Прогноз редакции на матч Манчестер Юнайтед — Челси

Прогноз Манчестер Юнайтед — Челси (11.08.19), ставки и коэффициенты

Удастся ли Сульшеру обыграть Лэмпарда?

«Манчестер Юнайтед»

В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на



«Манчестер Юнайтед» провалил минувший сезон, по итогам которого не завоевал ни одного трофея, а в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции.





Несмотря на это, руководство клуба оставило на посту главного тренера Уле Гуннара Сульшера, с которым команда провела полноценную летнюю подготовку.









В межсезонье «красные дьяволы» одержали победы во всех контрольных встречах: против «Перт Глори» (2:0), «Лидса» (4:0), «Интера» (1:0), «Тоттенхэма» (2:1), «Кристиансунна» (1:0) и «Милана» (2:2, 5:4 — по пенальти).





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Летом «МЮ» усилил состав Гарри Магуайром, Эроном Уаном-Биссакой и Дэниелом Джеймсом. При этом клуб попрощался с Ромелу Лукаку, Андером Эррерой и Антонио Валенсией.







«Челси»



Лондонский «Челси» в прошлом сезоне выступил успешнее. Он не только занял третье место в английской Премьер-лиге, но и стал победителем Лиги Европы.





И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард.









С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).





Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.17, победа «Челси» — 3.50, ничья — 3.60.





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Встреча на «Олд Траффорд» станет центральной в первом туре АПЛ. Возможно, «МЮ» и «Челси» пока не готовы к борьбе за чемпионство, но они точно будут сражаться за топ-4, так что нас ждет ожесточенное противостояние.





Кто же к нему лучше готов? Мы бы отдали предпочтение «красным дьяволам», атака которых хоть и ослабла с уходом Лукаку, но и не является уж слишком большой проблемой. Куда важнее то, что манкунианцы усилили оборону, что должно помочь им в достижении целей на сезон.









А вот «синих», скорее всего, ждет переходной сезон с большим кредитом доверия для Лэмпарда. Молодой наставник принял команду без Азара и без возможности осуществления покупок, так что вынужден работать с тем, что оставил ему Сарри.









Наш прогноз — «победа хозяев». Также можно присмотреться к ставке «манкунианцы не проиграют и тотал голов меньше 3,5» за 1.83.





Манчестер Юнайтед — Челси. Прогноз, ставки на матч АПЛ (11.08.2019)

Манчестер Юнайтед — Челси. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (11.08.2019)

Манчестер Юнайтед — Челси. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед — Челси, который состоится на стадионе Олд Траффорд (Old Trafford) в воскресенье 11 августа, начало в 18:30 (МСК).

Манчестер Юнайтед — Челси. Кто фаворит матча?

В центральном матче первого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сыграет дома с Челси. Букмекеры считают фаворитом команду хозяев, оценив вероятность ее победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед занял лишь шестое место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги в пяти баллах от зоны Лиги чемпионов. В конце чемпионата он провел пять матчей без побед, набрав в них лишь два очка. А из девяти предыдущих матчей в Премьер-лиге «Красным Дьяволам» удалось выиграть всего два при пяти поражениях и двух ничейных результатах. На своем поле после серии из 14 матчей без поражений — девять побед и пять ничейных результатов, Манчестер Юнайтед набрал всего одно очко в трех финальных матчах на «Олд Траффорд».

Челси в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в таблице чемпионата Англии. В конце турнира он выиграл только один из пяти последних матчей. В то же время за восемь предыдущих встреч в Премьер-лиге «Аристократы» потерпели только одно поражение и одержали четыре победы. В половине встреч на данном отрезке они не пропускали ни одного гола. На выезде Челси в последнее время играл не лучшим образом и победил только два раза за девять последних встреч при таком же количестве ничейных результатов и пяти поражениях. В шести матчах на данном отрезке столичный клуб не забивал ни одного гола.

Манчестер Юнайтед — Челси. Ставки на матч:

Манчестер Юнайтед — Челси. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между Челси и Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии завершились вничью — 2:2 в Лондоне и 1:1 на «Олд Траффорд». Кроме того, они провели один матч в Кубке страны и манкунианцы победили на выезде со счетом 2:0. В целом «Красные Дьяволы» выиграли три из семи последних официальных матчей против Челси, по два раза проиграв и сыграв вничью. Перед этим они не могли выиграть у лондонской команды в 12 встречах кряду — шесть поражений и шесть ничьих в основное время.

>Забивает за игру

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Манчестер Юнайтед — Челси. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится малорезультативной ничьей. Выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Манчестер Юнайтед 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.825.



Прогноз редакции на матч Манчестер Юнайтед — Челси

Центральный матч тура с легким оттенком грусти. Кажется, что в своем нынешнем состоянии «Юнайтед» и «Челси» не смогут составить конкуренцию в чемпионской гонке «Ливерпулю» и «Сити». Остается бороться лишь за третье место, но очный поединок двух бывших клубов Моуриньо – это всегда интересно. Как проявит себя Погба? Кто станет новым лидером «Челси» без Азара? Вопросы, вопросы, вопросы.

Ориентировочные составы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» (4-4-2) Де Хеа – Янг, Магуайер, Смоллинг, Валенсия – Погба, Мактоминай, Лингард, Мата – Марсьяль, Рэшфорд

Не сыграют: —

«Челси» (4-5-1): Кепа – Аспеликуэта, Луиз, Зума, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Виллиан, Педро, Лофтус-Чик — Жиру

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Если прошлый сезон был дан Сульшеру на раскачку, то в этом от него уже потребуют серьезного результата. «Манчестер Юнайтед» — это клуб, за который болеют во всем мире и второй год подряд быть статистом в чемпионской гонке – это стыд и позор. На «Олд Траффорд» умеют болеть так, как нигде в Англии, но там же могут уничтожить любого за отсутствие характера. В прошлом сезоне его проявляли только некоторые и лишь эпизодически.

Этот сезон даст ответ и на вопрос – что за тренер Фрэнк Лэмпард. У «синих» приличный состав даже несмотря на бан от УЕФА. Новый сезон и для тех и для других – надежда на новую жизнь. Ждем яркий матч с обилием моментов и голов. Наш прогноз – тотал больше 2,5 мячей за 1,8.

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Манчестер Юнайтед

Помните, как Сульшер дебютировал в МЮ, одерживая одну победу за другой? Тогда казалось, что «красные дьяволы» проведут ярко весь сезон. Однако манкунианцы существенно сдали после успеха в Париже. Одержав победу над ПСЖ, коллектив из Манчестера выиграл впоследствии только 2 из 12 официальных игр. Кураж пропал, игроки встали в позу (намекаю на Погба) и МЮ выступал так, будто это обычный аутсайдер АПЛ.

Челси

Челси предстоит сложный сезон. На лондонскую команду наложили трансферный бан, из-за которого «пенсионеры» смогут делать покупки игроков только перед стартом следующего сезона. Вдобавок, Азар перешел в Реал, а Сарри возглавил Ювентус. Безусловно, все это скажется на результатах синих, которые вполне могут финишировать за пределами топ-4. Впрочем, Лэмпард может проявить себя здорово и на тренерском мостике.

Прогноз

Будет интересно наблюдать за обеими командами, которые возглавляют неопытные тренеры. Поэтому оба коллектива наверняка будут выступать нестабильно по ходу сезона. Особенно тяжело придется Лэмпарду, не имеющему возможность укрепить оборонительную линию. Да, Канте наверняка вернется в опорную зону и вновь будет выжигать на своей позиции. Претензий не будет и Кепе, который надежен в рамке. А вот в защите у лондонцев бардак. Аспи сдает, Кристинсен допускает порой грубые ошибки, а Луиз и вовсе выступает хорошо через раз. Собственно, Челси проваливался в обороне в товарищеских матчах, сумев сыграть на ноль лишь с Сент-Патриксом. Да и в той встрече ирландцы почти не добирались до штрафной лондонцев. Но что порадовало, так это игра «синих» в атаке. Хорошо зарекомендовали себя Баркли и Абрахам, здорово дебютировал Пулишич. Именно за счет нападения «пенсионеры» будут вытаскивать матчи. Что касается МЮ, то ограничений на трансферы у них не было. Сульшер прекрасно понимал, что необходимо укреплять оборонительную линию, поэтому приобрел летом 2-ух защитников. Но Магуйар пока не дебютировал за новую команду, а Ван-Биссака не впечатлил в последних матчах. В поединке с Миланом оборона манкунианцев сыграло слабо, полагаю, что и в игре с Челси у МЮ возникнут проблемы. Зато в атаке «красные дьяволы» действовали здорово, сумев отличиться во всех матчах предсезонки. Учитывая, как лондонцы слабо отыграли в защите в товарняках, Манчестер продавит их оборону. Но при этом у Челси неоднократно появятся возможности забить при контратаках. Барселона пропустила от синих 2 мяча, вряд ли сыграет на ноль и Манчестер Юнайтед.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 08.08.2019. Прогноз и ставки на матч.

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Манчестер. Стадион: «Олд Траффорд». 11.08.2019. 18:30 (МСК)

Судья: Энтони Тэйлор

Центральный матч предстоящего уикенда пройдет в Манчестере, где «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле лондонский «Челси». Этот матч станет первым официальным для Фрэнка Лэмпарда у руля «Челси». Сумеет ли легенда «Челси» начать сезон с победы на «Олд Траффорде» или обещания «МЮ» забыть прошлый сезон и начать все с чистого листа воплотятся в жизнь? Напомним, что в прошлом году Лэмпард с «Дерби Каунти» переиграл «МЮ» Жозе Моуринью на «Олд Траффорде» в кубке Лиги по серии пенальти.

Будет ли обещанный Сульшером позиционный футбол у «Юнайтед»?

«МЮ» провел предсезонку без поражений, одержав победы во всех матчах. Помимо посредственных «Перт Глори» и «Лидс Юнайтед», «МЮ» сумел одолеть «Тоттенхэм», «Интер» и «Милан». С «Миланом», который был последним соперником «красных дьяволов» на международном кубке чемпионов, матч завершился вничью 2:2 и был переведен в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказались «манкунианцы». С остальными соперниками «МЮ» разобрался в основное время, даже с разошедшимся «Тоттенхэмом». Но качественная предсезонка не означает успех в сезоне. Если не верите, вспомните предсезонку 2014 года с Луи ван Гаалом у руля команды, когда были сметены с пути мадридский «Реал» и «Ливерпуль», но провалили сезон и умудрились проиграть дома в 1-м туре «Суонси».

«МЮ» провел продуктивное лето на трансферном окне. Были подписаны вингер Дэниел Джеймс из «Суонси», который начал тренироваться еще до начала предсезонки и выходил в старте во всех контрольных матчах, правый защитник Аарон Уан-Биссака, пришедший на смену Антонио Валенсии, и главная надежда обороны в новом сезоне – центральный защитник Харри Магуайр, который стал самым дорогим защитником в мире стоимостью 80 миллионов фунтов, который должен закрыть самую проблемную позицию со времен ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

А стан «красных» дьяволов покинул Андер Эррера свободным агентом, Ромелу Лукаку в «Интер», который обиделся на Сульшера, что тот не видит его в основе и в ответ устроил демарш, хотя это выглядело унизительно и возможно покинет Маркос Рохо, который, несмотря на продленный контракт в прошлом сезоне, сыграл всего лишь в 5 играх ввиду травм. Им интересуется «Эвертон».

«МЮ» укомплектовался качественными футболистами, но не усилился полузащитником, хотя разговоры велись очень активные. Из успехов еще можно отметить, что руководству удалось удержать Поля Погба, на которого Сульшер делает ставку.

«Челси» начинает новую жизнь в очередной раз

«Челси» предстоит очень непростой сезон из-за трансферного бана на 1 год. Но «Челси» к этому подготовился, подписав заранее Кристиана Пулишича, который должен восполнить потерю многолетнего лидера команды Эдена Азара, и Матео Ковачича, который провел неоднозначный сезон, но новый тренер команды Фрэнк Лэмпард верит в него. Основной вопрос заключается в следующем: «А сумеет ли Фрэнк Лэмпард преуспеть в родном клубе только теперь на тренерском поприще?». Один сезон в «Дерби Каунти» – это очень мало, хотя «бараны» были близки к выходу в АПЛ, дойдя до финала плей-офф. Но, как известно, «Дерби» аномально много везло по ходу сезона, а именно было забито больше ожидаемого. Тут заслуги Лэмпарда не так много. Поэтому его назначение вызывает много вопросов.

«Челси» нужно адаптироваться к новой жизни без своей 10-ки Азара, который принял участие в половине голов в прошлом сезоне. Хотя это не помешало лондонцам провести пресезонку без поражений, попутно переиграв «Барселону». Но помимо «Барселоны», «Челси» сыграл против «Ред Булл Зальцбург», «Рединг» и менхенгладбахскую «Боруссию». И несмотря на факт побед и ничьи с «Боруссией», «Челси» пропускал аномально много за матч – по 2-3 гола. Поэтому матч может стать результативным.

Важные факты о матче

«МЮ» не проигрывал «Челси» в последних 6 очных встречах на «Олд Траффорд». 4 из них завершились вничью

«МЮ» и «Челси» одержали больше всего побед в матчах 1-го первого тура в истории Английской премьер-лиги – 18 и 17, соответственно

«МЮ» проиграл всего лишь 1 домашний матч на старте сезона из 26. Единственное поражение «красные дяьволы» потерпели в 2014 году от «Суонси». Это был первый официальный матч Луи ван Гаала в «МЮ».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

К обеим командам вопросов больше, чем ответов. Матч будет непредсказуемым, но результативным, так как в стартовом составе «МЮ» выйдет Харри Магуайр с Виктором Линделефом, которые имели 5 дней на то, чтобы сыгрались, а в составе «Челси» в центре обороны сыграют Курт Зума и Андреас Кристиансен, которых с большим натягом можно назвать хорошими защитниками. Именно этот дуэт пропустил 2 мяча от «Боруссии М» и 3 мяча от «РБ Зальцбурга». Поэтому мы ожидаем результативной игры. БК