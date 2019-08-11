Прогноз, ставки и коэффициенты Хаммарбю — Хельсингборг (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Хаммарбю — Хельсингборг

Стадион “Теле 2 Арена” в Стокгольме совсем не имеет отдыха. 11 августа в рамках 19-го тура чемпионата Швеции по футболу на нем сыграют “Хаммарбю” и “Хельсингборг”. В прошедшем туре хозяева провели результативный матч с “Кальмаром” 2:2. Гости забили и пропустили меньше, но также получили в свою копилку одно очко в игре с “Фалькенбергом” 1:1. За последние пять матчей у “Хаммарбю” прекрасный результат — одна ничья и четыре победы. Команда занимает пятое место и приближается к тройке сильнейших. У “Хельсингборга” два поражения, две ничьи и победа. 12-я строчка и четыре очка от зоны вылета.

Ориентировочные составы на матч Хаммарбю — Хельсингборг:

“Хаммарбю” (4-4-2): Виланд — Сандберг, Родич, Феллман, Виндгрен — Сольхайм, Боянич, Андерсон, Кацаниклич — Халили, Кьяртанссон

Не сыграют: —

“Хельсингборг” (4-4-2): Линдегор — Хольгерссон, Ливерстам, Веберг, Эрикссон — Перссон, Абубакари, Йонссон, Свенссон — Вандерсон, Бьярнасон

Не сыграют: Ханссон

Прогноз на матч Хаммарбю — Хельсингборг:

Кажется, “Хаммарбю” сейчас никто не сможет остановить. Команда набрала такой ход, для которого открываются любые дороги прямиком в медальную зону. Сейчас и не верится, что у команды была неудачная серия, когда о победах можно было только мечтать. Не видим не единой причины, по которой хозяева могут потерять очки в грядущем поединке. Так считают и букмекеры, предлагая на П1 маленький коэффициент. Чтобы неплохо заработать, рекомендуем ставить не на него, а на ТБ3. У “Париматч” коэффициент на такую позицию составляет 1,69.