«Норрчепинг» — «Эльфсборг». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Норрчепинг — Эльфсборг 11 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящем поединке встретятся команды из середины турнирной таблицы. Фаворитом встречи букмекеры считают «Норрчепинг», поставить на победу которого можно почти за 1,7. Коэффициент на успех «Эльфсборга» значительно выше: триумф гостей оценен котировками в районе 4,8.

Результаты при подобных коэффициентах

Похожие котировки на домашнюю победу «Норрчепинга» были в матче против «Эстерсунда», в котором хозяева оказались сильнее со счётом 3:0. Наиболее близкий коэффициент на выездной триумф «Эльфсборга» был в матче против АИКа. Ту встречу выиграла столичная команда (3:0).

Статистика для ставок

«Эльфсборг» пропустил во всех своих выездных матчах в текущем сезоне. Вероятно, предстоящая встреча не станет исключением. Поставить на минимум 1 забитый мяч «Норрчепинга» в этой встрече можно за коэффициент около 1,2.

Нельзя не отметить, что в 10 последних очных противостояниях в Аллсвенскан сыграла плюсовая фора (+1,5) на «Эльфсборг». Котировки на то, что гости не проиграют в 2 мяча и более, расположись в районе 1,5.

«Норрчепинг» забил 62% всех своих голов в 1-х таймах. Высока вероятность, что хозяева смогут отличиться уже в первой 45-минутке и предстоящего матча. Сделать ставку на это событие можно почти за 1,7.