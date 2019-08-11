Прогноз Страсбур — Мец (11.08.19), ставки и коэффициенты

Страсбур — Мец. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Страсбур — Мец. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (11.08.2019)

Страсбур — Мец. Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Страсбур — Мец, который состоится на стадионе Стад де ла Мено (Stade de la Meinau) в воскресенье 11 августа, начало в 18:00 (МСК).

Страсбур — Мец. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Страсбур, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он занял 11-е место в итоговой турнирной таблице Лиги 1, набрав 49 очков. За 16 последних матчей в чемпионате ему удалось одержать только две победы при восьми ничейных результатах и шести поражениях. На своем поле ему удалось выиграть всего один из восьми предыдущих поединков при четырех ничейных результатах и трех поражениях. В целом за весь прошлый сезон у себя дома Страсбур набрал 26 очков — это только на три больше, чем он набрал в гостях.

Мец — это победитель чемпионата Лиги 2 прошлого сезона. В высшем дивизионе он не играл всего один год — по итогам сезона 2017/18 Мец занял последнее место, набрав 26 очков, и отправился во второй дивизион. Тот чемпионат он завершил серией из четырех поражений с общим счетом 2:11. В прошлом сезоне Мец проиграл всего 1 из 18 последних матчей в чемпионате Франции, одержав десять побед и семь раз сыграв вничью. В гостях же он уступил лишь раз за 18 предыдущих официальных матчей, девять раз победив в основное время и еще в восьми случаях сыграв вничью.

Страсбур — Мец. Ставки на матч:

Страсбур — Мец. Как играли между собой?

В сезоне 2017/18 Мец в двух матчах против Страсбура взял четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В целом он не проигрывает этому сопернику уже восемь поединков кряду, выиграв пять из них. Стоит отметить высокую результативность противостояния: в 9 из 12 предыдущих матчей между Страсбуром и Мецем во всех турнирах забивалось больше двух голов. А в восьми встречах на данном отрезке забивали обе команды.

>Забивает за игру

0

Страсбур — Мец. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что шансы Меца в этой игре недооценены и он вполне может начать чемпионат с победы. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Страсбура 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Меца с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.775.