняка гости не отступят от своих принципов и в Москве. «Ростов» показал, как можно вскрывать оборону команды Парфенова. На своем стадионе «Локомотив» создаст еще больше моментов. Наш прогноз – победа хозяев за 1,55.

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«Локомотив» – «Урал». 11.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

«Локомотив» – «Урал»

Москва. Стадион: «РЖД-Арена». 11.08.2019. 16:30 (МСК)

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

«Локомотиву» предстоит непростой домашний матч против заявившего в очередной раз о своих амбициях «Урал». Сумеет ли «Локо» отстоять свои позиции или «Урал» предпримет попытку отомстить за поражение в финале Кубка России?

Форма «Локомотива»

«Локомотив» и «Урал» имеют по 7 очков после 4 игр. Но из-за разницы мячей «Локо» идет 4-м, а «Урал» – 7-ым. Несмотря на турнирное положение «Локо» добывает очки с большим трудом, вытаскивая победы против не самых сильных команд, как это было с «Крыльями Советов», которым «Локо» запихнул победный гол на 94-й минуте. Или с «Тамбовом», когда пришлось отыгрываться уже на 6-й минуте. Из потерь очков стоит упомянуть домашнюю ничью с казанским «Рубином», состав которого соответствует уровню ФНЛ, хотя была при этом равная. А также «Локо» проиграл в столичном дерби ЦСКА (0:1). Несмотря на победу в Суперкубке России над «Зенитом» Юрию Семину предстоит много работы, чтобы повторить прошлогодние результаты.

Форма «Урала»

«Урал» снова громко заявил о себе, начав сезон с 2 побед над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (2:0). Однако после этого последовало выездное поражение от нефартового в атаке «Динамо» (0:2). И в прошлом туре «Урал» на последних минутах домашнего матча против «Ростова» упустил победу (2:2). Причем «Урал» старается играть в открытый и комбинационный футбол, хотя качество состава не очень способствует этому. Поэтому не стоит удивляться удачному старту «Урала». Но из-за того, что в составе нет игроков уровня Миранчуков, которые способны разрывать оборону через центр, «Урал» чаще прибегает к навесам с фланга, чем тот же «Локо». Но в то же время «Урал» больше владеет мячом, чем их оппонент (50% против 47%). Поэтому уверяем вас, что «Урал» не сдастся без боя.

Травмированные и дисквалифицированные

«Локомотив»: Фарфан, Эдер, Ротенберг

«Урал»: Эль-Кабир

История встреч

26 раз встречались между собой «Урал» и «Локомотив». Счет по личным встречам – 15:7 в пользу «железнодорожников». В прошлом сезоне «Локомотив» потерпел сенсационное поражение дома от «Урала» со счетом 1:2. Ответная игра завершилась боевой ничьей 2:2. Кульминацией сезона стал финальный матч за Кубок России, где во второй раз за последние три года сошлись эти команды и победу снова, как и в 2017 году, одержал «Локомотив» со счетом 1:0.

Важные факты о матче

«Локомотив» непобедим в последних 10 домашних матчах

«Урал» забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей

«Локомотив» оставался непобедимым в 9 из 10 последних очных встреч с «Уралом»

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Локомотив» пропускал мячи во всех 4 турах. «Урал» является забивной командой, которая далеко не всегда блещет игрой в обороне. Подтверждением этому служит тот факт, что «Урал» в среднем допускает в свои ворота больше ударов (15), чем сам наносит (13). Плюс обе команды создают немало голевых моментов – «Локомотив» создает по 7 моментов за матч и реализует в среднем по 1,6 за матч, а «Урал» создает по 5 моментов и реализует 1,8 из них за матч. Поэтому мы полагаем, что в этой игре обе команды забьют. БК





Локомотив — Урал. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Локомотив — Урал. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (11.08.2019)

Локомотив — Урал. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Локомотив — Урал, который состоится на стадионе РЖД-Арена в воскресенье 11 августа, начало в 16:30 (МСК).

Локомотив — Урал. Кто фаворит матча?

В одном из матчей пятого тура чемпионата России Локомотив примет на своем поле Урал. Букмекеры считают фаворитом столичный клуб. Сейчас в его активе семь очков и он делит четвертое место с еще четырьмя командами. В прошлом туре «Железнодорожники» обыграли на выезде Крылья Советов со счетом 2:1, забив решающий мяч на четвертой компенсированной минуте. Локомотив продолжает чередовать результаты уже девять матчей чемпионата подряд — за это время один и тот же исход дважды кряду не повторялся. Сейчас он впервые с апреля может выиграть два подряд поединка. Также продолжается домашняя беспроигрышная серия подопечных Юрия Семина, насчитывающая десять матчей — шесть побед и четыре ничьи. Кроме того, уже 16 домашних матчей подряд Локомотив не уходит с поля без забитого гола.

Урал, как и Локомотив, набрал к данному моменту семь очков. В прошлую субботу он принимал на своем поле Ростов и сыграл вничью 2:2, хотя дважды по ходу поединка выходил вперед. Это была его третья ничья за семь последних матчей в Премьер-лиге и во всех трех случаях Урал играл 2:2. Кстати, в шести из семи этих встреч он забивал больше одного мяча. Проиграл же Урал всего один из семи последних матчей в чемпионате. На выезде он играет слабее, чем дома, и выиграл только два из десяти предыдущих поединков, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В шести из десяти этих матчей Урал пропускал не менее двух голов.

Локомотив — Урал. Ставки на матч:

Локомотив — Урал. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Урал в двух матчах с Локомотивом набрал четыре очка, сыграв с ним вничью 2:2 дома и победив 2:1 на выезде. Также они провели друг с другом матч в Кубке России — в финале турнира Локомотив победил со счетом 1:0. В целом у москвичей в этом противостоянии в последние годы было большое преимущество: они выиграли 9 из 14 предыдущих матчей против Урала, проиграв только два раза. Стоит отметить, что в семи из восьми последних матчей между Локомотивом и Уралом в чемпионате России забивали обе команды.

>Забивает за игру

2

Локомотив — Урал. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Локомотива и ставят на то, что забивать в этой игре будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Локомотива со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.50 и 6.00 соответственно). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с котировкой 2.15.



Избежит ли «Локомотив» потери очков?

«Локомотив»

11 августа на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» в пятом туре российской Премьер-лиги примет «Урал». Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на



«Железнодорожники» вышли раньше из отпуска, чем большинство команд РПЛ. Это связоно с тем, что они играли в Супекубке России, где одолели чемпиона страны в лице «Зенита» со счетом 3:2.





Победную серию они не смогли продолжить, сыграв вничью на своем поле с «Рубином» (1:1) в первом туре российского первенства. И только во втором игровом дне «красно-зеленые» добыли первую победу в РПЛ, одолев в родных пенатах «Тамбов» — 2:1.









В третьем туре Премьер-лиги подопечные Юрия Семина были повержены в столичном дерби ЦСКА (0:1) на выезде, с голом Чалова с пенальти после просмотра ВАР.





В последнем матче «Локомотив» одержал непростую викторию над «Крыльями Советов» в Самаре — 2:1. «Волжане» сравняли результат на 88-й минуте матча, но удержать ничью не смогли, пропустив уже в компенсированное время игры.









С семью пунктами «Локо» после четырех туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии одной победы от первой строки.







«Урал»



Екатеринбургская команда также имеет на своем счету семь пунктов после четырех туров РПЛ, но из-за худших дополнительных показателей расположилась на седьмой позиции.









«Шмели» очень удачно начали новый чемпионат, одержав две победы в двух стартовых турах. Сперва они дома переиграли «Уфу» со счетом 3:2, а затем также на своей арене разгромили «Ахмат» — 3:0.





Календарь и таблица РПЛ





Потом состоялась первая потеря очков в текущем чемпионате, в которой «оранжево-черные» проиграли в Москве «Динамо» — 0:2. В прошлом игровом дне «Урал» на своей территории поделил очки с «Ростовом» — 2:2.









В прошлом сезоне эти команды играли между собой трижды. В чемпионате страны «Урал» обыграл «Локомотив» в Москве со счетом 2:1, в Екатеринбурге команды сыграли 2:2. В финале Кубка России «железнодорожники» взяли реванш у «шмелей» — 1:0, т.с. не пустив уральцев в еврокубки.







Прогноз на «Локомотив» — «Урал»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 1.63, победа «Урала» — 5.70, ничья — 4.00.





«Локомотив» за последние четыре домашние поединка против «Урала» победил только один раз. Прогнозируем, что в этой встрече «железнодорожники» возьмут три очка над соперником, который в Москве в этом чемпионате уже проигрывал.