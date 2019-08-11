Прогноз Стрёмсгодсет — Волеренга (11.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Стремсгодсет — Волеренга

В рамках 17-го тура Элитсерии главный аутсайдер турнира “Стрёмсгодсет” на своем поле примет “Волеренгу”. “Волеренга” занимает пятую позицию в турнирной таблице Высшей лиги и имеет хорошие шансы на попадание в еврокубковую зону.

А вот у хозяев поля дела идут хуже некуда, команда занимает последнее место в таблице, и только чудо может помочь “Стрёмсгодсету” не вылететь в низший дивизон чемпионата Норвегии. В 16 матчах этого чемпионата “Стрёмсгодсет” смог набрать лишь 10 очков.

Ориентировочные составы на матч Стрёмсгодсет — Волеренга:

“Стрёмсгодсет” (4-3-3): Мюра — Вилсвик, Глеснес, Сетра, Хамуд — Спелманн, Стенгель, Хове — Токстад, Абделлауэ, Пеллегрино

Не сыграют: Микельсон, Парр.

“Волеренга” (4-2-3-1): Клаэссон — Адекугбе, Насберг, Бьёрдаль, Хуарес — Шала, Леквен — Абу, Вильялмссон, Доннум — Финне.

Не сыграют: Толлас, Вега

Прогноз на матч Стрёмсгодсет — Волеренга:

В 16 туре национального первенства “Стрёмсгодсет” на своем поле потерпел поражение от одного из лидеров чемпионата “Буди-Глимт” — 1:3. “Волеренга” дома разошлась миром с “Кристиансунном” — 1:1.

Встречающиеся сегодня команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Хозяевам поля некуда отступать, нужно кровь из носу в этом матче побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за выживание. Ну а “Волеренга”, идущая в лидерах Элитсерии вряд ли захочет терять очки в матче с безнадежным аутсайдером чемпионата. Это говорит только об одном, обеим командам победа необходима как воздух, а значит зрители увидят яркий атакующий футбол. Безликая нулевая ничья не устроит никого. Наш прогноз: обе забьют за 1.55.