«Днепр-1» — «Десна». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Днепр-1 — Десна

“Днепр-1” не сможет в следующем сезоне сыграть в еврокубках, так как по регламенту УЕФА, клубу должно быть три года, чтобы он смог представлять свою страну на международной арене. Новичку Украинской Премьер-лиги всего лишь два года, поэтому можно не рассчитывать на Лигу Европы. Хотя, учитывая их результаты в первых турах, хозяева этой встречи легко могли бы добиться этой цели. В первом туре они выиграли у “Олимпика”, а во втором сыграли вничью с “Зарей”. Поэтому считать их аутсайдерами в игре с “Десной” никак не получится.

Ориентировочные составы на матч Днепр-1 — Десна:

“Днепр-1” (4-4-2): Клищук — Сафронов, Логинов, Лопыренок, Назаренко — Полевой, Когут, Батагов, Чичиков — Супряга, Булеца

Не сыграют: —

“Десна” (4-5-1): Паст — Мостовой, Имереков, Гитченко, Фаворов — Богданов, Огиря, Кузык, Фаворов, Калитвинцев — Филлипов

Не сыграют: —

Прогноз на матч Днепр-1 — Десна:

“Десна” начала сезон неуверенно, с поражения “Львову”. Затем последовала победа над “Ворсклой”. Старт очередного первенства для многих команд бывает нестабильным, но потом они приходят в обычное для себя состояние. Обычное состояние для “Десны” — это середина турнирной таблицы. В принципе, они уже находятся там. В этой игре мы рекомендуем поставить на победу хозяев, так как их азарт после выходу в УПЛ кажется бесконечным. Ставим на П1 с коэффициентом 2,14