Прогноз и ставки Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Эвергранд (11.08.19)

Бэйцзин Гоань

Бэйцзин Гоань долгое время лидировал в китайской Суперлиге, однако не так давно их обошёл один из самых титулованных клубов этой страны — Гуанчжоу Эвергранд.

Всё это произошло из-за того, что Бэйцзин Гоань проиграл дважды подряд (оба раза по 0:1): сначала — Цзянсу Сунин, потом — Хэнань Цзянье. Правда, Бэйцзин Гоань явно заслуживает того, чтобы идти выше, чем Гуанчжоу Эвергранд — у Бэйцзин Гоань отличная оборона (xGA /Sh=0,05 — лучший результат в лиге, пропустили за 21 матч они 15 раз при xGA=16,7 — есть оверперформинг, но не самый значительный).

Игра в атаке тоже достаточно неплохая — за 21 матч Бэйцзин Гоань смогли забить 41 мяч при xG=42 — есть андерперформинг, но не самый значительный. По качеству наносимых ударов тоже всё очень круто — xG/Sh=0,12 — делят четвёртое место в лиге.

На фоне Гуанчжоу Эвергранд это очень круто. Сейчас поймёте, почему.

Гуанчжоу Эвергранд

Гуанчжоу Эвергранд в прошлом сезоне впервые за много лет пролетел мимо чемпионства (первое место занял Шанхай СИПГ), сейчас они по результатам близки к возвращению титула, но по качеству игры — нет.

Первое, что бросается в глаза — Гуанчжоу Эвергранд по GD-xGD занимает второе место — у гостей этот показатель равен 7,8. Смотрим на игру в обороне — за 21 матч Гуанчжоу Эвергранд пропустил 13 мячей при 18,1 ожидаемых голах — очень большой оверперформинг. Качество наносимых ударов невысокое, но всё равно оно выше, чем у Бэйцзин Гоань: xGA/Sh=0,06.

В атаке Гуанчжоу Эвергранд тоже сопутствует везение — они забили 50 мячей при xG=47,4. Но качество наносимых ударов отличное: xG/Sh=0,15 — лучший результат в лиге.

Прогноз

Тут можно было бы не обращать внимание на супервезение Гуанчжоу Эвергранд и поставить что-то вроде ТБ(2,5) или Обе Забьют: Да, но есть один нюанс — у Бэйцзин Гоань лучшая оборона в китайской Суперлиге (лил одна из лучших, если вспомнить о Шанхай СИПГ).

Поэтому я считаю, что здесь прогноз должен отображать справедливость, я просто не могу игнорировать данные по xG. Если брать эту метрику (а сейчас именно она в большинстве случаев является отражением качества игры), то Бэйцзин Гоань тут сильнее. Пусть и ненамного, но вполне ощутимо. Поэтому мой прогноз — победа Бэйцзин Гоань.