Прогноз и ставки Дуйсбург — Гройтер Фюрт (11.08.19)

Прогноз редакции на матч Дуйсбург — Гройтер Фюрт

“Дуйсбург” и “Гройтер Фюрт” являются представителями разных дивизионов Германии, хотя еще не так давно были засвечены в Бундеслиге. Первые сейчас опустились в Третью лигу, где после четырех туров с девятью очками располагаются на втором месте, а “трилистники” после двух туров набрали 50 процентов от максимума.

Ориентировочные составы на матч Дуйсбург — Гройтер Фюрт:

“Дуйсбург” (4-2-3-1): Вейнкауф — Зиккер, Компер, Бёдер, Биттер — Бен Балла, Альбутат — Кремпицки, Штоммпелькамп, Энжин — Слишков.

Не сыграют: —

“Гройтер” (4-5-1) : Бурхерт — Уиттек, Маврай, Калиджури, Сауэр — Мохр, Грин, Зегуйн, Эрнст, Стефаняк — Кейта-Руэль.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Дуйсбург — Гройтер Фюрт:

“Дуйсбург” по составу выглядит слабее соперника, но не настолько, чтобы его опасаться. Видно, что дела у команды идут хорошо, забивают много. В последней игре от ног футболистов “Дуйсбурга” пострадал “Мюнхен-1860” (4:0), который по привычке считают хорошим противником, но это далеко не так. Не знаем, как быть с “Гройтер Фюрт”, будет зависеть от того, выставят они основной состав или нет, но Кейта-Руэль точно будет в основном составе. В прошлой игре с “Санкт-Паули” на выезде он оформил дубль, а команда победила 3:1. Так-то. В целом, что можно сказать: голы будут, от гостей точно. Наш прогноз: ИТ2Б 1.5 с коэффициентом — 2.46.