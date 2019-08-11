Прогноз редакции на матч ЦСКА — Сочи

Прогноз и ставки ЦСКА — Сочи (11.08.19)

Поможет ли Заболотный «Сочи» забить первый гол в РПЛ?

ЦСКА

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 11 августа пройдет встреча ЦСКА и «Сочи». Команды сыграют на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на



В летних товарищеских матчах команда Виктора Гончаренко обыграла «Рубин» (4:0), но уступила «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).





В межсезонье состав «красно-синих» пополнили Игорь Дивеев и Звонимир Шарлия, также клуб выкупил трансфер Николы Влашича.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





При этом ЦСКА не удержал Родриго Бекао и отпустил Абеля Эрнандеса. Также команду покинули Сергей Ткачев, Константин Базелюк, Тимур Жамалетдинов, Никита Чернов и Хетаг Хосонов.





В стартовом туре армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот









Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.





В 3-м туре ЦСКА победил в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0), а в последнем матче на выезде одолел «Рубин» (1:0). Оба мяча забил Федор Чалов — в первом случае с пенальти, во втором — с игры.









С 9 очками после 4 матчей ЦСКА поднялся на второе место в таблице РПЛ, на 1 балл отставая от «Зенита». Разница мячей 4-3.





По-прежнему травму залечивает Алан Дзагоев. Вместе с ним в лазарете находится Георгий Щенников.







«Сочи»



В июне подопечные Александра Точилина провели три контрольных матча, победив «Луч» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (1:7) и проиграв словенской «Олимпии» (3:4). В июле «Сочи» победил хорватскую «Риеку» (2:1).









В межсезонье «Сочи» сменил большую часть состава, собрав новую команду буквально на флажке. Накануне матча с армейцами состоялись трансферы Кристиана Нобоа и Антона Заболотного.





Ранее в команду пришли Евгений Фролов, Тимофей Маргасов, Сослан Джанаев, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин и Федор Кудряшов.





Календарь и таблица РПЛ





В первом туре «барсы» потерпели поражение от «Спартака» (0:1), пропустив единственный гол на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.





Во втором туре команда Александра Точилина уступила «Зениту» (0:2). На 30-й минуте южане пропустили с пенальти от Сердара Азмуна. На 88-й минуте окончательный результат установил Магомед Оздоев.









В 3-м туре сочинцы были разгромлены в гостях «Краснодаром» (0:3) и лишь в последнем матче набрали первое очко в РПЛ, сыграв дома вничью с «Уфой» (0:0).





С 1 очком «Сочи» расположился в зоне вылета, на 15-м месте. Разница мячей 0-6.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.40, победа «Сочи» — 8.50, ничья в основное время — 4.80.









Армейцы набрали неплохой ход, и вряд ли «Сочи» сумеет оказать достойное сопротивление ЦСКА. Прогнозируем победу хозяев.









«Сочи» еще не забил ни одного мяча и вряд ли сумеет отличиться в матче с ЦСКА, Армейцы тоже не отличаются результативностью — много голов ждать не стоит. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют — нет» за 1,65.





Прогноз редакции на матч ЦСКА — Сочи

Забьет ли «Сочи» первый гол в РПЛ? Неужели историческое событие произойдет в тот момент, когда в воротах окажется Игорь Акинфеев? Ростер южан прилично набит опытными игроками, но команда пока не может одержать свою первую победу. ЦСКА же после неудачного старта набрал отличный ход и выдал серию из трех побед.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА (4-5-1): Акинфеев – Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин – Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон — Чалов

Не сыграют: –

«Сочи» (4-5-1): Джанаев – Кудряшов, Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин – Песегов, Цаллагов, Казаев, Мостовой — Полоз

Не сыграют: —

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

Армейцы набрали очень приличный ход. Тройка Фернандес-Влашич-Чалов показывает игру европейского уровня. Остановить их сочинцам будет очень сложно. У команды Александра Точилина опытная оборона во главе с Соланом Джанаевым, но в атаке полный мрак – Полоз просто не способен забить.

Скорее всего этот матч пойдет до гола. Если гостям удастся втянуть ЦСКА в вязкий, медленный футбол, то шансы на очки у них есть. Если же хозяева рано поведут в счете, то у «Сочи» не останется никаких шансов. Почему-то больше верится в первый вариант. К тому же «Сочи» никогда не пропускает много. Наш прогноз – тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

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Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» (11.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

ЦСКА – «Сочи»

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)

11.08.2019. 19:00 МСК.

Футболисты «Сочи» за четыре игры в элитном дивизионе не смогли забить ещё ни одного мяча. Получится ли у подопечных Александра Точилина отметиться дебютным голом по итогам встречи с ЦСКА? Мы считаем, что нет!

Форма команды ЦСКА

Для армейского клуба нынешний чемпионат начался с неудачи в Самаре, где подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение от «Крыльев Советов» – 0:2. Удивлять этот результат не должен: футболисты ЦСКА уже приучили, что после долгой паузы они тяжело входят в игровой ритм, а потом ситуация налаживается. Так получилось и на этот раз: в трёх последующих турах «красно-синие» поочерёдно переиграли «Оренбург» – 2:1, «Локомотив» – 1:0, а также «Рубин» – 1:0. Уже сейчас москвичи поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера лишь на один балл. Кроме того, на неделе ЦСКА удалось сохранить Фёдора Чалова в своих рядах, интерес к которому проявлял «Кристал Пэлас», что говорит о серьёзных амбициях москвичей.

Форма команды Сочи»

Для сочинцев дебютный отрезок чемпионата оказался очень тяжёлым: в трёх стартовых турах им пришлось сыграть против «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». Да, подопечные Александра Точилина бились, старались, в поединке с москвичами даже претендовали до последних секунд на очки, однако в итоге проиграли все три встречи с общим счётом – 0:6. Казалось, что после этих оппонентов домашний поединок против «Уфы» должен принести южанам первые забитые мячи и дебютную победу, однако противостояние получилось не самым ярким и завершилось ничейным результатом – 0:0. Понимая всю безысходность ситуации, руководство ФК «Сочи» пошло на решительные меры, подписав Антона Заболотного, который призван решить все проблемы «леопардов» в атаке.

История личных встреч между ЦСКА и «Сочи»

«Сочи» – дебютант элитного отечественного дивизиона. Предстоящий поединок для команд станет первым в их истории противостояния.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Медленно, но верно футболисты ЦСКА приближаются к своей оптимальной форме. Уже в поединке второго тура они напоминали ту команду, которая должна решать серьёзные задачи, а два непростых поединка против «Локомотива» и «Рубина», в которых удалось одержать победы, продемонстрировали характер игроков и умение играть на результат. Сочинцы, при всём старании футболистов команды, пока что не могут противостоять более мастеровитым противникам, а с набравшими ход армейцами рассчитывать на успех будет невероятно сложно. Как итог, напрашивается ставка на



ЦСКА — Сочи 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

ЦСКА подходит к матчу на 2-м месте в РПЛ. Победная серия москвичей насчитывает 3 матча кряду. «Сочи» с 1 набранным очком занимает предпоследнее место в лиге. Кроме того, сочинцы остаются единственным клубом ни разу не забившим в этом чемпионате. Логично, что фаворитами считаются хозяева. Поставить на их победу можно за кэф в районе 1,4. Шансы на гостевой успех оцениваются коэффициентом примерно 10,5.

Результаты при подобных коэффициентах

В двух гостевых встречах этого сезона на новичка РПЛ были котировки схожие с нынешними. Обе встречи гости проиграли («Спартаку» 0:1 и «Краснодару» 0:3).

Статистика для ставок

ЦСКА не пропускает в 2 матчах кряду. Коллектив Александра Точилина не забивает в 4 играх подряд. В этой ситуации неплохо смотрится пари на то, что гости не забьют. Коэффициент на эту ставку составляет порядка 1,9.

В 3 из 4 матчей московского клуба в текущем сезоне забивалось 2 гола или меньше. У гостей в 4 играх нового сезона статистика точно такая же. Котировки на «Тотал меньше 2,5» в этой встрече находятся в районе 2.

Ставки на игроков

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Фёдор Чалов, в нынешнем сезоне забил уже 2 гола. В этой ситуации интересно смотрится ставка на гол форварда сборной России и в этом матче. Заключить это пари можно с кэфом порядка 1,9.

ЦСКА — Сочи 11.08.2019

ЦСКА — Сочи 11.08.2019

10.08.2019 37 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московский ЦСКА и Сочи. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «Арена ЦСКА». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Сможет ли ЦСКА продлить свою серию побед до четырех матчей кряду? Забьёт ли Сочи первый гол в Премьер-лиге? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.38) Х (4.64) П2 (9.60) ЦСКА Сочи Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Арена ЦСКА». Москва 11.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч ЦСКА — Сочи

ЦСКА : ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов. Сочи : Сочи: Заболотный; Маргасов, Миладинович, Новосельцев, Кудряшов; Бурмистров, Казаев, Цаллагов, Песегов, Набиуллин; Полоз.

В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Однако, к началу чемпионата успел восстановиться лидер полузащиты Никола Влашич, что несомненно усилило Московскую команду.

В составе Сочи травмированным числится центральный нападающий Максим Барсов, порвавший крестообразную связку в конце прошлого сезона. Его появление на футбольном поле ожидается не ранее ноября месяца. Однако, потеря лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона может серьезно сказаться на атакующей игре Сочинцев. Также команде в ближайшее время не поможет новичок Александр Бухаров, долечивающий давнюю травму колена.

История личных встреч

В Российской истории Московский ЦСКА и Сочи еще ни разу не встречались друг с другом. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЦСКА начал новое первенство с сенсационного поражения в гостях от Крыльев Советов со счетом 0:2. Сразу же многие аналитики заговорили, что «армейцы» банально не готовы к сезону и их дальше снова ждут неудачи. Однако, команда Виктора Гончаренко смогла доказать, что поражение в Самаре было чистой случайностью. В трёх последующих поединках ЦСКА очень уверенно обыграл Оренбург 2:1, Локомотив 1:0 и Рубин 1:0. Благодаря таким результатами москвичи смогли выйти на вторую строчку турнирной таблице и теперь их отставание от лидирующего Зенита составляет всего одно очко. Но вряд ли ЦСКА собирается останавливаться на достигнутом.

Что касается Сочи, то дебютант Премьер-лиги все четыре сыгранных тура демонстрировал очень самоотверженный и интересный футбол. Вот только, невооруженным взглядом видно, что команде явно не хватает сыгранности. Сочинцы до сих пор имеют твердый ноль в графе забитые мячи, но нулевая ничья с Уфой в прошлом туре позволила им подняться с последнего места на предпоследнее. Тем не менее, Сочи пока выглядит одним из аутсайдеров и в ближайших матчах вряд ли эта команда покажет высокий класс.

Прогноз: ЦСКА спокойно обыграет своего соперника. Сочи вряд ли удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

ЦСКА победил в четырех последних домашних поединках кряду. Сочи не знает побед на выезде уже 4 игры кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЦСКА — Сочи, по мнению online-bookmakers.com, будут:

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